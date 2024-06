FC 24: EM Update ist da – bringt neuen Modus für die Euro 2024 und 7 wichtige Änderungen

Das nächste große Update für FC 24 steht zum Download bereit. Es steht ganz im Zeichen der Fußball-Europameisterschaft, die nächste Woche in Deutschland startet. Das Update bringt als Highlight einen EM-Modus, aber auch 7 weitere wichtigen Änderungen für sämtliche Modi mit sich.

Was ist das für ein Update? Das Update trägt den Namen „Festival of Football“ oder übersetzt „Fußballfest“. EA kündigt in den veröffentlichen Pitch Notes (via ea.com) an, dass sie mit dem Update alle dazu einladen, viel Vorfreude auf die anstehende Europameisterschaft zu entwickeln.

Als Highlight erwartet euch in dieser Hinsicht der neue „UEFA EURO 2024 Spielmodus“, der ab sofort spielbar ist. In diesem neuen Modus stehen euch folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Der europäische Weg: Hier könnt ihr in Challenges Boni für die Profi- und Managerkarriere, sowie für Ultimate Team sammeln

UEFA EURO 2024: In einem eigenen Turnier könnt ihr mit eurem Lieblingsteam die EURO 2024 eigene Geschichte schreiben. Ihr habt die Wahl, in den offiziellen Gruppen der EM 2024 zu spielen oder eure eigenen Gruppen zu erstellen *

Führe dein Land: Wählt einen echten Profi aus oder erstellt euren eigenen Kicker, um mit diesem bis in Finale der EM 2024 vorzustoßen. Während des Turniers könnt ihr auswählen, ob ihr nur mit eurem Spieler oder mit der gesamten Mannschaft spielen wollt *

Anstoß/Online-Freundschaftsspiele: Spielt zu Hause oder Online gegen eure Freunde oder andere Gegner mit den Mannschaften und der Atmosphäre der EM 2024 *

*Ihr könnt beliebig Mannschaften hinzufügen, die sich nicht für die EURO 2024 qualifiziert haben

Doch nicht nur der EM-Modus ist neu. Weitere wichtige Änderungen zeigen wir euch im Folgenden.

EM Update bringt 7 weitere wichtige Änderungen

1. Änderung: Neues Live-Event in Ultimate Team startet am 7. Juni

In Ultimate Team startet die 7. Saison, die wie das Update auch den Titel „Fußballfest“. Der Season Pass beinhaltet so viele Spieler, wie noch nie. Alle Karten, die ihr euch erspielen könnt, sind Teil eines neuen Live-Events.

Das Path-to-Glory-Event (Weg zum Ruhm) startet am Freitag, dem 07. Juni, in Ultimate Team. Hier erwarten euch dynamische Karten, die sich im Laufe der Zeit upgraden können. Die Upgrades sind abhängig von den realen Leistungen der Spielernationen in folgenden internationalen Turnieren:

UEFA Euro 2024

Copa América

Wie die Upgrades funktionieren, seht ihr hier:

Die Weg-zum-Ruhm-Spieler müssen auf die Siege und das Weiterkommen ihrer Nation vertrauen.

2. Änderung: Neue dynamische Icon- und Hero-Versionen in Ultimate Team

Zu den Spezialversionen der normalen Karten gesellen sich auch neue Live-Versionen der Icons und Heroes. Diese Karten hat EA als „Greats oft the Game“, also als „Größen des Spiels“ betitelt. Auch sie können durch die Auftritte ihrer Nationalmannschaften während der UEFA Euro 2024 und Copa América ihr Rating oder andere Fähigkeiten verbessern.

Dieses Bild verdeutlicht, wann und welche Upgrades die Icons und Heroes bekommen:

Für die Icons und Heroes sind nur die erzielten Tore ihrer Nation entscheidend

3. Änderung: Neues System für Leihkarten in Ultimate Team

Für die Zeit bis zum Ende von Saison 7 (18. Juli) könnt ihr neue Leihkarten bekommen. Diese neuen Karten könnt ihr nicht für eine bestimmte Anzahl an Spielen benutzen, wie üblich, sondern ihr erhaltet sie für einen gewissen Zeitraum. Der Zeitraum ist für alle Spieler auf der ganzen Welt gleich. Eure Leihkarten haben also einen Timer, wenn dieser abgelaufen ist, endet auch die Verfügbarkeit eurer Leihkarte.

Die erste neue Leihkarten erhaltet ihr, wenn ihr euch während des Weg-zum-Ruhm-Events in Ultimate Team einloggt. Dann bekommt ihr eine zeitlich begrenzte Weg-zum-Ruhm-Leihkarte.

4. Änderung: Neuer Cold-Torjubel von Shooting-Star Cole Palmer

Der berühmte „Ich bin eiskalt“-Torjubel, den Chelsea-Star Cole Palmer in dieser Saison nach einem Torerfolg oft zelebrierte, könnt ihr jetzt nutzen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Zunächst könnt ihr den Jubel nur mit Palmer selbst ausführen. In Ultimate Team ist er aber auch Teil des neuen Season-Pass und kann von euch auf Level 20 freigeschaltet werden.

5. Änderung: Neue Spezialbewegung – Double Touch Lane Change

Dieser Trick ist Mischung dem umgekehrten Elastico und dem La Croqueta. Nach unseren ersten Test-Versuchen könnte der Skill-Move den Vorteil mit sich bringen, dass er in der Ausgangsbewegung explosiver ist. Außerdem wirkt die Richtungsänderung nicht ganz so drastisch wie bei den beiden anderen Tricks.

Hier könnt ihr euch, euer eigenes Bild machen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Der Skill kann von allen 4-Sterne-Skillern wie folgt ausgeführt werden: L2+ Rechter Stick (90 Grad zur Bewegungsrichtung) gedrückt halten auf der Playstation oder LT+ Rechter Stick (90 Grad zur Bewegungsrichtung) gedrückt halten auf der Xbox.

6. Änderung: Neue Game-Faces für 27 Spieler

Kurz nach dem Start des Fußballfest-Live-Events sollte auch eine Reihe neuer Spielergesichter hinzugefügt werden. Das gilt wahrscheinlich hauptsächlich für Profis aus der Premier League. 4 prominente Beispiele hat EA bereits verraten. Den namhaftesten seht ihr hier:

Der vielleicht beste 6er der Welt bekommt ein neues Gesicht: Rodri von Manchester City

Die anderen Spieler mit neuen Game-Faces sind: Botman Eze Porro



7. Änderung: Doppelte EP für Clubs-Spieler

Die nächsten Wochen könnten sich auch für die Spieler lohnen, die im Online-Modus Clubs durchstarten wollen. In Clubs erstellt ihr euren eigenen Pro und gründet euren eigenen Verein oder tretet einem bereits bestehenden Club bei. Online könnt ihr dann mit euren Freunden oder anderen Spieler gegen echte Gegner antreten, Ligen aufsteigen oder Pokale gewinnen.

Für jedes absolvierte Spiel bekommt ihr je nach Leistung Erfahrungspunkte, die nun verdoppelt werden. Durch Erfahrungspunkte erreicht ihr neue Level und könnt euren Pro aufskillen.

Während des Events könnte EA noch die ein oder andere Überraschung bereithalten. Wir halten euch bei MeinMMO auf dem Laufenden. Mit Spannung wird auch das neue FIFA-Spiel erwartet. Damit EA aber nichts mehr zu tun. Eine andere namhafte Entwicklerfirma für Sportspiele übernimmt wohl: Fans warten seit Jahren auf FIFA 25: Release soll angeblich noch 2024 kommen