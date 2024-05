Junge sucht mit seiner Familie verlorenes LEGO am Strand, hat richtig Glück

Als Kind hatten viele wohl ganz andere Hobbys als heute. Ein Junge aus Cornwall, Großbritannien, geht mit seiner Familie regelmäßig auf die Schatzsuche nach verlorenem LEGO und hatte nun richtig Glück.

Was ist überhaupt verlorenes LEGO? Der Tokio Express war ein Container-Schiff, das 1997 auf dem Weg von Rotterdam nach New York von einer Welle erfasst wurde und dabei 62 Container verlor. Einer dieser Container war gefüllt mit LEGO, das seit dem Unfall immer wieder an die Küsten des Bezirks Cornwall gespült wird.

In der Schiffsladung von LEGO waren dabei etwa 5 Millionen Figuren und Klemmbausteine enthalten. Dabei waren die Teilchen aber nicht gleich verteilt, unter ihnen waren zum Beispiel 418.000 Schwimmflügel, 26.600 Schwimmwesten und 4.200 Oktopusse.

Einer der Menschen, die auf der Jagd nach den verlorenen LEGO-Schätzen sind, ist der 13-jährige Liutauras Cemolonskas der zusammen mit seiner Familie regelmäßig den lokalen Strand durchkämmt und indessen seinen größten Schatz gefunden hat.

Der Junge findet Figur, die seit 18 Jahren nicht gefunden wurde

Was hat der Junge gefunden? Beim Durchkämmen des Strandes von Marazion in Cornwall fand der 13-Jährige den „heiligen Gral“ unter den verlorenen LEGOs. Der Oktopus ist die seltenste Figur, die vor 27 Jahren verloren ging. Mit nur 4.200 Stück an Bord wurde der letzte vor 18 Jahren gefunden.

Der Junge ist glücklich über seinen Fund, wie er der PA news agency verriet (via standard.co.uk). Die Suche nach dem Oktopus dauerte bereits über 2 Jahre an.

Hier könnt ihr ein Bild des seltenen Oktopus sehen:

In der Zeit hat der Junge bereits 789 Klemmbausteine von LEGO gefunden, verriet sein Vater. Auch zahlreiche Fossilien gelangten durch das Familien-Hobby in den Besitz der Familie.

Der Vater sagte zum Hobby seines Sohnes: „Als Kind war ich an Archäologie interessiert, und später hat das auch Liutauras [Strandkämmen] gemacht, also haben wir immer als Familie zusammen gearbeitet.“

Was macht der Junge jetzt, wo der Schatz gefunden wurde? Jetzt wo er den seltenen Oktopus in seinem Besitzt hat, hat er bereits den nächsten Schatz im Auge. Für seine Sammlung fehlt ihm nämlich noch ein Drache, davon gab es nur 33.941 Stück an Bord.

Darunter sind 33.400 Schwarze Drachen und nur 514 grüne Drachen. Einen grünen Drachen zu erhalten, wird den Jungen also wahrscheinlich noch eine lange Zeit beschäftigen.

Interessanterweise wurde nach dem Fund des jungen Liutauras ein weiterer LEGO-Oktopus angespült, diesmal in Porthleven, was etwa 16 Minuten mit dem Auto von Marazion entfernt liegt. Die Expertin für verlorenes LEGO, Tracey Williams, vermutet, dass das mit der hohen Springflut zusammenhängen könnte, die das Spielzeug anschwemmen könnte.

