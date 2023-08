FC 24: „Für mich eine 6 von 10“- Bekannter deutscher FIFA-Streamer kritisiert neuen Trailer zum beliebtesten Modus

Der neue FC 24 Deep-Dive-Trailer für Ultimate Team ist jetzt ein paar Tage draußen. Lange haben die ersten Kritiken nicht auf sich warten lassen.

Einer der bekanntesten deutschen FIFA-Streamer, GamerBrother, hat auf seinem Stream Highlight Kanal auf die neuen Features reagiert und zeigt sich bei einigen Neuerungen skeptisch.

Vor allem zwei, als neue Features vorgestellte Anpassungen, sieht er kritisch. Um welche Features es sich dabei handelt und welches wichtige Thema gar nicht erwähnt wird.

„Das sind doch keine neuen Features!“

Den kompletten Trailer zu Ultimate Team, könnt ihr euch hier anschauen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

In seinem über 20-minütigen Video hat der FIFA-Content-Creator GamerBrother, auf den neuen Trailer zu Ultimate Team in FC 24 reagiert. Für ihn steht fest, dass zwei Neuerungen keine wirklich neuen Features darstellen.

Verbesserter Einfluss der Icons auf Gesamt-Chemie: Icons geben zusätzlich zu ihren zwei Nationspunkten auch einen Ligapunkt für die Gesamtchemie in FC 24. Damit reagiert EA Sports auf das Versäumnis aus FIFA 23, wo Icons viel von ihrer Beliebtheit aus den vergangenen FIFA-Jahren einbüßten, da sie zum Teambau ungeeignet waren.

Es handelt sich laut Gamerbrother hierbei aber eher um eine Anpassung als um ein komplett neues Feature.

Claim-All-Funktion: Danach hat sich die Community gesehnt. Anstatt alle Belohnungen in den Zielen einzeln abzuholen, gibt es nun einen Claim-All-Button, auf Deutsch: eine Beanspruche-Alles-Funktion. Dass es sich hierbei um eine sinnvolle Ergänzung handelt, bestätigt auch einer der Top-Kommentare unter dem Video.

User hami1012 schreibt hier: „Irgendwie schon lustig, dass eines der am meisten genannten Features im Trailer der “claim all” button ist.“ 350 Leuten gefällt dieser Kommentar.

Hier von einem neuen Feature zu sprechen, ist mindestens fragwürdig. Es wirkt eher als eine praktische Modifikation für das Menü.

In diesem Videoausschnitt bringt der FIFA-Streamer seine Meinung in zusammengefasster Form zum Ausdruck. Schaut euch das Video ungefähr eine halbe Minute an, um GamerBrothers Statement zu sehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Informationen zu Spielmodi in Ultimate Team fehlen komplett

Nachdem er sich über die angeblich neuen Features beschwert, übt er auch Kritik an fehlenden Informationen zu den beliebtesten Spielmodi innerhalb Ultimate Teams.

Die Weekend League, Division Rivals oder der Draft-Modus wurden erst gar nicht im Trailer erwähnt. Es bleibt daher abzuwarten, ob sich etwas am Belohnungs-oder Rankingsystem in diesen Spielmodi ändert. Aufgrund der ausbleibenden Informationen gehen wir allerdings nicht davon aus.

Vor allem für den Draft-Modus, der mit dem neuen Chemie-System ohne Positionsmodifikationen wieder beliebter werden dürfte, wären konstant bessere Belohnungen sicherlich ein willkommener Anreiz.

Zumindest für den Squad Battle Modus gibt es gute Neuigkeiten. Die Spielzeit wird laut GamerBrother auf vier Minuten Halbzeitlänge reduziert.

Alle Fans, die sich sogar auf komplett neue Spielmodi in Ultimate Team gefreut haben, müssen wir enttäuschen. Es scheint, dass sich zum Momente-Modus, der in FIFA 23 sein Debüt feiern durfte, erstmal kein neuer Modus dazu gesellen wird.

GamerBrother zieht ein eher ernüchterndes Fazit nach dem Deep Dive Trailer für FC 24 Ultimate Team. Seiner Meinung nach könne man in einem ohnehin „nur 6-minütigen Video“ nicht eine Minute damit verschwenden, um angebliche neue Features vorzustellen, die im Grunde nur „coole Anpassungen sind“.

So steht für den Streamer am Ende seines Videos fest, dass er dem Trailer eine „6 von 10″ geben würde.

Was ist eure Meinung zum neuen Deep-Dive-Trailer zu Ultimate Team in FC 24? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Abschließend empfehlen wir euch noch unseren Artikel zu den Neuerungen in Ultimate Team, die definitiv welche sind.