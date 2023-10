EA FC 24: Das sind die Kameraeinstellungen für die beste Übersicht im neuen FIFA-Nachfolger – Ein Profi klärt auf

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Der deutsche FIFA-Profi spielt in diesem Jahr die Übertragung Tele auf den Standardeinstellungen, mit Höhe und Zoom jeweils auf 10. Er begründet seine Entscheidung damit, dass in diesem Jahr der Fokus auf dem Dribbling liegt und er mit einem nähren Zoom die bessere Kontrolle über seine Spieler hätte.

Twitch: Vor 1 Jahr prangerte Böhmermann im ZDF MontanaBlack und Trymacs wegen FIFA an – Hat’s was gebracht?

Nachdem ihr mit den besten Kameraeinstellungen die Grundlagen für euren Erfolg in EA FC 24 gelegt habt, zeigen wir euch in unseren Taktiken und Formationen für den Start , wie ihr euer Team vor dem Spiel am besten aufstellt.

Das sieht auch der FIFA-Profi des VFL Bochum, BeneCR7x, so. In seinem Video geht er ausführlich auf die für ihn besten Kameraeinstellungen ein und begründet seine Empfehlungen.

Wir zeigen euch mithilfe des Erklärungsvideos eines deutschen Profispielers, was eine gute Kameraperspektive in EA FC 24 ausmacht und welche Kameraeinstellungen ihr dafür wählen solltet.

