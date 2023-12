EA FC 24: Zwei Formationen sind sehr beliebt, spielen fast alle Profis – Wir zeigen sie euch

Nach über zwei Monaten EA FC 24 haben sich für die Profis zwei klare Favoriten unter den Formationen herauskristallisiert. Während sich die eine Taktik für einen eher kontrollierten Spielaufbau eignet, verspricht die andere Aufstellung absoluten Offensivfußball. Wir stellen euch die Formationen mit den entsprechenden taktischen Anweisungen vor.

Um welche Formationen geht es? Die kontrollierte Option ist die 4-2-3-1-Taktik mit drei Zentralen Offensiven Mittelfeldspielern (ZOM). Diese Formation glänzt durch ihre Ausgeglichenheit zwischen Defensive und Offensive.

Die offensivere Formation ist die 4-3-2-1, die mit gleich drei Stürmern schon optisch geballte Offensivpower verspricht. Doch auch defensiv weiß diese Aufstellung mit einem bestimmten taktischen Kniff zu überzeugen.

Die zwei besten Formationen mit Taktiken und Anweisungen

Was zeichnet diese Formationen aus? Beide Formationen eignen sich, um über die Flügel zu spielen. In EA FC 24 ist das Spiel über die Außen elementar, um zum Torerfolg zu kommen.

Fehlt nur noch die richtige Anleitung: Mit diesen 5 Tipps, schießt ihr garantiert mehr Tore.

Im Folgenden zeigen wir euch, welche Taktiken und Anweisungen ihr auf die Formationen anwenden solltet, um sie bestmöglich im Spiel nutzen zu können. Die Taktiken könnt ihr auf beide Formationen übertragen. In den Anweisungen ergeben sich kleine Unterschiede.

Taktische Einstellungen

Diese Taktiken solltet ihr wählen: Theoretisch müsst ihr nur ein paar Sachen anpassen. Eine der wichtigsten Taktiken ist, offensiv in der Chancenerarbeitung auf „Direkte Pässe“ zu gehen. Mit dieser Anweisung laufen sich eure Spieler besser frei und starten in die freien Räume.

Wer es von hinten heraus etwas ruhiger mag und gerne auf Ballbesitz setzt, kann für den Spielaufbau auch „Langsamer Aufbau“ anstatt „Ausgeglichen“ wählen. Eure Spieler bieten sich hiermit in der eigenen Hälfte besser an und starten weniger Vorstöße.

Vor allem die Tiefe in der Defensive ist dieses Jahr ein entscheidender Faktor und sollte deshalb nach euren Bedürfnissen angepasst werden. In unserem Artikel über die neue OP-Einstellung hatten wir darüber berichtet, wie effektiv dieses Jahr das Pressing mit automatischer Abseitsfalle ab einer Tiefe von „71“ ist. Gute Gegner wissen allerdings, dieses Pressing auszuhebeln. Deswegen würden wir eine Tiefe von „45-70“ empfehlen.

Wer ganz ohne automatisches Pressing spielen möchte, sollte die Tiefe auf „44“ oder weniger einstellen, muss aber dann selbst aktiver verteidigen: Hier zeigen wir, mit welchen einfachen Tipps ihr garantiert weniger Gegentore in EA FC 24 bekommt.

An der defensiven und offensiven Breite müsst ihr nichts verändern. Gleiches gilt auch für die Anzahl der Spieler im Strafraum. Wenn ihr euch mit den Taktiken vertraut gemacht habt, könnt ihr auch gerne etwas herumexperimentieren und schauen, ob sich eine bestimmte Einstellung für euch bewährt.

Wer nach Ecken oder Freistöße nicht in Konter laufen will, sollte die Anzahl der Spieler bei Ecken und Freistößen in den Anweisungen auf ein oder maximal zwei Spieler reduzieren.

So könnten die taktischen Anweisungen dann aussehen

Anweisungen

Welche Anweisungen solltet ihr euren Spielern geben? In den Anweisungen könnt ihr vieles verstellen, zum Beispiel wie sich die Spieler im Aufbau oder bei der Chancenerarbeitung verhalten sollen. Das meiste davon erledigt ihr aber, indem ihr auf die oben gezeigten Taktiken setzt. In den Anweisungen müsst ihr daher nur noch einen Feinschliff für euer Spiel vornehmen.

Die Anweisungen sind nahezu identisch, da ihr schlicht nicht viele zusätzliche Anweisungen benötigt.

Gemeinsame Anweisungen für die 4-2-3-1 und 4-3-2-1

Beginnen wir im Tor. Euer Keeper sollte die Anweisungen „Flankenfänger“ und „TW-Libero“ haben. Während Flankenfänger dafür sorgt, dass euer Goalie bei zu nahen Flanken vors Tor den Ball den Stürmern vor der Nase wegschnappt, erahnt der Torhüter bei TW-Libero zu lang geratene Zuspiele und fängt sie auch außerhalb des Sechszehners ab.

In der Defensive sind es vor allem die Außenverteidiger (AV), denen dieses Jahr eine enorme Bedeutung zukommt. Viele Pros lassen wenigstens einen ihrer Außenverteidiger ständig mit nach vorne laufen. Wer sich defensiv absichern möchte, gibt einem AV bei den Offensivläufen die Anweisung „Hinten bleiben bei Angriffen“. Wichtig ist, dass die Außenläufer auch wirklich an der Außenlinie entlang laufen. Daher solltet ihr bei beiden Außenverteidiger die „übergreifende Laufart“ wählen.

Wer es noch offensiver mag, verzichtet einfach darauf, einen der beiden Außenverteidiger hinten zu lassen.

Spezielle defensive Anweisungen für die 4-3-2-1

Für die 4-3-2-1 ergeben sich im Hinblick auf die defensive Stabilität mehrere wichtige Zusatzanweisungen. So solltet ihr dem mittleren der drei zentralen Mittelfeldspieler (ZM) die Anweisung „Hinten bleiben bei Angriffen“ geben. Somit habt ihr immer einen Spieler, der vor eurer Abwehrreihe bleibt und die Defensive stabilisiert. Außerdem ist er dadurch eine wichtige Anspielstation im Zentrum.

Am wichtigsten bei so einer offensiven Ausrichtung ist jedoch, dass das Defensivverhalten nicht vernachlässigt wird. Um das zu beherzigen, funktioniert ihr die 4-3-2-1 defensiv zu einer 4-4-2-Formation um. Dies gelingt, indem ihr dem mittleren ZM und einem der beiden äußeren ZMs die Anweisung „Mitte abdecken“ in der „Defensivposition“ verleiht. Dem übrigen äußeren ZM gebt ihr keine Anweisungen.

Um endgültig eine Viererkette im Abwehrverbund einzunehmen, müsst ihr, je nachdem welchem äußeren ZM ihr den Flügel verteidigen lasst, dem diagonal gegenüberliegenden Flügelstürmer die Anweisung „Defensive verstärken“ erteilen.

Oder anders gesagt: Auf der Seite des ZMs, der nach innen rückt, um die Mitte abzudecken, muss der Flügelstürmer die frei gewordene Defensivposition verstärken. Der Flügelstürmer lässt sich bei Ballverlust auf die Position eines Flügelmittelfeldspielers fallen.

Damit habt ihr die ohnehin schon offensive 4-3-2-1 auch defensiv zu einer stabilen Formation transformiert. Gebt euch und den Formationen mit den Anweisungen und Taktiken Zeit, um sie zu verinnerlichen. Wenn ihr beide Taktiken drauf habt, könnt ihr beliebig im Spiel hin- und herwechseln, um euren Gegner vor Aufgaben zu stellen und variabel zu bleiben.

Manchmal helfen auch die besten Formationen und Spielzüge nichts. Da muss zur Not auch mal ein Freistoß herhalten. Wir zeigen, mit welchem einfachen Trick ihr mehr Freistoßtore erzielt.