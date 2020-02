7 Tipps, die ihr vor dem Zusammenbau eines PCs wissen solltet

Kosten, Komponenten und was braucht man eigentlich alles für einen PC? Das sind Fragen, die man sich stellen muss, wenn man einen PC selbst zusammenbauen will. Doch es gibt Dinge, die verraten einem keine Bedienungsanleitungen. Wir verraten euch wichtige Tipps für das Jahr 2020.

Eigentlich ist ein PC-Zusammenbau gar nicht so kompliziert. Man benötigt die passenden Teile, ein hübsches Gehäuse und am Ende des Tages hat man einen selbst gebauten Rechner unter seinem Schreibtisch stehen. In der Theorie mag das stimmen, in der Praxis kann dabei aber so einiges schiefgehen, wie ich selbst erfahren durfte.

Hier sieht alles noch harmlos aus: Alle Teile für den PC-Bau liegen bereit. Doch damit beginnt eine lange Geschichte rund um den Selbstbau eines PCs mit vielen neuen Erfahrungen.

Woher stammen die Erfahrungen? Die vorgestellten Tipps sind eigene Erfahrungen vom PC-Selbstbau. Wer schon einmal einen PC zusammen geschraubt hat, dem wird sicher die ein oder andere Erfahrung bekannt vorkommen.

Im folgenden möchte ich euch ein paar Dinge vorstellen, die mir beim PC-Zusammenbau über den Weg gelaufen sind. Habt ihr die gleichen oder sogar völlig andere Erfahrungen gemacht, schreibt sie uns gerne in den Kommentaren.

Vorsicht bei Amazon-Warehouse-Deals

Mit den Amazon-Warehouse-Deals lässt sich meistens gutes Geld sparen – dafür hat man im schlimmsten Fall einige Probleme mehr.

Was sind Amazon-Warehouse-Deals? Als sogenannte Warehouse-Deals verkauft Amazon Ware, die schon einmal ein Käufer hatte. Der Käufer schickt die Ware jedoch an Amazon zurück. Amazon stellt diese Retourware dann günstiger als das Original ein. Bei Amazon sind diese Waren dann mit dem grünen Schrifzug „Warehouse“ gekennzeichnet.

Wie gut sind denn Warehouse-Deals? Einem geschenkten Gaul schaut man bekanntlich nicht ins Maul. Aber manchmal gibt es dabei Probleme: Fehlende Teile, bei der Montage abgebrochene Schrauben, kein Montagematerial. Die Packung allein verrät selten etwas über den Inhalt – der Dumme ist dann am Ende der Käufer.

Daher ist eine gewisse Vorsicht bei solchen „Schnäppchen“ geboten. Amazon-Warehouse-Deals können tatsächlich echte Schnäppchen sein, aber man kann sich auch böse auf die Nase legen. Und meistens merkt man es erst dann, wenn der Prozessor oder der Arbeitsspeicher schon verbaut sind. Dann wird es richtig ärgerlich.

Tipp: Wer dennoch nach einem Warehouse-Deal greift, der sollte auf folgendes achten:

Speziell bei Prozessoren und Grafikkarten darauf achten, ob die Siegel der Hersteller schon beschädigt sind. Das kann ein Indiz für Beschädigungen sein. Bei einem beschädigten Siegel sollte man das Produkt lieber zurückgeben.

Darauf achten, ob das Zubehör dabei ist. Selten kann man fehlendes Zubehör einfach nachbestellen, wenn es sich um herstellerspezifische Komponenten handelt.

Ist der Garantieschein vorhanden? Jeder Hardware-Hersteller bietet eine mehrjährige Garantie, bietet die aber nur mit dem Schein. Denn hier ist die Seriennummer eures Produktes vermerkt.

Warum man beim Netzteil nicht sparen sollte

Ein herkömmliches Netzteil für einen PC. Wer hier Geld spart, kann sich bei einem Schaden mit Pech noch weitere Teile beschädigen. Hersteller wie Corsair, Seasonic, Coolermaster oder be quiet! bieten erfahrungsgemäßig gute Netzteile mit hohen Sicherheitsstandards.

Beim Selbstbau soll es möglichst günstig und einfach sein. Doch nicht überall sollte man sparen und lieber ein paar Euro mehr investieren.

Warum soll ich zu teureren Netzteilen greifen? Teure Netzteile bieten einen hohen Standard in Sicherheit und Qualität. Moderne Netzteile sind häufig mit Schutzmechanismen ausgestattet. Die wichtigsten drei Sicherungen sind:

Kurzschluss-Schutz (Short curcuit protection, kurz SCP): Soll verhindern, dass bei einem Kurzschluss das Netzteil oder andere Komponenten beschädigt werden

Überlastschutz (Over power protection, kurz OPP): Wird das Netzteil stark belastet, soll das dazu führen, dass sich das Netzteil selbst abschaltet.

Überstromschutz (Over current protection, kurz OCP): Das soll das Netzteil und die Komponenten vor einem zu starken Spannungsabfall schützen.

Was ist der Nachteil von billigen Netzteilen? Auch Billignetzteile für rund 20 Euro versprechen gerne 600 Watt, die versprochene Leistung wird selten gehalten:

Die versprochene Höchstleistung ist nämlich keine Dauerleistung, sondern eine mögliche Maximalleistung, die aber nur selten erreicht wird. Wer sich ein billiges Netzteil mit einer maximalen Leistung von 650 Watt kauft, muss damit rechnen, dass es vielleicht eine Dauerleistung von 450 Watt schafft.

Bei einem billigen No-Name-Netzteil besteht außerdem ein Risiko, dass die Schutzmechanismen nur lasch implementiert sind. Meistens wird im Billigbereich an Schutzschaltungen gespart und es wird nur eine interne Sicherung, beispielsweise ein Schmelzschutz, verbaut.

Geht euch das Netzteil kaputt, dann werden unter Umständen andere Komponenten ebenfalls beschädigt. Bei einem modernen Netzeil sollte da heute nicht mehr der Fall sein.

Insbesondere beim Netzteil sollte man daher zu namhaften Herstellern wie beispielsweise Corsair, Seasonic, Coolermaster oder be quiet! greifen.

PC startet nicht, was tun? Speaker und Nullmethode

So sieht ein Speaker aus. Das rechteckige Stück (links) steckt man auf das Mainboard, die runde Seite (rechts) „macht“ schließlich den Ton. Speaker kosten nur wenige Euros und ihr Geld wirklich wert.

Wenn man viel Zeit damit verbracht hat, einen PC zusammenzuschrauben und dann feststellt, dass er nicht startet, ist der Ärger groß. Dann kann man nämlich alles wieder auseinanderbauen und den Fehler suchen: Vielleicht hab ich nur ein Stromkabel vergessen? Oder ist doch eines der Teile kaputt?

Was ist ein Speaker? Ein Beeper/Speaker kann hier Zeit und Nerven retten. Ein Beeper oder offiziell Speaker ist ein Minilautsprecher, der Töne des Mainboards überträgt. Die Geräte sind daumengroß und lassen sich an einen Speakerplatz des Netzteils anbringen.

Woher kommt der Piepton? Jedes Bios eines Mainboards hat einen „Piepcode“. Eine bestimmte Tonreihenfolge benennt einen Fehler oder erklärt, was dem Computer fehlt. Eine sehr umfangreiche Liste mit den Bios-Tönen lässt sich beispielsweise auf der Wikipedia.org finden. Auch im Handbuch des Mainboards kann man fündig werden.

Jedes Mal, wenn man den Computer startet, meldet sich per Speaker das BIOS, ob alles tadellos funktioniert oder ob etwas fehlt. Wenn ich ein Teil an mein Mainboard angeschlossen habe und dann das Mainboard starte, ertönt beispielsweise ein lauter Ton. Das bedeutet in meinem Fall: „Alles ist okay, ich funktioniere einwandfrei.“

Auf diese Weise kann ich jedes weitere angeschlossene Teil kontrollieren und man kann ein kaputtes Teil schnell finden und muss nicht alles wieder auseinander nehmen.

Der PC bootet nicht – Die Nullmethode im Detail

Bei der Nullmethode gehören beim ersten Schritt nur CPU, CPU-Kühler und Netzteil aufs Mainboard. Dreht sich der CPU-Kühler nicht, dann ist die Gefahr groß, dass der Prozessor überhitzt und beschädigt wird.

Wie funktioniert die Nullmethode? Die Nullmethode ist eine simple Methode, um beim Selbstbau das Problem zielgerichtet und schnell finden zu können. Im Folgenden stellen wir euch die wichtigsten Schritte vor:

Speaker ans Mainboard anschließen und nur CPU, CPU-Kühler und Strom anschließen.

Mainboard starten, auf Beep warten. Wenn es keinen Ton gibt, ist Netzteil oder CPU wahrscheinlich defekt.

Wenn es beept, PC ausschalten und Arbeitsspeicher einstecken, erneut starten und Beep abwarten. Gibt es keinen Beep ist der Arbeitsspeicher wahrscheinlich defekt.

Gibt es mit Arbeitsspeicher einen Ton, dann PC ausschalten und die Grafikkarte einstecken.

Tipp: Moderne Mainboards liefern hier auch fest verbaute Speaker oder LEDs, die auf Fehler hinweisen. Hier lohnt es sich durchaus auch mal ein paar Euro mehr zu investieren. Dafür hält sich später der Stress (und die Fehlersuche) deutlich in Grenzen!

Manche Hersteller sind auch so freundlich und stecken einen Speaker in das neu verpackte Gehäuse. Alternativ lässt sich ein Speaker auch für zwei oder drei Euro bestellen.

Geduld haben und Zeit nehmen

Das klingt sehr banal, ist aber hilfreich. Versucht niemals einen Computer zwischen zwei Terminen oder in der Hektik zusammenzuschrauben. Das kann nicht klappen und es wird definitiv etwas schiefgehen. Insbesondere der Prozessor ist sehr empfindlich.

Warum ist der Prozessor besonders empfindlich? Die CPU ist die zentrale Recheneinheit des PCs, überspitzt formuliert das Herz des Rechners. Ist ein einziger Pin auf der Rückseite des Prozessors abgebrochen, dann kann das den Tod des Prozessors bedeuten.

So sieht die Rückseite einer CPU aus, es wird Pin Grid Array genannt. Wenn auch nur ein einziger Pin beschädigt oder gebrochen ist, kann das den Prozessor unbrauchbar machen.

Kann man beschädigte CPU-Pins zurückbiegen? Die Pins, im englischen auch Pin Grid Array (PGA) genannt, braucht der Prozessor für die Daten und Versorgung vom Mainboard. Dabei gibt es unter den Pins auch welche, die keine Funktion besitzen, sogenannte „not connected“-Pins. Ist ein solcher vergleichsweise unwichtiger Pin beschädigt, dann kann der Prozessor durchaus laufen.

Sind Pins jedoch schon beim Öffnen der Packung beschädigt, dann ist der sicherste Weg den Prozessor wieder einzuschicken: Denn mit einem beschädigten Prozessor könnt ihr auch andere Teile irreparabel beschädigen.

Warum sollte man sich Zeit nehmen? In der Eile kann viel passieren. Man schraubt die Schrauben zu fest und ruiniert damit die Prozessor-Halterung oder man vergisst sich vorher statisch zu entladen. Nehmt euch lieber ein ganzes Wochenende Zeit und macht es in Ruhe, dann ist man auf der sicheren Seite.

Tipp: Ebenfalls hilfreich ist ein aufgeräumter Schreibtisch. Keine Flüssigkeiten oder magnetischen Gegenstände, keine Krümel oder fetthaltige Lebensmittel, die die elektrischen Bauteile beschädigen könnten, sollten in der Nähe sein.

PC Selbstbau – Habt eine Kiste mit genügend Teilen zu Hause stehen

Besonders ärgerlich ist es, wenn man meint, einen Fehler gefunden zu haben, aber ihn nicht testen kann, weil man kein passendes Ersatzteil in Griffweite hat.

Vor allem ist es dann schwierig, noch spontan Ersatzteile zu finden. Im örtlichen Elektroladen meines Vertrauens hieß es dann freundlich „wir verkaufen keine Bastelartikel.“ Und zu den „Bastelartikeln“ gehören beispielsweise Arbeitsspeicher. Dann heißt es dann doch wohl oder übel Ersatz online zu bestellen und noch mal zwei Tage zu warten.

Bei PC Selbstbau kein Bild – Grafikkarte oder Mainboard?

Tipp: Besonders praktisch sind an dieser Stelle Prozessoren mit integriertem Grafikchip. Denn, auch wenn die Grafikkarte nicht funktioniert, weil sie entweder falsch angeschlossen ist oder einfach nicht funktioniert, dann bekommt ihr auf jeden Fall dank des Grafikchips ein Bild angezeigt.

Der Ryzen 3 2200G ist ein Beispiel für einen Prozessor mit Grafikeinheit. Sowohl Intel als auch AMD bieten diese Kombiprozessoren an. Am oberen Rand ist das Siegel AMDs zu erkennen, das gewährleistet, dass der Prozessor unbeschädigt sein soll.

Sollte es auch hier kein Bild geben, dann liegt es im angenehmsten Fall nur an einem kaputten HDMI- oder DisplayPort-Kabel.

Sucht euch einen großen Tower – Auf was muss ich beim Gehäuse achten?

Netzteil, Mainboard und vor allem Grafikkarte benötigen Platz. Ist euer Gehäuse zu klein, dann habt ihr spätestens dann viel Freude, wenn ihr alle Teile nicht nur in das Gehäuse einbaut, sondern auch noch verkabeln müsst. Wer später keine Schwierigkeiten beim Einbau haben will, sollte auf folgendes achten:

Das Gehäuse bietet ein Kabelmanagment. So lassen sich Kabel verstecken und das Einbauen ist auch leichter. Außerdem können Kabel so im Betrieb nicht in den Prozessor oder die Grafikkarte gelangen

Modulare Gehäuse beziehungsweise Tower sind hier hilfreich, da man sie so an jede Stelle herankommt. Das erleichtert das Einbauen von sehr großen Bauteilen, wie dem Mainboard, enorm.

Integrierte Lüfter: Sie sorgen für einen konstanten Airflow, das heißt Luftzug im Gehäuse, sodass heiße Luft schnell nach draußen transportiert wird.

Tipp: Die Luftzirkulation in eurem PC ist für gleich bleibende Leistung wichtig. Grafikkarte und Prozessor brauchen Luft, um kühlen zu können. Die heiße Luft muss anschließend wieder nach draußen, sonst bildet sich ein Hitzestau, wodurch die Leistung sinkt.

Grafikkarten und Prozessoren drosseln, sobald sie zu heiß werden. Kommt genügend frische Luft an die Komponenten, dann bleibt die Leistung stattdessen auf gleichem Niveau.

PC selber bauen oder kaufen?

Der Blick in den fertigen Rechner: Endlich funktioniert alles, Netzteil (unten), Mainboard mit Prozessor und Kühlung (Mitte) und Grafikkarte (oben rechts) sind angeschlossen. Durch das zu kleine Gehäuse gibt es am linken Rand einen Kabelsalat.

Kennt ihr das Gefühl, etwas geschafft zu haben? Und das Gefühl ist unbeschreiblich, wenn der PC endlich startet und man auf dem Bildschirm das BIOS aufleuchten sieht.

Bei mir war die Erleichterung groß, als der PC endlich gestartet ist. Ein großartiges Gefühl, wenn dann doch nach Tagen endlich mal alles läuft, so wie es soll.

Toll ist natürlich auch, später am eigenen PC zu spielen und zu denken, „den habe ich in den letzten Tagen selbst zusammen gebaut und nicht einfach fertig gekauft so wie viele Andere“ und das ist ebenfalls jede Mühe und Arbeit wert.

Was bietet mir der Selbstbau eines PCs? Wer die Zeit und Mühe auf sich nimmt und selbst einen PC zusammen setzt, der hat auch ein paar Vorteile davon:

Baut man einen PC selbst zusammen, dann spart man bares Geld, dass man zum Beispiel für höherwertige Komponenten ausgeben kann

Das gute Gefühl einen PC selbst zusammengebaut zu haben und an diesem zocken zu können. Das ist natürlich sehr subjektiv und wird jeder anders sehen. Stolz wird aber vermutlich jeder sein.

Der Lerneffekt sich mit Hardware und jedem einzelnen Teil einmal auseinandergesetzt zu haben.

Das Bewusstsein, dass beim nächsten Zusammenbau alles viel schneller geht und man auch Freunden helfen kann.

Welche Erfahrungen habt ihr beim Zusammenbau eines PCs gemacht? Lief alles ohne Probleme oder hattet ihr Schwierigkeiten bis alles funktionierte? Vielleicht habt ihr auch die gleichen Erfahrungen gemacht – schreibt es uns gerne in den Kommentaren.