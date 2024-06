EURO Rückblicke in FC 24: Geheime Aufgaben versprechen viele XP – So löst ihr „Einzigartig“ und „Le Roi“

In FC 24 sind passend zur EURO 2024 neue Aufgaben erschienen. Erledigt ihr sie, werdet ihr mit ordentlich XP belohnt. Doch einige Aufgaben sind hinter einem Rätsel versteckt. Wir haben die Lösungen für euch.

Was sind das für geheime Aufgaben? Die neuen Geheim-Aufgaben sind Teil des Aufgaben-Blocks „EURO-Rückblicke“. Diese sollen an historische Momente, Mannschaften oder Spieler in der Geschichte der Europameisterschaft erinnern. Bis zum 11. Juli habt ihr Zeit, die Aufgaben zu erledigen.

EURO-Rückblicke besteht aus 5 Teil-Aufgaben. Jede dieser Aufgaben bringt euch 400 XP, wenn ihr sie erfüllt. Für den Abschluss des kompletten Blocks bekommt ihr nochmal 400 XP als Bonus obendrauf.

Warum es sich diese Season lohnt, schnell an XP zu kommen und wie ihr schnell an weitere XP kommt, haben wir hier für euch: Path to Glory in FC 24: 3 Tipps, um wöchentlich viele Level in der Season 7 Ladder aufzusteigen

3 der 5 Aufgaben sind rätselhaft und erwarten von euch, dass ihr auf die Suche nach einer Lösung geht. Bei uns seht ihr alle Lösungen auf einen Blick.

EURO-Rückblicke: Alle Lösungen für die geheimen Aufgaben

Im Folgenden fassen wir die Rätsel kurz für euch zusammen und präsentieren dann die Lösung. Die Aufgaben könnt ihr in jedem beliebigen Modus von Ultimate Team erledigen.

Le Roi

Rätsel: gesucht wird das Land eines Spielers, der 1984 in 5 Spielen 9 Tore schoss

Das ist die Lösung für Le Roi: Der Franzose Michel Platini ist der gesuchte Spieler. Schnappt euch also einen Spieler aus Frankreich und schießt mit ihm in einem beliebigen Modus 9 Tore.

Einzigartig

Rätsel: gesucht wird der Profi mit den meisten Toren und meisten Spielen bei Europameisterschaften

Das ist die Lösung für Einzigartig: Der Portugiese Cristiano Ronaldo ist der gesuchte Spieler. Mit einer seiner 6 Versionen in Ultimate Team müsst ihr in 5 separaten Partien mindestens 2 Tore erzielen. Eine Ronaldo-Karte unter 600.000 Münzen zu bekommen ist allerdings gerade sehr problematisch, weil alle CR7 brauchen.

Trophäenschrank

Rätsel: gesucht sind die beiden Nationen, die schon 3 Mal Europameister waren

Das ist die Lösung für Trophäenschrank: Gemeint sind Deutschland und Spanien. Stellt ein Team aus mindestens 5 Spaniern und 5 Deutschen zusammen und gewinnt damit 4 Partien.

Die Aufgaben lassen sich sehr gut miteinander kombinieren. So könnt ihr ein komplettes Team aus Deutschen und Spaniern bauen, um auf volle Chemie zu kommen. Nehmt dazu einfach noch eine Ronaldo-Karte und einen französischen Spieler mit auf die Bank. Wechselt sie im Laufe des Spiels ein, um die Tore mit diesen Spielern zu erzielen. Die einen haben schon Geschichte schreiben, die anderen wollen eine neue Erfolgsgeschichte schreiben. Mit unserem Make Your Mark Tracker könnt ihr die Stars auf ihrem Weg begleiten.