New World Aeternum könnte viel mehr Spaß machen, mit diesen dringend notwendigen Verbesserungen

New World Aeternum mag die bisher beste Version des MMORPGs von Amazon Games sein, doch bedeutet das nicht, dass New World Aeternum perfekt ist. Es gibt viel Raum für Verbesserungen.

Im MeinMMO-Special 5 Gründe, warum ihr New World Aeternum zum Launch spielen solltet, erklären wir, dass New World Aeternum die bis dato beste, weil vielseitigste und polierte Version des MMORPGs darstellt. Vor allem im direkten Vergleich mit der problematischen Launch-Version haben sich in Aeternum viele Dinge zum Besseren gewandelt.

New World Aeternum ist jedoch keinesfalls perfekt. Wie viel Raum für potenzielle Verbesserungen es gibt, zeigen diverse Diskussionen innerhalb der Community. Vor allem der Thread von PerishBtw ist einen Blick wert (via Reddit). Der Spieler hat nämlich eine lange Liste von Bereichen des Online-Rollenspiels erstellt, die sich Amazon Games für eine spürbar bessere Spielerfahrung unbedingt anschauen sollte.

Auch dieses Video präsentiert euch gute Gründe, New World Aeternum mal auszuprobieren:

ToDos für die Zukunft von New World

Was sollte verbessert werden?

Anpassungsmöglichkeiten für die UI – vor allem, was die Skalierung und Verschiebung von Interface-Elementen angeht.

Anpassungsmöglichkeiten für die Anzeige von Namensplaketten – bei Kämpfen mit vielen Charakteren haben es Heiler extrem schwer, Verbündete zu verarzten.

Anpassungsmöglichkeiten für bereits bestehende Charaktere, etwa über einen neuen Barbier-NPC (wäre auch eine prima Möglichkeit, Gold aus dem Spiel zu nehmen) – alte Chars haben derzeit keinen Zugang zu den neuen Optionen für etwa Frisuren oder Gesichter.

Überarbeitung des Transmog-Angebots – dass man den wöchentlichen, kostenlosen Transmog-Skin gegen ein 5 US-Dollar teures Token ausgetauscht hat, wird scharf kritisiert.

Überarbeitung des Shops – alles ist zu teuer und vieles sieht für die aufgerufenen Preise zu schlecht aus.

DLCs – kommende Erweiterungen und Inhaltspakete müssen mehr Content bieten als es bei Brimstone Sands und Rise of the Angry Earth der Fall war. Zu viele Ziele sind zu schnell erreicht, zu viele Inhalte spielen zu schnell keine Rolle mehr.

Das Angebot an Raids und Dungeons muss ausgebaut werden. Zudem sollte Amazon Games eine Möglichkeit finden, niedrig-stufige Instanzen fürs Endgame beziehungsweise für hoch-stufige Charaktere attraktiv zu machen.

Es braucht Alternativen zu Außenposten-Ansturm und frische Spielmodi wie Capture the Flag oder King of the Hill.

Man sollte sich für Inhalte regionenübergreifend in Warteschlangen einreihen können – ähnlich wie in Final Fantasy XIV.

Ressourcen wie Erze, Bäume oder Pflanzen sollten auch für andere Spieler einige Zeit abbaubar sein, bevor sie verschwinden.

Auto-Zerlegung von Item-Drops einer bestimmten Qualitätsstufe – damit man nicht ständig manuell graue, grüne und blaue Gegenstände zerlegen muss.

Es sollte eine Aktivität geben, in der neue Kompanien lernen können, wie der Kriegsmodus funktioniert, und über die man eigene Strategien ausprobieren kann.

Jede Kompanie sollte nur ein Territorium besitzen können, um mehr Kompanien zu ermutigen, sich am Krieg zu beteiligen.

Kompanie-Führer sollten keinen freien Zugriff auf das über den Krieg erspielte Gold haben. Stattdessen sollte es an die Kompanie und Investitionen für die Aufwertung von Territorien oder den nächsten Krieg gebunden sein.

Wie reagiert die Community auf diese Vorschläge? Es gibt in den Kommentaren viel Lob, aber auch weitere Verbesserungsvorschläge:

nychuman fasst sich auf Reddit kurz: „Tolle Liste. Hier ist ein Upvote.“

hakfi lobt ebenfalls auf Reddit: „Wirklich gute Liste, Kumpel. Schade, dass die Entwickler ihre eigenen […] Daten verwenden, um zu bestimmen, was die Spieler ‘wirklich’ wollen.“

Ricenbacker wünscht sich (via Reddit): „Das Lager MUSS überarbeitet werden, damit man ALLES AUS ALLEN LAGERN holen kann. […] Sorgt dafür, dass man auf alles Zugriff hat, während man Dinge herstellt.“

zugarrette hat ebenfalls eine Ergänzung (via Reddit): „Einige Spieler ignorieren den Handelsposten völlig, weil er so clunky ist. Er braucht eine Generalüberholung in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit und Reaktionsfähigkeit.“

Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz die Vorschläge? Die von PerishBtw genannten Verbesserungen würden den Komfort erhöhen, die Spielerfahrung in gewissen Situationen deutlich verbessern und einen Teil der aktuell genervten PC-Community zurück ins Boot holen.

Zudem stimme ich mit dem Spieler überein, dass es in New World derzeit einige Inhalte gibt, die sich unter Wert verkaufen, weil sie in der aktuell recht flotten Level- beziehungsweise Charakterprogressions-Phase unter die Räder geraten oder weil sie von einer Elite aus wenigen Kompanien dominiert werden. Dadurch bleibt aus meiner Sicht einiges an Potenzial liegen.

Was sollte Amazon Games eurer Meinung nach in New World Aeternum unbedingt zuerst angehen? Verratet es in den Kommentaren! Aufgrund einiger Verschlimmbesserungen sind einige Veteranen der ursprünglichen Version des MMORPGs nicht allzu gut auf die neue Konsolen-Zielgruppe zu sprechen: Die „PC Elite“ von New World Aeternum benimmt sich daneben, begrüßt Konsolen-Neulinge mit toxischem Verhalten