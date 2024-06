FC 24: Spanien dominiert bei der EM – So spielt ihr Tiki-Taka in Ultimate Team

Spanien gehört nicht nur in FC 24 zu den stärksten Nationalmannschaften. Auch im echten Fußball dominieren sie gerade ihre Gegner. Wir haben uns die EM-Taktik der Spanier genauer angeschaut und zeigen euch, wie ihr das erfolgreiche Tiki-Taka auch für euer Ultimate Team nutzen könnt.

Was zeichnet das spanische Tiki-Taka aus? Für das spanische Spiel mit dem Ball ist typisch, dass sie extrem viele Pässe nutzen, um sich Torchancen zu erarbeiten. Der Gegner wird durch die enorme Ballsicherheit regelrecht zermürbt.

Was für eine Formation ist gut für Tiki-Taka? In den letzten Jahren hat sich für Spanien die 4-3-3-Aufstellung bewährt. Hier entstehen allein schon in der Grundordnung mehrere „Dreiecke“ zwischen den Spielern, die für den Passgeber als Anspielstationen genutzt werden können. (siehe Bild)

Spaniens 4-3-3-Tiki-Taka: durch die Aufstellung ergeben sich Dreiecke für Zusammenspiele

Doch die passende Aufstellung ist nur die halbe Miete. Die Spieler wissen alle genau, was sie zu tun haben. Wir zeigen euch, welche mannschafts-taktischen Vorgaben und individuellen Anweisungen ihr euren Spieler geben solltet, um das erfolgreiche Tiki-Taka der Spanier zu kopieren.

Tiki-Taka der Spanier: Aufstellung, Taktiken und Anweisungen

Wir haben uns beim Tiki-Taka der Spanier die Voreinstellungen des UEFA EURO Modus in FC 24 angeschaut.

Der EM-Modus war Teil eines großen Updates, das wir euch bei MeinMMO genauer vorgestellt haben.

Aufstellung

Spanien spielt bei der Europameisterschaft die 4-3-3 (Halten). Im Unterschied zu der normalen 4-3-3-Formation habt ihr im Zentrum des Mittelfeldes einen defensiv orientierten Mittelfeldspieler.

Taktiken

In den Taktiken habt ihr die Möglichkeit, euer Spiel mit und gegen den Ball anzupassen.

Verteidigung

In der Verteidigung nehmt ihr folgende Einstellungen vor:

Defensivstil: Ausgeglichen

Verschieben: 50

Tiefe: 70

Mit Tiefe 70 steht euer Team in der Abwehr etwas höher. Außerdem ist dadurch die automatische Abseitsfalle und Team-Pressing aktiviert.

Offensive

Entscheidend für das Tiki-Taka ist, wie sich eure Mannschaft im eigenen Ballbesitz verhält. Dafür nehmt ihr folgende Anpassungen vor:

Aufbauspiel: Langsamer Aufbau

Chancenerarbeitung: Ballbesitz

Breite: 70

Spieler im Strafraum: 5

Ecken: 3

Freistöße: 3

Euer komplettes Spiel ist von hinten bis vorne darauf ausgelegt, euch Stück für Stück mit Pässen durchzukombinieren. Eure Spieler werden sich immer wieder für ein kurzes Zuspiel anbieten.

Anweisungen

Mit den Anweisungen könnt ihr jedem Spieler individuelle Verhaltensweisen mit und gegen den Ball geben.

Im Folgenden gehen wir jede Position durch. Ihr seht nur die Anweisungen aufgelistet, die ihr manuell anpassen solltet. Alle anderen Voreinstellungen bleiben so bestehen.

LF: Chancenerarbeitung: In die Mitte ziehen Unterstützende Läufe: Abwehr überlaufen

ST: Offensivläufe: Abwehr überlaufen

RF: /

LZM: Offensiv-Unterstützung: Nach vorn orientieren Flanken-Unterstützung: Am Strafraumrand bei Flanken Abfangen: Konservatives Abfangen Positionsfreiheit: Alle Freiheiten

RZM: Flanken-Unterstützung: Am Strafraumrand bei Flanken

ZDM /

LV: Laufart: Übergreifend

IVs: /

RV: Laufart: Übergreifend

TW: Abwehr bei Flanken: Flankenfänger Außerhalb des Strafraums: TW-Libero



Wie spielt ihr mit dieser Taktik? Wichtig bei dieser Taktik ist, dass ihr geduldig bleibt. Mit den vielen Kurzpässen legt ihr euren Gegner quasi zurecht, bis sich die entscheidende Lücke in der Abwehr auftut. Ihr solltet euch nicht zu schade sein, auch immer wieder den Pass nach hinten zu suchen, um den Gegner ein bisschen aus der Reserve zu locken.

Welche Spieler eignen sich für Tiki-Taka? Für eine Taktik, die auf viele Pässe ausgelegt ist, eignen sich Spieler mit einer hohen Passqualität. Zum jetzigen Zeitpunkt von Ultimate Team könnt ihr viele Karten für einen erschwinglichen Preis finden, die einen Passwert um die 90 aufweisen.

Idealerweise besitzen diese Spieler auch die entsprechenden Passplaystyles für kurze Pässe. Hier zu erwähnen sind zum Beispiel der Schnittstellenpass, der entscheidende Pass und im besten Fall natürlich Tiki-Taka. Vielleicht nehmt ihr direkt ein paar Spanier unter Vertrag, die haben diese Spielweise normalerweise in ihrer DNA. Einen der spanischen EM-Fahrer könnt ihr in Ultimate Team allerdings nicht in eure Mannschaft aufnehmen.