EA Sports FC 24 zeigt die 5 wichtigsten Neuerungen für Ultimate Team

EA Sports hat uns zu einem Anspielevent für den FIFA-23-Nachfolger EA Sports FC 24 in Amsterdam eingeladen. Dort konnten wir einiges über die Neuerungen in Ultimate Team erfahren und sogar mit den Entwicklern sprechen. 5 spannende Neuerungen in Ultimate Team in FC 24 verraten wir euch hier.

In FC 24 kehrt auch der beliebte Ultimate-Team-Modus zurück. Er wird zwar nun nur noch mit UT anstatt FUT (schließlich fällt FIFA weg) abgekürzt, bringt aber den gleichen Teambau-Ansatz, den die Community erwarten dürfte.

Doch dieses Mal bringt Ultimate Team so einige Änderungen mit sich, die teilweise sogar recht groß ausfallen. Die spannendsten zeigen wir euch hier.

Mit „Evolution“ die eigenen Karten permanent verbessern

Ein Konzept, das die Fans schon seit Ewigkeiten auf dem Wunschzettel haben, ist das permanente Verbessern der eigenen Karten. Stets musste man sich in der Vergangenheit bessere Versionen seiner Lieblingsspieler auf dem Transfermarkt kaufen oder durch SBCs freischalten.

In Ultimate Team von FC 24 soll das anders sein.

So funktioniert „Evolution“: Man befördert seine ausgewählten Karten in das „Evolution“-System, um ihnen mehrere permanente Upgrades zu verleihen.

So könnt ihr beispielsweise aus einer 69er Silber-Karte im ersten Schritt eine 77er Gold-Karte machen und diese im Anschluss sogar nochmal auf starke 85 aufwerten.

Der Upgrade-Weg ist hier für jede Karte festgelegt.

Doch nicht nur das Overall-Rating kann Upgrades erhalten. In einem Interview erzählt uns Senior Producer Garreth Reader, dass folgende Punkte ebenfalls durch Evolution verbessert werden können:

Skill Moves

Weak Foot

Arbeitsraten

PlayStyles

Positionen

Was muss man für Upgrades tun? Um eure ausgewählte Karte zu verbessern, müsst ihr damit spezielle Aufgaben erfüllen: Tore schießen, vorbereiten und so weiter. Habt ihr alle Challenges in einem bestimmten Zeitraum gemeistert, dann erhält die Karte das vorher festgelegte Upgrade. Wie die Aufgaben am Ende für die einzelnen Karten genau aussehen, dürfte sich noch zeigen.

Bei zwei Upgrades für eine Karte soll es allerdings nicht bleiben. Während eines Season-Wechsels sollen auch neue Upgrade-Möglichkeiten hinzukommen können. Ebenso sollen sogar Inform-Karten in „Evolution“ aufgefrischt werden können, um beispielsweise neue PlayStyles zu erhalten.

Was PlayStyles genau sind, erklären wir euch weiter unten.

Durch „Evolution“ Positionen verändern: Wenn ihr euch entscheidet einen Spieler durch das neue „Evolution“-System zu verbessern, dann kann das auch bedeuten, eine neue Position für euren Kicker auszuwählen. Ein Virgil Van Dijk kann durch „Evolution“ beispielsweise vom Innenverteidiger zum defensiven Mittelfeldspieler werden.

Es gibt allerdings auch noch ein paar offene Fragen: Gibt es ein Limit für Karten, die verbessert werden können? Was ist das maximale Rating? Und werden sogar FC-Points oder Münzen für bestimmte Upgrades fällig?

Wir bleiben gespannt und hoffen, dass diese Fragen demnächst beantwortet werden.

Frauen machen Ultimate Team noch vielfältiger und umfangreicher

Wie EA beim offiziellen Reveal bereits bestätigt hatte, können in FC 24 Ultimate Team Frauen und Männer gleichzeitig den virtuellen Rasen betreten und gemeinsam kicken. Frauen sind vollständig in UT integriert und es ist möglich, Mixed-Teams zu bauen. Weibliche Icons und Heroes sind ebenfalls dabei.

Eine Ergänzung, die Ultimate Team mit zusätzlichen 1.600 Spielerinnen noch vielfältiger und spannender macht.

So funktioniert die Chemie der Frauen in Ultimate Team: Im Grunde funktioniert das Chemie-System genau wie vor der Einführung weiblicher Spieler. Der einzige Unterschied: Wenn man eine Spielerin und einen Spieler desselben Clubs aufstellt, bringt das einen extra Chemie-Punkt.

So verhalten sich die Ratings von Frauen und Männern zueinander: In einem Interview erklärt uns Senior Producer Garreth Reader, wie das mit den Ratings der Spielerinnen verglichen mit den Männern funktioniert: „Als wir uns Männer- und Frauenfußball angeschaut haben, haben wir entschieden, sie nach den Wettbewerben zu bewerten, in denen sie in der echten Welt spielen und das in Ultimate Team zu darzustellen.

Wir wollten erreichen, dass sich Spielerinnen wie beispielsweise Sam Kerr oder Liam Williamson in Ultimate Team genauso anfühlen wie im Anstoß-Modus.“

Durch PlayStyles werden die Karten einzigartiger

Die wohl größte Gameplay-Neuerung von FC 24 gegenüber FIFA 23 dürften die neuen PlayStyles sein. Dabei handelt es sich um 34 Spielstile, die jeden Spieler einzigartig machen sollen.

So gibt es zum Beispiel den Powerheader-PlayStyle, der namensgetreu dafür da ist, den Spieler bei Kopfbällen noch gefährlicher zu machen. Hat ein Spieler dann sogar den Powerheader+-PlayStyle, sind seine Kopfbälle richtige Raketen.

Es gibt in Ultimate Team also in FC 24 drei verschiedene Arten von Karten:

Karten ohne PlayStyle

Karten mit PlayStyle

Karten mit PlayStyle+

Somit kann ein Spieler beispielweise in der Realität ein Tor per Kopf erzielen, im Team of the Week landen und anschließend eine Inform-Karte mit dem Powerheader+-PlayStyle erhalten.

Eine Änderung, die verspricht, die etwas langweiligen TOTW-Karten endlich wieder besonderer zu machen.

Icon-Karten passen nun endlich wieder besser in eure Teams

Der große Wechsel des Chemie-Systems im letzten Jahr verlief ein wenig holprig und brachte zu Beginn einige Probleme mit sich. Richtig frustrierend empfand die Community, dass Icon-Karten nicht mehr problemlos in Teams gepasst haben, da sie – anders als früher – dem Team keine Extra-Chemie mehr gegeben haben in.

In FC24 wird sich das ändern. Icons bringen endlich wieder Chemie – und zwar für die Ligen der Karten im Team. Ähnlich wie es früher war, vor FIFA 23.

Positionsmodifikatoren sind endlich Geschichte

Machen wir es kurz: Positionsmodifikatoren sind in FC 24 endlich verschwunden. Man muss also nicht mehr auf die Jagd nach diesen nervigen Items gehen, nur, um die Position eines Spielers oder einer Spielerin zu ändern.

In FC 24 könnt ihr die Karten einfach an alle Positionen stellen, die sie bespielen kann. Das gilt auch für Draft und SBCs (Squad Building Challenges), was das Abschließen so mancher Aufgaben deutlich vereinfachen sollte.

Was sagt ihr zu den Neuerungen von Ultimate Team? Habt ihr vor in UT einzusteigen? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Wenn ihr wissen wollt, welche Spieler zu den 10 besten in FC 24 gehören könnten, dann schaut doch mal hier rein:

EA Sports FC 24 Ratings: Unsere Vorhersage zu den 10 besten Spielern in Ultimate Team