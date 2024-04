EA FC 24: Neues „TOTS Live“-Event startet heute – Alle Infos und Leaks zu den neuen Karten

Endlich beginnt das langersehnte TOTS Event in EA FC 24 und sofort ist alles anders als in den Vorjahren. Denn: das Team of the Season startet in diesem Jahr mit dem neuen TOTS Live Event. Wir zeigen euch, worum es dabei geht.

Ganz überraschend startet das Team of the Season in diesem Jahr mit dem neuen „TOTS Live“ anstelle des klassischen Community TOTS, bei dem die Spieler immer selbst über die Zusammensetzung abstimmen durften.

Doch dafür gibts mit dem neuen TOTS Live frische dynamische Karten, die immer stärker werden, wenn Bedingungen im realen Fußball erfüllt werden.

Dafür müssen die Klubs der jeweiligen Spieler:

2 der nächsten 4 Ligaspiele gewinnen für das erste +1 Upgrade

8 Tore in den nächsten 4 Ligaspielen schießen für ein weiteres +1 Upgrade

Insgesamt sind also 2 Upgrades für jede Karte drin. Gezählt werden die Spiele ab heute, dem 19. April.

Was ist das Team of the Season überhaupt? Viele UT-Spieler warten das FC-Jahr sehnsüchtig auf das TOTS-Event, denn während des Events gibt es hunderte neue Spezialkarten, bei denen Werte unter 90 eine Seltenheit sind.

Die Besonderheit dabei ist, dass viele der TOTS-Karten sogar bezahlbar sind und Spieler ihre Teams ordentlich verbessern können.

Alle Infos zum TOTS in EA FC 24 findet ihr hier.

„TOTS Live“ in EA FC 24 – Infos und Leaks zum neuen Event

Welche Karten sind dabei? Offiziell sind bisher noch keine Karten des neuen Live TOTS bekannt, diese werden wie üblich am heutigen Freitagabend um 19:00 Uhr enthüllt. Der bekannte FUT-Leaker Fut Scoreboard hat allerdings wieder einmal Leaks auf seinem X-Kanal gezeigt.

Diese Karten könnten laut Leaker im Event auftauchen:

Bedenkt hier jedoch, dass es sich um unbestätigte Leaks handelt. Genießt die Infos also mit Vorsicht, da es sein könnte, dass das finale TOTS Live ganz anders aussehen könnte.

Welche Inhalte bringt das neue Event noch? Auch das ist aktuell noch nicht bekannt. Es sollte aber wie immer neue Packs, SBC-Spieler und neue Aufgaben geben, mit denen ihr euch Packs und Karten erspielen könnt.

Kommt das Community TOTS überhaupt noch? Das können wir aktuell noch nicht sicher beantworten. Es könnte sein, dass das traditionelle Community TOTS am nächsten Freitag erscheint und damit die einzelnen Teams einleitet. Das Voting für das Bundesliga TOTS deutet allerdings darauf hin, dass diese als Nächstes starten könnten und wir somit ganz ohne Community TOTS auskommen müssten.

Wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch in EA FC 24 perfekt auf das anstehende TOTS vorbereiten könnt, dann schaut doch mal hier rein:

