Path to Glory in FC 24: 3 Tipps, um die Season 7 Ladder schnell zu leveln

Die Aufgaben werden aller Voraussicht nach jeden Freitag aktualisiert. Wir werden diesen Artikel jede Woche mit den neusten Anforderungen updaten. Es lohnt sich also, regelmäßig hier auf MeinMMO vorbeizuschauen. In FC 24 mischt gerade ein Neuling die FIFA-Szene auf: Ein 13-Jähriger spielt in FC 24 gerade in seiner eigenen Liga, ist seit Monaten unschlagbar

Wenn ihr jeden Tag nur eine Partie spielt, um die Tages-Aufgaben zu absolvieren, fehlen euch zum Abschluss aller Wochenziele theoretisch noch 3 Spiele. Um euch gleichzeitig die nächsten XP zu sichern, erledigt ihr die am besten in einem neuen Freundschaftsspiel-Modus.

Der einfachste Weg, um an XP zu kommen, ist die Erfüllung der Tages-Aufgaben. Dafür müsst ihr im besten Fall nur ein Spiel in einem beliebigen Modus absolvieren und folgendes tun:

In FC 24 könnt ihr im neuen Saison Pass viele starke Spieler kostenlos freischalten. Ihr braucht lediglich genügend Erfahrungspunkte (XP), um auf der Season 7 Ladder nach oben zu klettern. Wir zeigen euch, wie ihr mit wenigen Spielen das Maximum an XP herausholen könnt.

