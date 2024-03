Bald könnt ihr Baldur’s Gate 3 mit LEGO nachspielen – Müsst dafür aber 360 Euro zahlen

Bald erscheint das neue LEGO-Set „Dungeons & Dragons: Die Sage vom Roten Drachen“ und entführt uns in die Welt von Baldur’s Gate 3 und Co. Hier erfahrt ihr alles, was ihr über das Set wissen müsst.

Um welches Set geht es? Passend zum 50. Jubiläum des Rollenspielklassikers Dungeons & Dragons erscheint nun ein LEGO-Set für alle Fantasy-Fans, „Dungeons & Dragons: Die Sage vom Roten Drachen“. Die Design-Idee stammt ursprünglich von einem Fan, Lucas Bolt, der einen Bauwettbewerb für sich entscheiden konnte. Sein Fan-Modell wurde dann von LEGO in ein offizielles Set umgewandelt.

Enthalten sind 3745 Teile, 6 Figuren und 1 Kampagne.

Das fertige Modell ist 48 cm hoch, 37 cm breit und 30 cm tief.

Der Preis im LEGO-Onlineshop beträgt 359,99 €.

Das Set erscheint am 4. April 2024.

Für Mitglieder von LEGO-Insider, der kostenlosen Community-Plattform von LEGO, ist das Set bereits ab 1. April 2024 verfügbar.

Im Trailer bekommt ihr erste Einblicke vom Set:

Trailer zum LEGO-Set „Dungeons & Dragons: Die Sage vom Roten Drachen"

Vom Eulenbär bis zum Drachen, alles ist dabei

Aus insgesamt 3745 Teilen lässt sich mit „Dungeons & Dragons: Die Sage vom Roten Drachen“ ein mittelalterliches Diorama zusammenbauen. Das Gebilde enthält:

Eine Taverne, von der Dach und Obergeschoss abgenommen werden können, um im Gebäude spielen zu können.

Ein Verlies

Ein Turm

Auch 6 Minifiguren, inklusive zahlreichem Zubehör, sind mit von der Partie. 5 davon kommen mit einem extra Kopf zum Auswechseln.

5 Abenteurer: Elfen-Zauberer, Gnomen-Kämpferin, Zwergen-Kleriker, Ork-Schurke, Drachengeborener Barde

Ein Gastwirt

Das komplette Diorama in der Frontalansicht. Das Modell von hinten. In der Taverne gibt es immer eine spannende Quest – und Bier. Mutiger Kleriker oder doch lieber eine weise Magierin? Die Entscheidung liegt bei euch.

Neben den mutigen Helden dürfen natürlich auch Monster und weitere Gefahren nicht fehlen. Mit dabei sind einige Klassiker aus dem Universum von Dungeons & Dragons.

Der rote Drache „Zunderheuler“, der den Turm umschlingen kann

Ein Betrachter

Ein Eulenbär

Eine Täuschungsbestie

3 Skelette

Ein Gallertwürfel

2 Mimics

1 erwachter Baum

Als kostenloses Extra soll es beim Kauf im LEGO-Shop vom 1. – 7. April ein zusätzliches Mimic, bestehend aus 165 Teilen, geben.

Eine eigene Kampagne? Das Wichtigste bei D&D ist natürlich das eigentliche Roleplay. So ist es nur passend, dass das zugehörige LEGO-Set ebenfalls mehr als nur Deko fürs Regal darstellt.

In Zusammenarbeit mit Wizards oft the Coast, der Firma hinter Dungeons & Dragons, wurde nämlich eigens eine Kampagne für das Bauset entwickelt. Ihr könnt also ein waschechtes DnD-Abenteuer komplett mit LEGO spielen!

Das Regelwerk soll es zum Verkaufsstart kostenlos als Download geben, oder alternativ für 18 € als Printausgabe.

Wollt ihr euch schon mal auf den Release des D&D LEGO-Sets einstimmen? Dann könnt ihr euch zum Beispiel den letztes Jahr erschienenen Kinofilm „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ anschauen. Warum dieser ein Muss für jeden Fantasy-Fan ist, erfahrt ihr hier bei uns auf MeinMMO:

