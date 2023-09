EA Sports FC 24 Ratings zeigen: Die Bundesliga ist perfekt für den Start

In einem Mini-Trailer bekommt ihr neues Gameplay zum kommenden Cyberpunk 2077 DLC zu sehen. Schaut euch den Trailer hier an.

7-Jähriger steckt in 3 Tagen 1000 € in ein Handy-Spiel, EA will Geld behalten – Eltern sind entsetzt

Da die Karten aus der Bundesliga in der Vergangenheit stets günstiger waren, als Karten der Premier League beispielsweise, könnte die deutsche Liga und ebenso die Frauen-Bundesliga auch in diesem Jahr wieder eine perfekte Anlaufstelle für die Zusammenstellung eines starken Starter-Teams sein.

Endlich sind die offiziellen Ratings der Top 24 Spieler der Bundesliga sowie der Spielerinnen der Frauen-Bundesliga bekannt. Wir zeigen euch, wie stark die Karten in EA Sports FC 24 werden und warum sich diese Ligen perfekt für den Start in FUT eignen.

