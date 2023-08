FC 24 Clubs: Nachfolger von Pro Clubs bringt entscheidende Neuerung – Fans bleiben skeptisch

Aus Pro Clubs wird Clubs. Der Nachfolger des beliebten Modus hält ein paar Neuerungen für euch bereit. Vor allem eine Änderung wurde von vielen Spielern sehnlichst erwartet. Um welche Anpassung es sich dabei handelt und welche andere Neuerung von einigen in der FIFA-Community kritisch beäugt wird, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Um welche Neuerung geht es? EA Sports hat auf die Community gehört und bringt zum ersten Mal seit der Einführung von Pro Clubs Crossplay, damit ihr den Modus fortan auch mit euren Freunden oder gegen Kontrahenten auf anderen Konsolen spielen könnt.

Crossplay existiert in Clubs allerdings nur innerhalb einer Generation. Die Next-Gen-Konsolen (PS5, PC und Xbox Series X|S) haben eine gemeinsame Plattform. Gleiches gilt auch für die PS4 und Xbox One.

Ihr müsst allerdings nicht auf das Crossplay zurückgreifen, wenn ihr nicht wollt. Im Menü kann diese voreingestellte Option ganz einfach wieder deaktiviert werden.

EA führt neues Ligensystem mit Playoffs in Clubs ein

Warum sind die Spieler skeptisch? Mit FC 24 nimmt EA eine Änderung am Ligensystem von Clubs vor und führt Playoffs ein. Davon sind Teile der Community nicht begeistert.

Ähnlich wie ihr es aus Rivals in Ultimate Team kennt, spielt ihr nun saisonal für eine gewisse Gesamtpunktzahl. Diese legt fest, in welche Division ihr eingeteilt werdet, um dann am Ende der jeweiligen Saison an den Playoffs teilnehmen zu können.

In den Playoffs habt ihr wiederum die Möglichkeit, Sieg um Sieg nach oben zu klettern. Nach Abschluss der Playoffs zum Ende einer Saison erhaltet ihr dann Belohnungen in Form von Trophäen oder Erfahrungspunkten für euren Spieler und für euren Verein.

Bisher seid ihr nach der Gründung eures Vereins in Liga 10 angetreten, und konntet nach und nach in bessere Ligen aufsteigen, wenn ihr eine gewisse Punktzahl in vorgegebenen Spielen erreicht habt. Umgekehrt ging es für euch eine Klasse tiefer, wenn euer Verein eine gewisse Anzahl an Punkten nicht erreichte.

Neues Ligen-Modell sorgt für Diskussionen

Wie fällt die Reaktion der Community auf das neue System aus? Dass „neu“ nicht unbedingt besser sein muss, hat bereits ein bekannter, deutscher FIFA-Streamer bei den Änderungen in Ultimate Team zum Ausdruck gebracht. Und auch Kritik an den Neuerungen in Clubs ließ nicht lange auf sich warten.

Dass das neue Ligensystem mit einer gewissen Skepsis betrachtet wird, zeigt sich bei einigen Reddit-Usern. Manche befürchten, dass der Clubs-Modus durch das neue System ohne Auf- und Abstiege genauso umkämpft wie der Rivals-Modus in Ultimate Team werden könnte.

Darauf zielt auch der Kommentar von Guapogringo11 ab. Dieser schreibt: „Keine Relegation ist ein L, Pro Clubs war für mich und meine Freunde immer ein Ort, an dem ich vor dem Rivals-System flüchten konnte (via Reddit).“

Ein anderer User befürchtet wiederum, dass der Modus schnell frustrierend werden könnte, wenn man in einer neuen Division merkt, dass man mit anderen Spielern nicht mithalten kann. NaildDeChamp schreibt sinngemäß: „Also wenn mein Team in eine neue Division aufsteigt und wir nicht gut genug sind, dann stecken wir dort fest? Hört sich nach einem tollen Weg an, Spieler dazu zukriegen, den Modus nicht zu spielen (via Reddit).“

Am Ende wird sich zeigen, wie sich das neue Ligen- und Playoffsystem bewährt. Auf jeden Fall scheint es, dass EA nicht nur den vermeintlich beliebtesten Modi Ultimate Team und die Manager/Spieler-Karriere Beachtung geschenkt hat.

