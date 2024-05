Reved erklärt auf Twitch, wie sehr sie in der Beziehung mit Anni The Duck litt

Alte Komponenten werden in der Regel nicht mehr hergestellt, weil sie ihr Produktionsende, das sogenannte „End of Life“ (EoL), erreicht haben. Solche Ersatzteile sind dann teilweise teurer, als wenn ihr einfach neue, moderne Bauteile kaufen würdet. 7 Upgrades für euren Gaming-PC, die ihr auf keinen Fall kaufen solltet

Ehrlich gesagt sind die meisten Teile besser als das, was ich in meinem aktuellen System habe. Einfach verrückt, was die Leute alles in den Müll werfen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to