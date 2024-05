FC 24: „Bin fertig mit dem Spiel“ – Ein Pack für 50 Euro lässt selbst Pay2Win-Streamer verzweifeln

In FC 24 sorgt ein Pack im Shop gerade für mächtig Aufsehen. Während sich selbst hartgesottene Pay2Win-Streamer über das Preis-Leistungs-Verhältnis beschweren, sind es für einen anderen Experten vor allem die Begleiterscheinungen auf dem Transfermarkt, die das Pack in ein schlechtes Licht rücken.

Was ist das für ein Pack? Das „Premier-League-TOTS-Duo-Garantie-Pack“ ist ein spezielles Promo-Pack, was passend zum Team of the Season (TOTS) der Premier League erschienen ist. Dieses garantiert folgende Inhalte (alle Items sind untauschbar):

2 garantierte Premier-League-TOTS-Profis, davon 1 garantiert mit min. 92 Gesamtrating

35 seltene Goldprofis mit min. 84, davon 3 min. 88 Gesamtrating

Für einen stolzen Preis von 750.000 Münzen oder 5.000 FC Points könnt ihr euch das Pack sichern. Im Shop könnt ihr euch gerade 5.900 FC Points zum Preis von 49,99 € holen, sodass ihr für das garantierte TOTS-Pack quasi 50 Euro blechen müsstet.

Eines der bekanntesten Streaming-Duos Deutschlands hat das Pack mehrfach ausgetestet und war vom Ergebnis überwiegend enttäuscht. Ein weiterer Content-Creator hat derweil auf seinem neuen Account mit den Folgen auf dem Transfermarkt zu kämpfen.

Shop-Pack garantiert TOTS, aber zu welchem Preis?

Sind die garantierten TOTS-Packs lohnenswert? Dieser Frage haben sich auch die Jungs des Streaming-Duos Tisi Schubech (hier kommt ihr zum YouTube-Kanal) gestellt. Der Kanal der beiden ist dafür bekannt, regelmäßig Pack-Openings anzubieten. Geld spielt für die Content-Creator dabei keine Rolle.

Für ihr neues Format, bei dem beide zum ersten Mal seit vielen Jahren gegeneinander antreten, öffneten sie unabhängig voneinander das neue Pack. Was sie gezogen haben und wie ihre Reaktionen ausfallen, könnt ihr euch in dem kurzen Videoausschnitt ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

„Es ist immer dasselbe“: Pay2Win-Streamer erst „im Bruch“, aber dann …

Im Video ist zu sehen, wie beide abwechselnd nacheinander die garantierten TOTS-Packs ziehen. Die ersten 3 Packs bestätigen, was ihre Community bereits geahnt hatte.

Anstatt einer wirklich teuren Karte zu ziehen, bekamen sie in den ersten 3 Anläufen die billigsten TOTS-Spieler aus der Premier League. Keine der angezeigten Karten kommt über einen Preis von 60.000 Münzen hinaus. Besonders ärgerlich, wenn man bedenkt, dass eigentlich 10 von 15 TOTS-Spielern aus der Premier League über 500.000 Münzen kosten, die meisten sogar die Millionenmarke knacken.

Immerhin konnte sich einer der beiden Jungs im letzten Pack noch über die günstigste der teureren Karten freuen, nachdem er sich vorher lautstark über die anderen, gezogenen Spieler und über EA beschwert hatte.

Am Ende standen insgesamt 200 Euro einem TOTS gegenüber, der 600.000 Münzen kostet. Dementsprechend fällt das Fazit der Pay2Win-Streamer für den Kauf eines solchen Packs aus: „Fuffi angezündet“.

Was hat das Pack sonst noch für Auswirkungen auf das Spiel? Allein das bloße Angebot eines solchen Packs, selbst wenn man sich nicht zum Kauf verlocken lässt, hat unmittelbare Konsequenzen für den Transfermarkt in Ultimate Team und somit für alle Spieler.

Zwar ist die Chance, einen richtig teuren Spieler aus dem TOTS-Pack zu ziehen, äußerst gering (siehe Beispiel Tisi Schubech). Dennoch gibt es einige Leute, die Geld in die Hand nehmen und mit einer ordentlichen Portion Glück eine teure Karte ziehen. Dadurch kommen viel mehr, auch begehrtere TOTS-Karten in den Umlauf, was den Preis vieler TOTS-Spieler nach unten drückt.

Das musste auch ein anderer Streamer schmerzlich erfahren.

Auch RTG-Streamer verzweifelt: „Bin fertig mit dem Spiel“

FIFA-Experte GamerBrother (hier kommt ihr zu seinem YouTube-Kanal) sieht eigentlich vom Kauf dieses Shop-Packs ab, zumindest auf seiner Road-to-Glory (RTG). Im Gegensatz zu Pay-to-Win-Accounts achten RTGler sehr darauf, kein Echtgeld in das Spiel zu investieren.

Den Auswirkungen des Packs für den Transfermarkt konnte auch er sich nicht entziehen, wie ihr diesem Videoausschnitt entnehmen könnt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Nach eigenen Angaben hat Gamerbrother 800.000 Münzen verloren, weil er eine TOTS-Karte für über 2 Millionen gekauft hatte, die nach nur kurzer Zeit ordentlich im Preis nach unten fiel. Er macht vor allem das garantierte TOTS-Pack für diesen raschen Preisabfall verantwortlich.

Für einen RTG-Account stellen 800.000 Münzen einen herben Verlust dar. Der Content-Creator betont mehrmals, dass er extra lange gespart habe, um in eine starke Karte zu investieren. Daraus wurde eindeutig nichts.

Der Markt wird wohl während des TOTS unberechenbar bleiben, wenn EA weiterhin solche Shop-Packs zur Verfügung stellt und Spieler diese auch kaufen. Wann ihr mit welchem TOTS in FC 24 rechnen könnt, haben wir auch bei MeinMMO für euch zusammengetragen: Wann kommt welches TOTS? Alle wichtigen Infos zum Event