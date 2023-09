EA Sports FC 24: Die 5 besten Optionen für Evolutions

In einem Mini-Trailer bekommt ihr neues Gameplay zum kommenden Cyberpunk 2077 DLC zu sehen. Schaut euch den Trailer hier an.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Was sagt ihr zu den Evolutions? Welche Spieler werdet ihr verbessern? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Doch besonders gut eignet sich diese Evolution, weil ihr den resultierenden Spieler direkt in die nächste Evolution stecken könnt. So könnt ihr Bellingham mit „ Nützlicher Nachschub (Teil 2)“ sofort weiter verbessern, um eine 83er-Karte zu erhalten.

Bei der Evolution „Unerbittlicher Flügel“ gibt es einen Haken, den die anderen Evolutions nicht haben. Sie kostet. Und zwar entweder 50.000 Münzen oder 1.000 FC Points. Das ist ganz schön viel, doch am Ende springt auch eine Karte mit einem heftigen Upgrade heraus. So könnt ihr beispielsweise Ansu Fati einsetzen, der von einer 78er-Karte zu einer 84er-Karte mutiert.

Zum Start von FIFA 23 erfreute sich die OTW-Karte von Nunez großer Beliebtheit, besonders weil der Stürmer groß, physisch stark und schnell ist. In FC 24 könnte seine Gold-Karte wieder recht beliebt werden – vor allem, wenn man sie in die Founders-Evolution steckt.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Wenn ihr in FC 24 mit einer Bundesliga-Truppe startet und nach einem starken Stürmer sucht, dann könnte Timo Werner eine sehr gute Option sein – vor allem mit der Founders-Evolution. Steckt ihr den Leipziger in diese Evolution, könnt ihr aus ihm einen sehr starken Angreifer machen.

Diese Evolutions zeigen wir euch: Wir stellen euch hier Evolutions vor und welche Spieler sehr gut in die verfügbaren Evolutions passen könnten. Zusätzlich zeigen wir euch, was ihr für die einzelnen Evolutions tun müsst.

Was ist Evolutions? Mit Evolutions hat EA ein neues Feature für Ultimate Team in FC 24 vorgestellt, das euch erlaubt selbst ausgewählte Karten durch das Erfüllen von Aufgaben stärker zu machen. Dabei kann sich nicht nur das Rating verbessern, es kann auch Verbesserungen für diese Attribute geben:

Insert

You are going to send email to