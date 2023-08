Einer der größten FIFA-Streamer Deutschlands sagt: EA Sports FC 24 hat das perfekte Chemiesystem

Der Start von EA Sports FC 24 rückt immer näher. Einer der größten FIFA-Streamer Deutschlands hat das neue Chemiesystem in den höchsten Tönen gelobt.

Laut GamerBrother seien zwei wichtige Änderungen dafür verantwortlich, dass der Teambau in FC 24 so kreativ und so gut, wie nie zuvor werden könnte.

Welche Änderungen damit gemeint sind und wie diese Anpassungen auch einem etwas in die Kritik geratenen Spielmodus in Ultimate Team wieder neuen Charme verleihen könnten, lest ihr hier.

FC 24 Ultimate Team: Icons werden wieder richtig wertvoll

Wir selbst waren bei der Vorstellung von FC 24 in Amsterdam und haben darüber berichtet, dass Icons wieder eine tragende Rolle für das Chemiesystem erhalten werden. Diese Beobachtung hat nun auch GamerBrother, einer der größten FIFA-Streamer Deutschlands, in einem Video bestätigt.

Was macht Icons wieder so wertvoll? Nachdem Heroes Icons in FIFA 23 mehr oder weniger den Rang abgelaufen hatten, könnte der Wert der Icon-Karten wieder steigen. Das liegt vor allem an ihrer angepassten Wertigkeit für das Chemiesystem.

Welchen Einfluss haben Icons auf die Chemie in FC 24? Abgesehen von zwei Punkten für die Nationalität erhöht eine Icon in FC 24 auch das Level jeder beliebigen Liga für den Teambau um ein Level.

Wie könnt ihr Icons in FC 24 effektiv für den Teambau nutzen? Klingt komplizierter als es ist. Vereinfacht gesagt, benötigt man nur zwei Icons, um jeden Spieler mindestens einen Chemiepunkt zu verleihen.

Und es kommt noch besser. Um die sogenannten Perfect Links (zwei Spieler aus einem Verein und gleicher Nation) auf volle Chemie zu kriegen, braucht ihr nur eine einzige Icon in eurem Team, um alle Perfect Links auf volle Chemie zu bekommen.

Schaut euch hierfür den Videoausschnitt ungefähr eine Minute an. Er erklärt den Gewinn, den Icons für das Chemiesystem bringen, an ein paar Beispielen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Werden Icons wieder teurer? Aber nicht nur der Wert der Icons für das Chemiesystem schnellt durch diese Änderung nach oben, sondern auch der monetäre Wert auf dem Transfermarkt wird voraussichtlich wieder steigen, da Icons jetzt wieder viel begehrter sein werden als noch in FIFA 23.

Positionsmodifikatoren werden aus Ultimate Team entfernt

Eine weitere Änderung betrifft die Positionsmodifikationskarten in Ultimate Team. Diese gehören ab FC 24 der Vergangenheit an.

Wie funktionieren Positionsanpassungen ohne Modifikationskarten? Während ihr bisher noch manuell mit einer solchen Karte die Positionen der Spieler wechseln musstet, passt sich der Spieler nun automatisch den Positionen an, auf denen er eingesetzt wird. Vorausgesetzt, er hat diese Postionen auch in seinem Repertoire an Alternativen.

Welche Vorteile bringt diese Änderung für den Draft-Modus? In FIFA 23 geriet der Draft-Modus mit der Einführung des neuen Chemiesystems etwas in Verruf. Zu oft bekam man Spieler auf Positionen zugeteilt, die gar nicht in der gewählten Draftaufstellung vorhanden waren und somit keinen Beitrag zum Chemiesystem leisten konnten.

So hatte beispielsweise Icon Ruud Gullit auf der MS Position für das Chemiesystem keinen Mehrwert, wenn die Aufstellung gar keinen MS vorsah.

Da Gullit aber auch als ZM, ZOM oder ST eingesetzt werden könnte, ist es in FC 24 möglich, ihn auf eine seiner Alternativpositionen zu stellen, um ihn für den Teambau und die Chemie brauchbar zu machen.

Wenn ihr dem Videoausschnitt ungefähr eine Minute folgt, seht ihr, wie diese Anpassung den Draft-Modus verändern wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Gamerbrother ist auf jeden Fall gehypt und das, obwohl er vor kurzem noch eine Gameplayänderung in FC 24 kritisiert hatte. Wir sind gespannt, ob in den nächsten Tagen noch weitere Details zu EA Sports FC 24 folgen werden. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Wie sieht es bei euch aus? Was haltet ihr von den Änderungen im Chemiesystem? Seid ihr auch gehypt auf FC 24, habt ihr vielleicht sogar das Spiel schon vorbestellt? Schreibt uns gerne in die Kommentare.