EA FC 24: Ich habe in der Weekend League eine neue Taktik getestet und viel weniger Gegentore kassiert

In EA FC 24 spielen eigentlich alle Spieler immer dieselben zwei Taktiken. MeinMMO-Autor Thomas Dummer hat in der vergangenen Weekend League eine ganz andere Formation, ein 4-1-4-1, ausprobiert. Die neue defensive Stabilität hat ihm den ersten Rang in den Champions beschert.

Was ist das für eine neue Formation? Es handelt sich um die 4-1-4-1-Aufstellung. Bei dieser habt ihr neben einer 4er-Abwehrreihe auch eine 4er-Kette im Mittelfeld und einen Stürmer in vorderster Reihe.

Was die Aufstellung aber so besonders macht, ist der einzelne Zentrale Defensive Mittelfeldspieler (ZDM) vor eurer Abwehr. Dieser verleiht euch viel mehr Kompaktheit und macht es dem Gegner schwerer, zu Chancen und Toren zu kommen.

Welche Taktiken Anweisungen ihr wählen solltet, um auch in der Offensive Gefahr auszustrahlen und welche Spielertypen für die jeweiligen Positionen empfehlenswert sind, verrate ich euch hier.

Wer schreibt hier? Thomas Dummer ist seit 20 Jahren FIFA-/EA-FC-24-Spieler und holt in der Weekend League normalerweise 14–16 Siege. Er liebt es, neue Spieler und Taktiken auszuprobieren.

4-1-4-1-Formation in FC 24: Die effektivste Verteidigung

Was zeichnet die Aufstellung aus? In erster Linie hilft euch diese Formation dabei, in der Defensive stabiler zu stehen. Besonders in der Weekend League bekommt man es schon mal mit dem ein oder anderen schwierigeren Gegner, mit starken Teams zu tun.

Der Großteil eurer Kontrahenten spielt mit der 4-3-2-1 oder 4-2-3-1. In einem separaten Artikel haben wir euch erklärt, was die beiden Aufstellungen so beliebt macht und welche Änderungen ihr vornehmen solltet, um sie noch besser zu machen.

Da es sich vor allem bei der 4-3-2-1 um eine sehr offensive Formation handelt, kann es nicht schaden, sich einen Vorteil mit einer kompakten Defensive zu verschaffen. Diese Stabilität wird euch durch die zwei Viererketten (Abwehr und Mittelfeld), vor allem aber durch den zusätzlichen ZDM gewährleistet. Der ZDM ist in der 4-1-4-1-Formation der Unterschiedsspieler und stopft Löcher vor eurer Abwehr.

Früher nannte man so eine Position “Staubsauger vor der Abwehr” – Dieter Eilts hat das etwa für Bremen unter Otto Rehhagel gespielt.

In der 4-1-4-1 ist der ZDM der Star. Er schließt die Lücken vor der 4er-Kette.

Taktiken und Anweisungen

Um die 4-1-4-1 defensiv und offensiv zu optimieren, solltet ihr ein paar zusätzliche Einstellungen vornehmen.

Taktiken (Verteidigung):

Defensivstil: Ausgeglichen

Breite: 44

Tiefe: 100

Kein Durchkommen: Gleich 7 Spieler machen das Zentrum dicht.

Mit der geringen Breite versucht ihr das Spiel des Gegners über die Außen zu lenken und ihm wenig Platz im Zentrum zu geben. Damit haltet ihr ihn von eurem Tor fern. Mit Tiefe 100 steht eure Abwehrkette sehr hoch. Bei eigenem Ballbesitz befinden sich eure Innenverteidiger an der Mittellinie. Auch wenn das ein kleines Risiko birgt, ist diese Einstellung auch wichtig für eure Offensive.

Wenn ihr noch Probleme beim Verteidigen habt: 5 Tipps für eine bessere Verteidigung und weniger Gegentore in Ultimate Team

Taktiken (Offensive):

Aufbauspiel: Ausgeglichen

Chancenerarbeitung: Direkte Pässe

Breite: 50

Spieler im Strafraum: 5

Ecken: 1

Freistöße 1

An der offensiven Einstellung müsst ihr nur die Chancenerarbeitung auf „Direkte Pässe“ stellen. Dadurch versuchen eure Spieler, direkt in die freien Räume zu stoßen und bleiben in Bewegung. Bei Ecken und Freistöße bevorzuge ich möglichst wenig Spieler im gegnerischen Strafraum, um nicht in einen Konter zu geraten.

Anweisungen:

Bei den Anweisungen habe ich nur die Positionen und dazugehörigen Änderungen aufgezählt, die ihr selbständig vornehmen müsst. Alle anderen Voreinstellungen bleiben unverändert.

TW: Flankenfänger, TW-Libero

RV: Hinten bleiben bei Angriffen, Umgekehrt

LV: Hinten bleiben bei Angriffen, Umgekehrt

ZDM: Hinten bleiben bei Angriffen, Mitte abdecken

LZM: Nach vorn orientieren, Mitte abdecken

RZM: Nach vorn orientieren, Mitte abdecken

ST: Zentral orientieren

In der Offensive rücken eure ZMs (blau) vor. Ihren Platz nehmen die Außenverteidiger (rot) ein.

Besonders die Einstellungen für die Außenverteidiger (LV, RV) und Zentralen Mittelfeldspieler (LZM, RZM) sind von besonderer Deutung für die Offensive. Eure beiden ZMs (auf dem Bild mit blau umkreist) übernehmen durch die Anweisung „Nach vorn orientieren“ die Rolle von zwei weiteren Stürmern, sodass ihr offensiv mit 5 Angreifern (LM, LZM, ST, RZM, RM) gut aufgestellt seid.

Das Fehlen der ZMs im Mittelfeld kompensiert ihr durch die beiden Außenverteidiger (auf dem Bild mit rot umkreist). Diese rücken mit der Anweisung „Umgekehrt“ auf die freigewordenen Plätze im Mittelfeld vor und halten ihre Positionen durch „Hinten bleiben bei Angriffen“. An dieser Stelle hilft auch „Tiefe 100“ aus den Taktiken. Sie sorgt dafür, dass sich die Außenverteidiger auf Höhe des ZDMs begeben und eine Linie bilden.

Diesen taktischen Kniff könnt ihr auch für die beliebteste Aufstellung in FC 24 vornehmen: Ein kleiner Trick macht die stärkste Taktik noch besser – So schießt ihr mehr Tore

Diese Spielertypen eignen sich für die Schlüssel-Positionen

Welche Eigenschaften sollten die Spieler auf den Positionen mitbringen? Bei der Auswahl der Spieler solltet ihr darauf achten, dass sie bestimmte Qualitäten und die besten Playstyles im Spiel mitbringen. Besonders die Außenverteidiger und die Zentralen Mittelfeldspieler rücken hier in den Fokus.

Außenverteidiger (RV, LV) und Zentraler Defensiver Mittelfeldspieler (ZDM)

In erster Linie sollten diese Spieler gut in der Defensive sein, weil sie in der Abwehr wichtige Verteidigungsarbeit leisten müssen. Da die Außenverteidiger im Angriff die Positionen der ZMs übernehmen, brauchen sie aber auch die Eigenschaften eines guten Zentralen Mittelfeldspielers. Gleiches gilt auch für den ZDM.

Kimmich bringt alles mit, was im zentralen Mittelfeld gefragt ist. Dazu hat er starke Pass-Playstyles.

Defensive (min. 85) und Defensiv-Playstyles (Abfangen, Antizipation, Kante)

Passspiel (min. 85) und starke Pass-Playstyles (Weiter Pass, Schnittstellenpass, Entscheidender Pass, Tiki-Taka)

Dribbling (min. 85) und Ballkontrolle-Playstyles (First Touch, Ruhepol)

Zentrale Mittelfeldspieler (LZM, RZM)

Die ZMs sollten ebenfalls solide Defensivwerte aufweisen, da sie in der Verteidigung mithelfen, das Zentrum dichtzuhalten. Vor allem müssen sie aber offensiv überzeugen und eine gewisse Abschlussqualität haben.

Gündogan hat starke Allroundwerte, dazu einen starken Abschluss und den besten Schuss-Playstyle.

Schießen (min. 85); starke Schuss-Playstyles (Angeschnittener Schuss, Trivela) wünschenswert

Dribbling (min.85) und starke Ballkontrolle-Playstyles (siehe oben + Technik für das OP-R1-Dribbling)

Passspiel (min. 85) und starke Pass-Playstyles (siehe oben)

Defensive (min. 80)

Bei den ZMs ist es wichtig, dass sie vor dem Tor gefährlich sind, da sie oft in Abschlusspositionen kommen werden. Wie ihr die dafür passenden Schuss-Techniken am besten einsetzt, haben wir euch hier erklärt: Angeschnittener Schuss, Flair-Schuss und Co.- Diese Abschlüsse garantiere viele Tore

Flügelspieler (RM und LM)

Die Flügelspieler sollten ordentlich Tempo (90+) und ein starkes Dribbling (90+) haben. Sie werden sich meistens weiter außen aufhalten, können bei Gelegenheit aber auch nach innen ziehen. Mit zwei Playstyles könnt ihr euch einen zusätzlichen Geschwindigkeitsvorteil verschaffen. Wenn ihr mit vielen Flanken agiert, bietet es sich an, wenn eure Flügelspieler den Playstyle „Harter Pass“ wenigstens in Silber beherrschen.

Bei den übrigens Positionen (IV, ST) habt ihr freie Wahl und könnt die Spieler nach euren Vorlieben auswählen. Ich spiele gerne mit Innenverteidigern, die gute Passwerte haben. Somit seid ihr noch ein bisschen variabler im Spielaufbau.

Im Sturm könnt ihr sowohl mit einem großen, physisch-starken Zielspieler oder einem kleineren, trickreichen Spieler agieren. Wenn ihr auf wuchtige Stürmer-Typen steht, habe ich eine klare Empfehlung für euch: Ich habe einen Stürmer getestet, der sich wie ein deutlich besserer Haaland spielt – So stark ist Future Stars Højlund