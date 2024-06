Ein 13-Jähriger spielt in FC 24 gerade in seiner eigenen Liga, ist seit Monaten unschlagbar

In FC 24 mischt gerade ein Jugendlicher im Alter von 13 Jahren die Szene auf. Seit über vier Monaten gewinnt er Spiel um Spiel und hat mittlerweile eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen.

Wer ist der 13-Jährige? Bei dem Nachwuchs-Sportler handelt es sich um Robert Brysik, der beim deutschen eSport-Team „Fokus-Clan“ angestellt ist. Fokus-Clan (hier geht es zum YouTube-Account) ist spätestens seit dem Eintreten des bekannten Influencers „eliasn97“ den meisten Gamern in Deutschland ein Begriff.

Anfang des Jahres konnte Robert seinen ersten großen Titel bejubeln. Er setzte sich bei einem Nachwuchs-Turnier der eSportler von skgaming (hier kommt ihr zum Twitch-Account) durch und sicherte sich den ersten Platz. Seit Anfang Februar darf sich Robert nun als Mitglied des Fokus-Clan bezeichnen.

Sein Aufschwung scheint auch in FC 24 keinen Abbruch zu nehmen. Mit einer starken Bilanz unzähliger ungeschlagener Spiele in Folge dominiert der junge Mann seine Gegner in FC 24 scheinbar nach Belieben.

13-jähriger Robert Brysik seit 260 Spielen ungeschlagen

In welchem Spielmodus ist er so lange ungeschlagen? Abseits der Turniere, wo die eSportler direkt gegeneinander antreten, definieren sich die besten Spieler in FC 24 über ihre Bilanzen in den kompetitiven Modi. Mit den Division Rivals und den Champions Finals, die besser als Weekend League bekannt sind, gibt es davon gleich zwei in Ultimate Team.

Roberts beeindruckende Bilanz von 260 Siegen am Stück bezieht sich auf die Spiele in der Weekend League. In der Weekend League haben alle qualifizierten Spieler 20 Partien zur Verfügung, um möglichst viele Siege zu erringen. Mit jedem gewonnenen Match erwarten einen in der Regel auch schwierigere Kontrahenten, da die Gegnersuche im Idealfall an der Bilanz der einzelnen Spieler orientiert.

Für Robert scheint es gerade keinen Gegner zu geben, der es mit ihm aufnehmen kann. 260 gewonnene Partien bedeuten, dass er seit 13 Wochen ungeschlagen durch den vielleicht anstrengendsten Modus in FC 24 marschiert.

Könnte Robert sogar einen Rekord brechen? Trotz der starken Bilanz ist Robert noch eine gefühlte Ewigkeit entfernt vom Rekord für die meisten ungeschlagenen Spiele am Stück in der Weekend League.

Diesen hält immer noch der Däne Anders Vejrgang, der diesen Rekord im Alter von gerade einmal 14 Jahren in FIFA 21 aufgestellt hatte. Mittlerweile ist Anders auch schon länger Teil einer deutschen eSport-Mannschaft, nämlich der von RB Leipzig.

In FIFA 21 hatten Spieler noch 30 Spiele pro Weekend League zur Verfügung. Möchte Robert den Rekord von Anders in FC 24 angreifen, muss er noch einmal mindestens eine genauso lange Serie hinlegen.

Diese würde sich dann wahrscheinlich schon auf den neuen Teil EA Sports FC, also FC 25 ausdehnen.