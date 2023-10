EA FC 24: Die Trainingsarena bringt endlich was – So nutzt ihr sie richtig

Die neue Trainingarena in EA FC 24 bietet Neulingen die Gelegenheit, sich mit dem Spiel vertraut zu machen. Zwei Neuerungen im Vergleich zum letzten FIFA könnten aber nicht nur für Anfänger interessant sein.

Was ist die Trainingsarena? Die Trainingsarena ist ein Modus, in dem ihr festlegen könnt, welche Aspekte ihr üben wollt. In diesem Jahr sind die Möglichkeiten, individuell Schwerpunkte zu setzen, größer denn je und das macht sie zu einem echten Gewinn in EA FC 24.

Wir zeigen euch, wo ihr die Trainingsarena findet und wie ihr die vielfältigen Übungsmöglichkeiten richtig nutzt, um besser zu werden.

Die neue Trainingsarena bietet sinnvolle Übungsmethoden

Wo finde ich die Trainingsarena? Die Trainingsarena findet ihr als einen von drei Modi in der Kategorie „Erlerne das Spiel“ direkt im Hauptmenü, wenn ihr EA FC 24 startet. Sie ist dazu da, die Fähigkeiten, die ihr euch im Trainingszentrum und in den Skillspielen angeeignet habt, weiter zu üben und zu verbessern.

Wenn ihr nun die Trainingsarena anwählt, erscheint der Spieler eures gewählten Lieblingsvereins. Wenn ihr schon länger FIFA spielt, werden die Voreinstellungen eures Lieblingsvereins, sowie eure bevorzugten Controller-Einstellungen und Schwierigkeitsgrade im Nachfolger übernommen.

Wie ändere ich meine Mannschaft für die Trainingsarena? Solltet ihr mit eurer Voreinstellung des Teams nicht zufrieden sein, könnt ihr eure Mannschaft ebenfalls im Hauptmenü in der Oberkategorie „Erlerne das Spiel“ ändern. Dafür wählt ihr die Unterkategorie Trainingszentrum an. In der Trainingszentrale drückt ihr die Dreieck-Taste auf der Playstation oder die Y-Taste auf der Xbox, sodass ein Auswahlmenü aller in EA FC 24 vorhandenen Mannschaften erscheint.

Wenn ihr euer Lieblingsteam ausgewählt habt und euch in der Trainingsarena befindet, habt ihr entweder die Möglichkeit, einfach loszulegen, oder ihr öffnet mit der Options-Taste auf der Playstation oder der Menü-Taste auf der Xbox das Menü der Trainingsarena.

Im vergangenen Jahr gab es hier lediglich die Option, Freistöße zu trainieren, die Settings wie Kamera oder Spielseite anzupassen oder auf Steuerungs- und Spezialbewegungshilfen zurückzugreifen.

Stichwort Kamera: Wir haben für euch die besten Kameraeinstellungen in EA FC 24, die sogar die Profis spielen.

In diesem Jahr bietet das Trainingsarena-Menü mit Szenarios und Trainingsspiel zwei neue Optionen, die wirklich sinnvoll sind, wenn man sie überlegt gebraucht.

Mit der Szenario-Option könnt ihr spielnahe Situationen simulieren

Was sind Szenarios? In den Szenarios könnt ihr individuell Spielsituationen nachstellen. Dabei habt ihr sowohl die Handhabe darüber, mit wie vielen Spieler ihr angreifen, als auch gegen wie viele Spieler ihr antreten möchtet. Doch nicht nur das.

Die Szenarios bieten zudem die Möglichkeit, eure Mitspieler und die gegnerischen Spieler auf dem Feld zu positionieren. Dadurch könnt ihr entweder euer Aufbauspiel in der eigenen Hälfte üben, Kontersituationen mit Überzahl simulieren oder Eins-gegen-Eins-Situationen mit einem Verteidiger nachstellen.

Verteidigen in Unterzahl 3 gegen 5

Umgekehrt sind die Szenarios natürlich auch denkbar, um mit euren Spielern das Aufbauspiel des Gegners zu stören oder Überzahlsituationen im Konter des Gegners zu verteidigen. Ihr entscheidet darüber, wer den Ball bekommt, indem ihr ihn frei auf dem Feld platzieren könnt.

Ein Szenario wird beendet, wenn der Ball im Aus landet oder ein Tor erfolgt ist.

Selbst die besten Trainingsmethoden helfen nur bedingt, wenn ihr im Spiel die falsche Herangehensweise wählt. Wir zeigen euch für den Start von EA FC 24 die besten Taktiken und Formationen.

Welche Schwierigkeitsstufe haben die Gegner in der Trainingsarena? Den Schwierigkeitsgrad könnt ihr von Neuling bis Legende frei wählen. Je nachdem, auf welchem Level ihr euch in EA FC 24 befindet, würden wir euch empfehlen, den Schwierigkeitsgrad schrittweise nach oben zu schrauben, wenn ihr das Gefühl habt, ihr beherrscht die von euch aufgestellten Szenarios.

Eine Sache, die uns aufgefallen ist: Obwohl wir auf Neuling oder Amateur gespielt haben, waren die Angreifer nach jedem abgeschlossenen Szenario wieder ungewöhnlich stark. Bei uns hat sich bewährt, kurz zwischen den Schwierigkeitsstufen zu wechseln, um wirklich wieder auf einem leichten Schwierigkeitsgrad zu spielen.

Unter dem Strich könnt ihr mit den Szenarios punktuell euren Spielstil mit dem Simulieren verschiedener Situationen verbessern und euch mit den neuen Spielmechaniken vertraut machen. Vielleicht probiert ihr auch die neuen Skillmoves oder das neue OP-Dribbling in EA FC 24 aus, indem ihr zunächst gänzlich auf Gegner verzichtet.

Eure Fortschritte im Gameplay könnt ihr dann mit einer anderen Option in der Trainingsarena überprüfen. Welche das ist, lest ihr unten.

Stellt euer Können in einem Trainingsspiel unter Beweis

Das bringt ein Trainingsspiel: Im Trainingsspiel könnt ihr dann euer Können auf die Probe stellen. Hier tretet ihr wie in einem richtigen Spiel mit einer kompletten Mannschaft auf 11 Spielern gegen euren ärgsten Kontrahenten an.

Wenn ihr zum Beispiel Bayern München ausgewählt habt, dann spielt ihr im Training gegen die Spieler von Borussia Dortmund. Der FC Barcelona würde gegen Real Madrid spielen und so weiter.

Im Trainingsspiel werdet ihr zwangsläufig mit verschiedenen Szenarios, die ein Fußballspiel zu bieten hat, konfrontiert. Vielleicht merkt ihr schon deutliche Verbesserungen in gewissen Situationen. Eventuell treten auch neue Szenarios auf, die ihr vorher noch nicht auf der Rechnung hattet und wiederum in der Trainingsarena nachstellen könnt.

Wenn ihr euch dann den Feinschliff in der Trainingsarena geholt habt, könnt ihr euch in die neue Ultimate Team Saison stürzen. Wir haben 8 interessante Spielerinnen und Spieler, die ihr schon für wenig Münzen bekommen könnt.