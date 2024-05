FC 24: Probleme mit den Servern am 13. Mai? – Einige Spieler berichten über Störungen in den Champions

Derzeit berichten einige Spieler von Server-Problemen in FC 24. Besonders in den Champions soll es zu Störungen und Spielabbrüchen kommen. Ein bekannter FIFA-Experte rät deswegen momentan davon ab, die Weekend League zu spielen.

Welche Spielmodi sind von den Störungen betroffen? Berichte über Störungen sammeln sich vor allem für die Champions Finals, die meistens nur als Weekend League bezeichnet werden.

Hier soll es laut einigen Spielern zu Spielabbrüchen gekommen sein. Ein solcher Disconnect wird unabhängig vom Spielstand als Niederlage gewertet.

Diese Erfahrung machte ein Insider der FIFA-Szene gleich mehrfach. Jetzt warnt er seine Community davor, die Weekend League zu spielen.

„Spielt keine Champions“: FIFA-Experte warnt Fans von FC 24

Wer ist dieser FIFA-Experte? Donktrading (hier kommt ihr zum X-/ehemals Twitter-Account) ist einer der bekanntesten FIFA-Insider der letzten Jahre. Seine Community feiert ihn für seine Tipps und Empfehlungen zum Kauf und Verkauf von Karten in Ultimate Team. Auch als Leaker hat sich „Donk“ einen Namen gemacht.

In einem Post teilt er seine Erfahrungen aus der Weekend League und warnt seine Community:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Donk schreibt: „Spielt keine Champions.“

„Spielabbrüche in den letzten 3 Spielen“

„Ich kann zwar Utimate Team starten, aber es ist nicht stabil“

In den Kommentaren zu diesem Beitrag bestätigen viele User diese Wahrnehmung und berichten von ihren eigenen negativen Erfahrungen mit den Servern in den letzten Stunden. Auch in Rivals scheint es bei einigen Spielern zu Problemen gekommen zu sein.

Es ist also Vorsicht geboten, wenn ihr keine Niederlagen durch Disconnects kassieren wollt. Es kann aber auch sein, dass bei euch die Server einwandfrei funktionieren.

Wir halten euch bei Neuigkeiten zu dieser Problematik hier auf dem Laufenden.

Was kann ich trotzdem problemlos in EA FC 24 spielen?

Alle Offline-Modi sind weiterhin ganz normal verfügbar. Ihr könnt beispielsweise einen Blick in den Karrieremodus werfen und dort eine Mannschaft aus den besten Talenten in EA FC 24 zusammenstellen, um die Liga und den Weltfußball zu dominieren.

Auch der reguläre Anstoß-Modus bleibt spielbar, sodass einfache Matches weiterhin möglich sind.

Das könnt ihr außerdem in EA FC 24 tun: Zusätzlich könnt ihr den Transfermarkt in Ultimate Team nutzen, um Spieler zu verkaufen oder zu eurem Verein zu holen. Vielleicht nutzt ihr die Pause aber auch, um euer Gameplay zu verbessern oder ein paar Situationen zu üben. Die neue Trainingsarena bietet in diesem Jahr die perfekte Gelegenheit dafür.