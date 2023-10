EA FC 24: Einstellung lässt Spieler unbesiegbar erscheinen, das könnt ihr dagegen tun

In EA FC 24 sorgt eine bestimmte Einstellung gerade für Aufruhr in der FIFA-Community. Sie sorgt dafür, dass die Stürmer und Mittelfeldspieler wie die besten Abwehrspieler aussehen.

Um welche Einstellung geht es? In den Formationen und Taktiken ist die Tiefe eurer Verteidigung in diesem Jahr der wichtigste Faktor. Sie bestimmt darüber, ob ihr nach Ballverlusten aggressiv mit eurem gesamten Team anlauft oder euch zurückfallen lasst.

Euch ist sicherlich aufgefallen, dass die meisten Gegner in diesem Jahr permanent hoch stehen und pressen. Das liegt daran, dass ab einer gewissen Zahl in den Tiefeneinstellungen der Defensive eure Spieler automatisch anlaufen.

Wir zeigen euch, um welche genaue Einstellung es sich handelt, wie ihr das ohnehin schon effektive Pressing noch verstärken könnt und zum Abschluss, wie ihr euch selbst aus diesen Drucksituationen befreien könnt.

Schaut euch zunächst das Taktik-Video von eSport-Coach „Stylo“ ungefähr eine halbe Minute an. Hier wird ersichtlich, wo die Grenze für das automatische OP-Team-Pressing in EA FC 24 liegt.

Ab „45 Tiefe“: Das ist die neue OP-Einstellung

Ab welcher Tiefe greift das automatische Team-Pressing? Stylo erklärt in seinem Taktikvideo, dass das Team-Pressing, das in diesem Jahr so stark ist, ab einer Tiefe von „45“ automatisch einsetzt. In den letzten FIFA-Teilen musste man das Team-Pressing über eine separate Einstellung aktivieren.

Diese gibt es auch nach wie vor, allerdings ist sie in Anbetracht des ohnehin aktivierten Pressings ab einer bestimmten Tiefe kaum von Belang.

Einen weiteren taktischen Kniff gibt es ab einer Tiefeneinstellung von „71“. Ab dieser Grenze gesellt sich zum Pressing auch noch die automatische Abseitsfalle – eure Spieler rücken automatisch vor, damit sie die gegnerischen Angreifer ins Abseits stellen können.

In den Taktiken habt ihr die Möglichkeit die Tiefe in der Verteidigung festzulegen. Ab der Zahl 45 geht euer Team ohne weitere Einstellungen ins Team-Pressing über.

Stichwort Taktik: Wir stellen euch 3 starke Taktiken und Formationen für EA FC 24 vor, die sich auch für die OP-Einstellung eignen.

Was diese Einstellung in diesem Jahr so stark macht, zeigt ein Beitrag im EA-FC-Subreddit, der sich mit dem Thema Pressing in EA FC 24 befasst. Teile der Community scheinen aber nicht gerade begeistert davon zu sein.

FIFA-Community auf Reddit: Pressing ist viel zu stark

Warum ist das Team-Pressing so stark? In einem Beitrag des Subreddits beschwert sich der User „u/HadToCrackThat“, dass das Pressing auf dem in EA FC 24 vorhandenen „Defensivbewusstsein“ beruhen sollte oder dass Spieler über einen neu-kreierten Pressing-Stat verfügen sollten. Momentan sei einfach jeder Spieler im Pressing ein „Prime-Maldini“, in Anspielung auf die italienische Icon Paolo Maldini, die seit Jahren zu den besten Verteidigern zählt.

In der Folge zählt er in einer Liste die Angreifer mit ihrem dazugehörigen Defensivbewusstsein auf, die ein perfektes Pressing-Verhalten zeigen würden. Dabei fällt auf, dass keiner der aufgezählten Spieler über ein Defensivbewusstsein über 50 verfügt, folglich gar nicht so gut verteidigen dürfte.

Ein Kommentar von „therealwarnock“ spricht eine andere Problematik an, was das permanente Pressing in EA FC 24 betrifft. Seiner Meinung nach liege ein Problem darin, dass das dauerhafte Sprinten der pressenden Mannschaft nicht einmal zu einem Verlust der Ausdauer führe, was normalerweise der Tribut für anhaltendes Pressing wäre (via reddit.com).

Pressing, ausgelöst durch die Tiefeneinstellung in der Defensive, gehört momentan zur Meta und ist, wie gezeigt, sehr stark, da die CPU die meiste Arbeit für euch übernimmt. Wie ihr euch gegen diese OP-Taktik dennoch behaupten könnt, lest ihr unten.

Eine Tiefeneinstellung über 45 in der Verteidigung ist in EA FC 24 bisher ein effektiver Weg, den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten. Sollte euer Kontrahent es dennoch mal schaffen, eure erste Angriffslinie zu überspielen, müsst ihr auf eure eigenen Defensiv-Fähigkeiten vertrauen. Dafür haben wir hilfreiche Tipps, um weniger Gegentore zu kassieren.

Automatisches OP-Team-Pressing: Das könnt ihr dagegen tun

Das ist beste Playstyle, um sich aus dem Pressing zu befreien: In EA FC 24 gibt es einen bestimmten Spielstil, der sich perfekt dafür eignet, sich aus den Schlingen angreifender Spieler zu befreien. Der Playstyle „Ruhepol“ (engl.: press proven) verleiht euren Spielern ein sehr enges und wendiges Dribbling, das sich perfekt nutzen lässt, um sich mit wenig Platz und unter Druck, den nötigen Freiraum zu verschaffen.

Spieler wie Jack Grealish von Manchester City haben diesen Playstyle sogar als „+Version“ in Gold.

Was kann ich sonst tun, um dem gegnerischen Pressing zu entkommen? Zwei einfache Tipps können ebenfalls hilfreich sein:

Versucht nicht in das Pressing des Gegners hereinzuspielen. Das heißt, wenn ihr seht, dass eure Spieler aggressiv angelaufen werden, seid euch nicht zu schade, den Weg hintenrum über einen Verteidiger oder den Torwart zu wählen. Dadurch verschafft ihre euren zugestellten Spieler die nötige Zeit, sich wieder freilaufen zu können. Streut lange Bälle in euer Aufbauspiel mit ein. Wenn nichts mehr hilft, solltet ihr einfach den Ball nach vorne schlagen. Im besten Fall gewinnt euer Stürmer das Kopfballduell, im schlechtesten Fall könnt ihr bei Ballverlust ins eigene Pressing gehen und den Spieß umdrehen.

Wenn ihr diese Tipps beherzigt und den ein oder anderen Spieler mit dem Ruhepol-Playstyle aufstellt, sollte es euch schon deutlich einfacher fallen, sich gegen die neue OP-Meta in EA FC 24 zu wehren.

Habt ihr das Pressing erstmal überspielt, heißt es für euch, den Weg nach Vorne zu suchen, um Tore zu erzielen. Dafür haben wir einfache Tipps zusammengestellt, die euch mehr Torgefahr versprechen.