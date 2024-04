Die neuen Belohnungen in FC 24 machen alle Modi wieder richtig interessant – So holt ihr euch gratis TOTS

Wer in FC 24 möglichst viele starke Karten zum Team of the Season (TOTS) ergattern möchte, dem bieten die neuen Belohnungen in Ultimate Team die perfekte Grundlage. Wir zeigen euch, in welchen Modi ihr garantierte TOTS-Spieler verdienen könnt.

Was sind das für neue Belohnungen? Im Zuge des Team of the Season begann EA ab Freitag, dem 19. April 2024, neue Belohnungen in Ultimate Team einzubauen. Die ersten angepassten Rewards konnte man sich in der Weekend League verdienen. Ab einem bestimmten Rang konntet ihr euch TOTS-Live-Karten sichern.

Am Sonntag, dem 21. April, zogen die Belohnungen der Squad Battles nach. Auch hier wartete beim Erreichen bestimmter Ränge ein garantierter TOTS-Live-Spieler auf euch. Einen Live-Tracker zu den Upgrades der dynamischen Spezialkarten findet ihr ebenfalls bei MeinMMO.

Mit dem Start der neuen Saison am Donnerstag, dem 25. April, gibt es nun auch neue Belohnungen für die Division Rivals mit TOTS-Garantie. Auch ein weitere Modus verspricht dicke Rewards.

Neue Rewards: Sichert euch TOTS in verschiedenen Spielmodi

Freundschaftsspiele: Saison-6-Lounge

Beginnen wir mit dem einfachsten und schnellsten Weg, an eine garantierte TOTS-Karte zu kommen. Mit dem Start der neuen Saison, die passenderweise „Team of the Season“ heißt, könnt ihr einen neuen Live-Freundschaftsspiel-Modus spielen, die „Saison-6-Lounge“.

In den Objectives findet ihr zu diesem Modus verschiedenen Aufgaben, die ihr durch absolvierte Matches und gewonnen Partien freischalten könnt. Ihr könnt hierbei Spieler und Erfahrungspunkte erspielen. Vor allem wartet aber bei schon 3 gewonnen Partien ein Pack mit einem garantierten TOTS-Spieler auf euch.

Für die Erledigung der Aufgaben müsst ihr nur ein Team aus 11-Spieler aus der Premier League zusammenstellen und habt dann unendlich viele Versuche, um 3 Siege zu holen.

Einfacher geht es nicht.

Squad Battles: Ab Rang Silber 2

Die nächste einfache Methode, um an einen TOTS zu kommen, stellt das Erreichen von Rang Silber 2 in den Squad Battles dar.

In Squad Battles erwartet euch ab Silber 2 eine TOTS-Belohnung.

Mit der Veränderung der Spielzeit von 6 auf 4 Minuten Halbzeitlänge ist dieser etwas unbeliebte Offline-Modus in FC 24 schon ein bisschen erträglicher geworden. Squad Battles bieten sich an, um Aufgaben für die Objectives oder für neue Evolutions abzuschließen. Wenn ihr dann noch ab einem bestimmten Rang einen gratis TOTS mitnehmen könnt, umso besser.

Hier haben wir die Ränge mit der jeweiligen TOTS-Belohnung aufgelistet. Bis Rang Silber 3 erhaltet ihr lediglich einen TOTS-Leihprofi.

Alle Squad-Battles-Ränge mit garantierten TOTS (ohne andere Rewards):

Silber 2 – Gold 1: Ein TOTS-Profi mit max. 90 Gesamtbewertung

Elite 3 – Elite 1: Ein TOTS-Profi

Rang 200-1: Eine Spielerwahl mit 1 von 5 TOTS-Profis

Bislang könnt ihr noch die TOTS-Live-Karten verdienen. Spätestens ab Sonntag, dem 28. April, dürften dann die normalen TOTS-Spieler als Belohnung verfügbar sein.

Division Rivals: Ab Division 4

Etwas schwieriger wird es dann schon in den Division Rivals. Hier müsst ihr euch mit echten Gegner auf eurem Niveau messen und ein paar Divisionen nach oben erklimmen, wenn ihr euch nicht schon in den oberen Ligen beziehungsweise der Elitedivision tummelt.

Das Mindestziel, das ihr anstreben solltet, ist die 4. Division. Hier wartet in den Bonus-Upgrade-Belohnungen wöchentlich ein TOTS-Pack auf euch. Hier seht ihr, ab welcher Division TOTS-Belohnungen auf euch warten (Alle Belohnungen gehen vom Bonus-Upgrade beim Erreichen von 7 Siegen aus).

In den Rivals solltet ihr mindestens in Division 4 aufsteigen.

Alle Rivals-Belohnungen mit garantierten TOTS (ohne andere Rewards):

Division 4: Ein TOTS-Profi mit max. 90 Gesamtbewertung

Division 3: Ein TOTS-Profi

Division 2: Eine Spielerwahl mit 1 von 3 TOTS-Profis

Division 1: Eine Spielerwahl mit 1 von 4 TOTS-Profis

Elite Division: Eine Spielerwahl mit 1 von 5 TOTS-Profis*

*Bislang taucht diese Belohnung nicht im Spiel auf (Stand: 25. April 2024 16:30 Uhr). Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt von einem Anzeigefehler aus, der im Laufe der nächsten Stunde oder Tage behoben wird.

UT Champions Weekend League: Finals – Alle Ränge

Kommen wir zum Abschluss zum wahrscheinlich schwierigsten, aber auch lohnenswertesten Modus. Um TOTS in der Weekend League zu verdienen, reicht es, wenn ihr euch für die Finals durch 4 Siege in den Play-Offs qualifiziert.

Selbst ohne ein gewonnenes Spiel würdet ihr dann schon nach vier absolvierten Spielen in Weekend League einen TOTS bekommen. Anpeilen solltet ihr zumindest 9 Siege, denn hier gibt es die erste Spielerwahl ohne Einschränkungen im Maximalrating.

Wenn ihr mit eurer Taktik immer noch am Struggleln seid, dann probiert doch mal diese Rang-1-Formation mit einer stabileren Defensive aus.

Lohnt sich das Schwitzen in der WL? Ab Rang 6 könnt ihr euch zwischen mehreren TOTS entscheiden.

Bedenkt beim Punktesystem in den Champions, dass ihr für jeden Sieg 4 Punkte und für jede Niederlage einen Punkt erhaltet. Wenn ihr also die benötigte Anzahl an Wins erreicht habt, holt ihr euch die noch fehlenden Punkte über Niederlagen.

Alle Champions-Belohnungen mit garantierten TOTS (ohne andere Rewards):

Rang 10 (ab 4 Punkten)- 0 Siege: 1 TOTS-Profi mit max. 90 Gesamtbewertung

Rang 9 (ab 12 Punkten) – 1 Sieg: 1 TOTS-Profi mit max. 90 Gesamtbewertung

Rang 8 (ab 24 Punkten) – 2 Siege: 1 TOTS-Profis mit max. 90 Gesamtbewertung

Rang 7 (ab 36 Punkten) – 6 Siege: 2 TOTS-Profis mit max. 90 Gesamtbewertung

Rang 6 (ab 45 Punkten) – 9 Siege: 1 Spielerwahl mit 1 von 3 Premier-League-TOTS

Rang 5 (ab 51 Punkten) – 11 Siege: 2 Spielerwahlen mit 1 von 3 Premier-League-TOTS

Rang 4 (ab 60 Punkten) – 14 Siege: 2 Spielerwahlen mit 1 von 4 Premier-League-TOTS + 1 Pack mit 3 Premier-League-TOTS-Profis

Rang 3 (ab 67 Punkte) – 16 Siege: 2 Spielerwahlen mit 1 von 4 Premier-League-TOTS + 1 Pack mit 3 Premier-League-TOTS-Profis

Rang 2 (ab 72 Punkte) – 18 Siege: 2 Spielerwahlen mit 1 von 5 Premier-League-TOTS + 1 Pack mit 3 Premier-League-TOTS-Profis

Rang 1 (ab 76 Punkten) – 19 Siege: 3 Spielerwahlen mit 1 von 5 Premier-League-TOTS + 1 Pack mit 3 Premier-League-TOTS-Profis

An dieser Stelle ein gut gemeinter Rat für eine harmonischere FC-24-Community. Schenkt eurem Gegner doch auch gleich den Sieg, wenn ihr eh keine Spiele mehr gewinnen müsst. Einfach ein Eigentor schießen und aus dem Spiel gehen. Wir bekämpfen damit die teils ausgeuferte toxische Stimmung in FC 24.

Wenn ihr noch nach einer starken Karte für euer Ultimate Team sucht, dann haben wir hier die Spielerin mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in FC 24.