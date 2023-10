EA FC 24: Sind neue Event-Karten jetzt schon zu stark? YouTuber sieht großes Problem

Mit dem Road-To-The-Knockouts-Event (RTTK) hat pünktlich zum offiziellen Release die erste richtige Promo in EA FC 24 Einzug erhalten. Die Upgrades der Spezialkarten wirken auf den ersten Blick ziemlich heftig; zu heftig, wenn es nach der Meinung eines berühmten deutschen YouTubers geht.

Was sind die stärksten Karten der RTTK-Promo? Mit Haaland, Osimhen, Bruno Fernandes, Saka und Díaz befinden sich gleich fünf Spieler im ersten Team, die 600k Münzen oder mehr kosten. Die RTTK-Karte von Haaland kostet mit den verbesserten Skills (von drei auf vier Sterne) sogar rund 2,5 Mio. Coins.

Die hohen Preise verraten, dass die Spieler starke Upgrades bekommen haben und als dynamische Karten sogar noch höhere Ratings erreichen können. Einer der größten FIFA-Streamer Deutschlands, GamerBrother sieht, bei aller Freude über die neuen Promo-Karten, ein großes Problem.

Schaut euch das Video ungefähr eine Minute an, um einen ersten Eindruck von seiner Kritik zu gewinnen.

„EA schaufelt sich eigenes Grab“: Erwartungen zu groß

Welches Problem sieht der Youtuber? In dem Videoclip könnt ihr sehen, wie GamerBrother die RTKK-Karten von Openda und Saka vergleicht. Er stellt zunächst fest, dass die Promo-Karte von Openda normalerweise für den FIFA-Release eine starke Spezialkarte wäre.

Dann allerdings schwenkt er zu der Event-Karte von Saka, die nicht nur ein starkes Upgrade auf ihre Stats bekommen hat, sondern zusätzlich auch verbesserte Skills und eine höhere Präzision mit dem schwachen Fuß.

Solche heftigen Upgrades direkt zum Release würden zwangsläufig zu viel zu großen Erwartungshaltungen der Spieler an die kommenden Events führen. In diesem Zusammenhang stellt der FIFA-Streamer fest, dass sich EA hier ein eigenes Grab geschaufelt habe.

Das bestätigt auch ein User in seinem Live-Stream, der den Unmut der Community nachvollziehen könne, wenn EA in den folgenden Events wiederum Spezialkarten releasen würde, die nicht mit den heftigen Upgrades der RTTK-Promo mithalten können.

Die Befürchtungen der Community und des Streamers basieren auf den Problemen mit der Powercurve in FIFA 23. Was die Powercurve genau ist und welche problematischen Parallelen der Streamer und seine Community zum letzten Jahr sehen, lest ihr unten.

Tut es EA schon wieder? Die Probleme mit der Powercurve

Was ist die Powercurve? Die Powercurve kann man sich als einen Indikator vorstellen, der Auskunft über die Ratings zu einem bestimmten Zeitpunkt in EA FC 24 gibt.

Eine gelungene Powercurve steigt über das Jahr allmählich an, sprich die Ratings steigen von Event zu Event nur langsam an, sodass die stärksten Karten mit den besten Ratings erst am Ende des Spiels erscheinen.

Die Ausnahme stellt jedes Jahr die Team-of-the-Year-Promo dar, da hier die realen Spieler mit den besten ganz jährlichen Leistungen ausgezeichnet werden, dementsprechend auch die heftigsten Upgrades erhalten sollen.

Wo sind die Parallelen zu FIFA 23? Bereits im letzten Jahr hatte EA Probleme damit, die Powercurve stabil anwachsen zu lassen, sodass im November mit der WM in Katar und den dazugehörigen Promos, eine Flut an sehr starken Spielern ins Spiel kamen. Diese Highend-Karten spielten viele Gamer bis zum Team-of-the-Season und darüber hinaus, weil sie schlichtweg die besten Karten im Spiel waren.

Kurzes Beispiel gefällig?

Wer erinnert sich nicht an die World-Cup-Hero-Karte von Yaya Toure, der in-game für lange Zeit zu den besten Spielern überhaupt zählte, weil er einfach alles konnte.

Gleiches droht nun auch für EA FC 24, zumindest vermuten das Gamerbrother und Teile seine Community. Ein schnell ansteigende Powercurve muss aber nicht nur Nachteile mit sich bringen.

Uns interessiert eure Meinung. Seht ihr die heftigen Upgrades auch so kritisch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.