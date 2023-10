EA FC 24: Deutscher FIFA-Profi ist so gut, dass es für ihn kaum noch Gegner gibt

Die Division Rivals sind neben der Weekend League der herausforderndste Modus in EA FC 24. Ein deutscher FIFA-Ex-Weltmeister ist in Ultimate Team aber so schnell in die höchste Spielklasse gekommen, dass seine größte Herausforderung weniger die Spielstärke der Gegner betrifft, sondern eher, überhaupt Gegner auf seinem Niveau zu finden.

Um welchen Spieler geht es? „RBLZ_Umut“ist ein deutscher eSportler von RB Leipzig, der mit seinen demnächst 21 Jahren schon einmal einen Weltmeistertitel in FIFA 22 feiern konnte. In den letzten zwei Jahren dominierte er seine Gegner fast nach Belieben, und auch EA FC 24 könnte sein Spiel werden.

Mit dem Gameplay scheint der Profi sehr gut zurechtzukommen, denn er stieg äußerst schnell in die höchste Spielklasse auf. Allerdings plagt ihn dadurch ein anderes Problem.

Schaut euch die erste Minute des Videos an, um zu verstehen, welche Nachteile sein Durchmarsch hat.

FIFA-Profi zur Elitedivision: „Es gibt keine Gegner.“

Worüber beklagt sich der FIFA-Profi? Im Video seht ihr, wie Umut verkündet, dass er einer der ersten war, die den Aufstieg in die höchste Klasse von Division Rivals, in die Elite Division, geschafft hätte. So richtig freuen kann sich der Profi aber nicht darüber, denn in der ersten Minute seines Videos spricht er zwei Probleme an, die sein schneller Aufstieg mit sich bringt.

1. Problem: Lange Wartezeiten bei der Gegnersuche

Umut beklagt sich zunächst über lange Wartezeiten bei der Gegnersuche. Er müsse teils mehrere Stunden nach einem Kontrahenten Ausschau halten. Er bringt sein Problem mit der Aussage, dass es keine Gegner geben würde, auf den Punkt.

Das ist die logische Konsequenz, wenn man als einer der ersten in die Elite Division einzieht, denn die Gegnersuche ist in der Elite Division noch etwas komplizierter. Die Gegnerfindung erfolgt nach dem eigenen Skill-Level, sprich es werden bevorzugt Gegner zugewiesen, die das gleiche oder ein ähnliches Level haben.

Dadurch kann es passieren, dass zwei Spieler in der Elite Division nicht zueinander finden, obwohl sie zur gleichen Zeit nach einem Gegener suchen. An sich ein gerechtes System. Für den Anfang von EA FC 24, wo nur wenige Spieler in der Elite Division sind, aber scheinbar ein Hindernis.

Und wenn der Profi dann doch nach stundenlanger Suche einen Gegner findet, tritt oft ein anderes Problem in Erscheinung. Welches das ist, lest ihr unten.

2. Problem: Die gefundenen Gegner sind auch noch dieselben

Ob die Freude über einen gefundenen Gegner überwiegt, kann man den Aussagen des Profis nicht wirklich entnehmen, denn wenig später merkt er an, dass es sich bei seinen Kontrahenten um dieselben Spieler handeln würde.

Die Vorstellung, dass man bei so einer großen Community immer gegen dieselben Spieler antritt, wirkt doch etwas ernüchternd. Der eProfi kennt sich mit diesem Umstand sicherlich gut aus, da er bei großen Turnieren häufig auf dieselben Gegner trifft.

Ein bisschen mehr Abwechslung dürfte sich der eSportler in Zukunft aber sicherlich wünschen. Der schnelle Erfolg bringt also nicht nur positive Aspekte mit sich.

Mit unseren Empfehlungen für Formationen und Taktiken in EA FC 24 können wir euch keinen rasanten Aufstieg in die Elite Division versprechen. Wie ihr lesen konntet, dürft ihr euch noch ruhig noch etwas Zeit mit dem Besserwerden lassen, um nicht vor den gleichen Problemen wie der Profi zu stehen.