Diablo 4: Halloween-Event bringt kostenlose Skins und Schreine mit besonderen Effekten – Spieler haben wilde Ideen dazu

Passend zu Halloween startet bald das „makabre Fest“ in Diablo 4. Bei dem Halloween-Event könnt ihr euch kostenlose Skins sichern – und der Butcher möchte ein Spiel mit euch spielen. Dazu hat die Community schon die wildesten Ideen.

Was ist das für ein Event? In Diablo 4 startet bald das „makabre Fest“, das euch zeitlich begrenzte kosmetische Belohnungen verschafft. Zusätzlich dazu gibt es Schreine in Dungeons, die einen Überraschungs-Effekt besitzen können. Und auch ein tödlicher Feind, den besonders neue Spieler fürchten, spielt eine Rolle.

Wann findet das Halloween-Event statt? Das Halloween-Event startet am 29. Oktober 2024 um 18:00 Uhr und läuft bis zum 5. November 2024 um 19:00 Uhr. Ihr habt somit eine Woche Zeit, um euch die Skins abzuholen und das Event zu zocken.

Halloween-Event: Alle Belohnungen

Wie bekomme ich die Skins? An vier Tagen könnt ihr euch Skins im Shop von Diablo 4 abholen, die optisch zu dem „makabren Fest“ passen. Jeden Tag gibt es einen neuen Skin. Bis zum 5. November um 21:00 Uhr habt ihr die Möglichkeit, alle verpassten Cosmetics abzuholen.

Folgende Skins wird es geben:

Reittier „Heer des Einsiedlers“ am 29. Oktober

Reittiertrophäe „Ichorflammenfackel“ am 30. Oktober

Reittiertrophäe „Flakon des Einsiedlers“ am 31. Oktober

Reittierrüstung „Einsiedlerisches Geschirr“ am 1. November

Alle Skins des Halloween-Events in Diablo 4. Quelle: Blizzard

Halloween-Event: „Süßes oder Hackbeil“

Was spielt der Butcher für eine Rolle? Laut Blizzard möchte der Butcher bei dem Halloween-Event mit euch „Süßes oder Hackbeil“ spielen. In Dungeons findet ihr während des Event-Zeitraums Schreine, die euch einen Überraschungs-Effekt verleihen. Sie können euch Reichtümer schenken – oder dafür sorgen, dass euer Dungeon-Run in Rauch aufgeht.

Was das konkret bedeutet, wissen wir noch nicht. Die Community hat aber schon die wildesten Ideen dazu, die sie aktuell in einem Beitrag auf Reddit äußern:

jcned: „Hoffentlich ein verfluchter Schrein mit Wellen von Butchern, so 10-20 auf einmal.“

Funslinger: „Wie wäre es mit einer Menge Mini-Butcher, mit der Chance, dass sie eine Pet-Version droppen?“

150116_9th „Süßes oder Hackbeil = Entweder spawnt der Butcher oder ein Schatzgoblin, das ist die ‚Überraschung‘.“

Nutsnboldt „Ich will wirklich einen Butcher-Schrein mit zwei möglichen Ergebnissen: Er lässt 3 Butcher spawnen. Er verwandelt dich für ein paar Sekunden in den Butcher, mit einer coolen Toolbar voller Skills.“

Andere schreiben, man soll sich nur mal vorstellen, dass der Butcher mit einem Klick auf den Schrein spawnt und die Hardcore-Charaktere tötet. Auch JoviAMP kommentiert: „Tausend Hardcore-Spieler haben gerade gleichzeitig ihre Controller weggeworfen.“

Für manche ist der Butcher besonders auf hohen Leveln mittlerweile zur Lachnummer geworden. Neben neuen Spielern fürchten aber offenbar vor allem Hardcore-Spieler den tödlichen Feind nach wie vor und ergreifen am liebsten die Flucht. Denn: im Hardcore-Modus wäre ein Tod permanent – und der Butcher ist für viele der Endboss.