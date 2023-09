In EA FC 24 ist es wichtig, eine stabile Abwehr zu haben, um in Ultimate Team, speziell in Division Rivals und bald auch in der Weekend League erfolgreich zu sein. Oft sind es nur kleine Anpassungen, die euch bereits dabei helfen, besser zu verteidigen. Wir zeigen euch, mit welchen Tipps und Tricks ihr garantiert schon im nächsten Spiel weniger Gegentore bekommt.

Was sind die wichtigsten Aspekte beim Verteidigen? Defensivarbeit hat viel mit Geduld, Organisation und Timing zu tun. Für einen Angreifer gibt es nicht einfacheres als einen wild, heranstürzenden Verteidiger oder eine löchrige, unsortierte Abwehrkette.

Wir erklären euch, wie ihr bereits mit kleinen Änderungen stabiler und kompakter in der Verteidigung auftreten werdet.

5 Tipps und Tricks für EA FC 24, um besser zu verteidigen

1. Stellt in den Spieleinstellungen »Taktisches Verteidigen« ein

Bevor wir uns der Verteidigung auf dem Platz widmen, erleichtert bereits eine Voreinstellung das Verteidigen in FC 24, die bei vielen von euch manuell angepasst werden muss.

Wie aktiviere ich »Taktisches Verteidigen«? Geht in den »Spieleinstellungen« unter »Gameplay« auf die Unterkategorie »Abwehr«. Dort findet ihr neben dem Begriff Defensive die Voreinstellung »fortgeschrittenes Verteidigen«.

Das fortgeschrittene Verteidigen unterscheidet sich vom normalen taktischen Verteidigen, das ihr bereits aus den letzten FIFA-Teilen kennt. Anstatt einer kontextabhängigen Zweikampfanimation wie beim taktischen Verteidigen könnt ihr beim fortgeschritten Verteidigen zwischen Remplern mit dem Oberkörper und Tacklings mit den Beinen wählen.

Wie der Name bereits vermuten lässt, solltet ihr das fortgeschrittene Verteidigen nur dann nutzen, wenn ihr auch schon mit dem Gameplay vertraut seid, da es euch ansonsten überfordern könnte.

Daher würden wir euch raten, zunächst das normale taktische Verteidigen zu nutzen. So sollte es in den Spieleinstellungen dann bei euch aussehen.

2. Setzt auf schnelle, große und robuste Spieler in der Innenverteidigung

Worauf sollte ich bei der Auswahl meiner Innenverteidiger achten? EA hat mit der Erweiterung der drei Beschleunigungstypen (kontrolliert, explosiv und anhaltend) in FC 24 den Fokus auch auf Geschwindigkeit gelegt. Egal über welchen Beschleunigungstyp euer Innenverteidiger verfügt, achtet darauf, dass er eine gewisse Grundschnelligkeit mitbringt.

Ihr könnt mit dem neuen Evolutions-Feature bestimmten Verteidigern sogar einen ordentlichen Tempo-Boost verleihen.

Doch nicht nur die Geschwindigkeit sollte bei der Wahl für eure Innenverteidigung eine wichtige Rolle spielen. Zwei weitere Aspekte sind genauso elementar, geraten durch eine Neuerung in FC 24 vielleicht gedanklich etwas ins Hintertreffen.

Mit der Hinzunahme der Frauen in FC 24 sind auch einige gut bewertete Verteidigerinnen in den Playerpool von Ultimate Team mit aufgenommen worden. Die Ratings sehen teilweise sehr solide aus, aber die Spielerinnen haben einen entscheidenden Nachteil.

Sie sind kleiner als ihre männlichen Pendants. In der Innenverteidigung müsst ihr allerdings viele Kopfballduelle bestreiten. In der Regel gewinnen die größeren Spieler auch mehr Kopfbälle.

Verbunden mit der geringeren Größe tritt auch ein weiteres Defizit bei den Spielerinnen auf. Ihr Playermodel ist nicht so robust und breit wie das ihrer großgewachsenen männlichen Kollegen. Das wird vor allem bei Zweikämpfen und Blockversuchen deutlich.

Wenn ihr also noch unsicher in der Verteidigung seid, wählt zu Beginn Innenverteidiger, die mindestens 70 Tempo besitzen und wenigstens 1,85 m groß sind. Diese sorgen bereits ohne euer Zutun für mehr Stabilität und Kompaktheit.

Wenn euer Abwehrspieler dann noch über defensive Playstyles verfügt, habt ihr zumindest schonmal die Grundvoraussetzungen erfüllt, besser zu verteidigen.

3. Sorgt mit taktischen Anweisungen für eine Absicherung

Was ist mit Absicherung gemeint? Es gibt nur eine Sache, die noch schlimmer ist, als schlecht zu verteidigen, nämlich gar nicht verteidigen zu können, weil ihr keine Leute mehr in der Defensive habt. Besonders nach Ballverlust kann das mit den fehlenden Anweisungen schnell zum Verhängnis für euch werden.

Im Umkehrschluss solltet ihr also darauf achten, dass ihr immer eine Restverteidigung habt.

Dafür empfehlen wir in den taktischen Anweisungen, die ihr vor dem Spiel für jede einzelne Position festlegen könnt, beiden Außenverteidiger die Anweisung »Hinten bleiben bei Angriffen« zu geben.

Dadurch bleibt die Viererkette immer in ihrer Formation und ihr seid für potenzielle Gegenstöße des Gegners gewappnet.

4. Lasst den Gegner kommen – verwendet Sidesteps, um den Angreifer zu stellen

Darum solltet ihr nicht zu aggressiv verteidigen: Wie bereits erwähnt, seid ihr ein leichtes Opfer, wenn ihr auf euren Gegner zustürmt. Dreht den Spieß um und bleibt in der passiven Beobachterrolle. Solange ihr den Angreifer auf euch zukommen lasst, muss dieser sich erstmal was einfallen lassen, um an euch vorbeizukommen.

Im Spiel bedeutet das konkret, versucht erst den Ball vom Gegner abzunehmen, wenn ihr euch wirklich sicher seid, dass ihr ihn bekommen könntet. Versucht, die Laufwege und Bewegungsänderungen des Gegners mitzumachen. Am besten geht das, indem ihr den Schritten des Gegenspielers mit Sidesteps (Jockey-Movement) folgt.

So funktioniert das Verteidigen mit Side Steps: Zur Ausführung dieser Verteidigungshaltung haltet ihr die L2-Taste auf der PlayStation oder die LT-Taste auf der Xbox gedrückt. Zusätzlich könnt ihr auch die Sprint-Taste drücken, wenn ihr merkt, dass euer Gegner das Tempo im Zweikampf anziehen will. Daraufhin führt euer Verteidiger die seitlichen Schritte schneller aus.

Zum Abschluss haben wir noch einen Tipp, der auf den ersten Blick sehr banal wirkt und trotzdem sehr wichtig ist.

5. Wechselt zwischen den Spielern, um eure Kompaktheit nicht zu verlieren

Damit eure Verteidiger die Abwehrkette nicht auseinander reißen, übergebt ihr die Angreifer eures Gegners an die jeweils besser positionierten Kollegen.

So wechselt ihr eure Spieler: Sollte der Gegner über links einen Angriff starten, empfängt euer rechter Verteidiger den angreifenden Spieler. Ihr wählt diesen Spieler also mit der L1-Taste auf der PlayStation oder der LB-Taste auf der Xbox an, um euch zu positionieren.

Wird der Ball nun in die Mitte gepasst, oder der Gegner mit dem Ball Richtung Mitte laufen, dann wählt mit der Spielerwechsel-Taste einen besser positionierten, ballnahen Spieler im Zentrum an. Mit diesem könnt ihr dann wiederum den Gegner empfangen.

Gleichzeitig sorgt die K.I. dafür, dass der rechte Verteidiger seine Position in der Abwehrreihe beibehält.

Mit diesem einfach Trick behaltet ihr eure Kompaktheit bei und erschwert es eurem Gegner, die Lücke in eurem Defensivverbund zu finden. Drückt die Spielerwechsel-Taste lieber einmal mehr als einmal zu wenig.

Mit diesen Tipps und Tricks versprechen wir euch mehr Stabilität in der Abwehr. Wenn am Anfang nicht alles gleich perfekt funktionieren sollte, ist das völlig normal.

Alleine mit den taktischen Anweisungen und der Wahl robuster Innenverteidiger sollte die Sicherheit schon im ersten Spiel spürbar sein.

Wenn ihr euch auch in der Offensive verbessern wollt, solltet ihr euch unseren Artikel zum neuen OP-Dribbling in FC 24 genauer anschauen.