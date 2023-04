FIFA 24 heißt EA Sports FC – Alles, was wir zu Release, Ligen, Logo, Inhalten wissen

Auf FIFA 23 folgt nicht FIFA 24, sondern EA Sports FC. Hier fassen wir alle bislang bekannten Informationen zum neuen Spiel von EA Sports zusammen.

Das ist der neue Titel: Der neue Name der Fußball-Reihe lautet „EA Sports FC”. EA verabschiedet sich also vom etablierten “FIFA”-Titel und geht in eine neue Richtung. FIFA 23 war damit das letzte “FIFA” aus dem Hause EA Sports.

Inhaltlich sieht es nach aktuellem Stand aber aus, als würden viele bekannte Elemente der Reihe in “EAFC” wie gewohnt zurückkehren. Bislang bekannte Infos fassen wir weiter unten zusammen.

Wieso der neue Name? Der Namens-Partner der Reihe, der Fußballweltverband “FIFA”, und EA Sports arbeiten nicht mehr zusammen. Das ist bereits seit Frühjahr 2022 bekannt. Einer der Gründe dafür soll der hohe Preis für den FIFA-Namen sein.

Wird es ein FIFA 24 geben? Nicht von EA Sports. Allerdings kündigte der Weltverband FIFA in Person von Gianni Infantino an (via Twitter), in Zukunft weitere “FIFA-Spiele” veröffentlichen zu wollen. Konkretere, offizielle Infos gibt es dazu aber noch nicht. Ob und wann ein “FIFA 24”, “FIFA 25” etc. in Zusammenarbeit mit anderen Entwicklern erscheint, ist offen.

Bislang bekannte Infos zu EA Sports FC – dem Nachfolger von FIFA 23

Hier fassen wir alle bislang bekannten Infos zu EA Sports FC zusammen. Dieser Artikel wird stetig aktualisiert und mit neuen Informationen ergänzt, sobald sie bekannt sind.

EA Sports FC – Wann ist Release?

Wann ist EA Sports FC Release? Das genaue Release-Datum ist nach aktuellem Stand noch nicht bekannt. Grundsätzlich erschienen die FIFA-Titel im Herbst, in Richtung Ende September oder Anfang Oktober. Vorerst ist davon auszugehen, dass dieser Rhythmus beibehalten wird.

Wann kommen genaue Infos? EA Sports gab an, im Juli genauere Informationen zu EA Sports FC veröffentlichen zu wollen. Denkbar, dass hier dann auch der Releasezeitpunkt kommuniziert wird.

Ligen und Lizenzen in EA Sports FC

Welche Lizenzen hat EA Sports FC? Auch, wenn der Name “FIFA” nicht mehr vorhanden ist, wird EA Sports FC laut Ankündigung weiterhin ein großes Paket an offiziellen Lizenzen mitbringen. Dadurch soll auch in Zukunft ein realistisches Spielerlebnis geboten werden, mit vielen realen Vereinen und Spielern. Genauer spricht EA von:

Mehr als 19.000 voll lizenzierte Profis

700 Teams

100 Stadien

30 Ligen

Einige Partnerligen führt EA auf der eigenen Website direkt auf:

Bundesliga

Premier League

UEFA Champions League

UEFA Women’s Champions League

La Liga Santander

Ligue 1

Serie A

Conmebol Libertadores

Barclays Women’s Super League

NWSL

Zudem sind auf der Website folgende Ligen bereits als Logo vertreten:

Conmebol Sudamericana

UEFA Europa League

UEFA Conference League

SPFL

EFL

Liga Profesional de Fútbol (Liga AFA)

MLS

K League 1

CSL

D1 Arkema

Eredivisie

Liga Portugal

Saudi Professional League

Weitere Ligen bleiben vorerst abzuwarten.

Wie sieht das neue Logo für EA Sports FC aus?

So langsam startet EA in die Vorstellung seines neuen Spiels, das dieses Jahr erscheinen wird. Dazu gehört beispielsweise die Vorstellung des neuen Logos von EA Sports FC, das wir hier einbinden:

Das Logo wurde unter anderem von vielen Vereinen, Ligen und anderen Vertretern der Fußball-Welt in den sozialen Medien geteilt, als es vorgestellt wurde. EA scheint zeigen zu wollen: An Authentizität und Bezug zum realen Fußball soll es auch durch den Wegfall des FIFA-Namens nicht mangeln.

Welche Inhalte sind in EA Sports FC?

Was können wir von EA Sports FC erwarten? Zu den Neuerungen im Spiel bewahrte EA Sports bislang noch Stillschweigen. Es ist damit zu rechnen, dass der Info-Drop im Juli hier etwas mehr Aufschluss geben wird. Sicher ist allerdings schon, dass einige Inhalte zurückkehren, die man von der FIFA-Reihe kennt. Das stellte EA schon früh in der Kommunikation klar, dass folgende Modi in EAFC einen Platz finden sollen:

Ultimate Team

Karrieremodus

Pro Clubs

Volta

Wie stark der Umbruch des Namens sein wird, bleibt vorerst abzuwarten. Klarheit dürfte der Juli bringen.

In FIFA 23 geht die Saison derweil ihrem Ende entgegen. Hier läuft nun das Voting zum Community TOTS in Ultimate Team.