7 Upgrades für euren Gaming-PC, die ihr auf keinen Fall kaufen solltet

Hinzu kommt außerdem: Überlegt euch immer, was ihr wirklich mit eurem Rechner machen wollt. Zockt ihr ohnehin nur Spiele in Retro-Optik oder hin und wieder mal Strategiespiele, die schon etliche Jahre alt sind, dann braucht ihr keine RTX 3090 Ti, für die ihr 2000 Euro ausgeben müsst.

So schreibt etwa Computerbase im Fazit zur RX 6500 XT, dass der beschränkte Speicher und die knappen Lanes für einen starken Leistungsverlust sorgen (via computerbase.de ). Dazu kommt noch, dass der Grafikkarte Funktonen wie H.264- sowie H.265-Encoding oder AV1-Decoding fehlen. Aufgaben, die dann eure CPU übernehmen muss.

Für ein Netzteil weniger als 30 Euro auszugeben, klingt erst einmal nach einem Schnäppchen. Doch hier solltet ihr aufpassen. Denn einige günstige Hersteller mogeln hier gerne und geben hier Spitzenwerte an, die das Netzteil normal nie erreichen würde. Der Hersteller verspricht euch dann 450 Watt, unter Last werden dann aber höchstens 300 Watt erreicht

