In Fortnite wird heute, am Freitag, dem 25. Oktober 2024, das neue Update aktiviert. Alle Infos zu Patch 31.41 findet ihr hier.

10:33 Uhr Das Update ist noch nicht draußen, doch laut Leakern wird das Live-Event einige Cinematics besitzen, um die Storyentwicklung aufzuzeigen. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt 10:06 Uhr Die Server sind jetzt deaktiviert und Spieler werden nach und nach aus diesen gekickt. Wir listen euch hier jetzt gleich alle Leaks auf, die ihr kennen solltet.

Was passiert beim Server Down? Die Server werden heruntergefahren. In dieser Zeit könnt ihr Fortnite nicht spielen.

Server Down in Fortnite – ab wann? Die Server werden am 25. Oktober 2024 um 10:00 Uhr heruntergefahren. Bereits 30 Minuten zuvor wird das Matchmaking deaktiviert (via x.com).

Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Das hängt von der Dauer der Downtime ab. Es handelt sich hierbei um einen eher kleineren Patch. Es könnte also sein, dass der Server Down bis zu einer Stunde dauert. Sollten Komplikationen auftreten, könnte sich dies verlängern.

Wann erscheinen Patch Notes? Epic Games stellt nur noch sporadisch Patch Notes für die Updates vor und in der Regel erst nach der Downtime. Sobald sie verfügbar sind, lest ihr sie bei uns.

Was steckt in Update 31.41? Offiziell wurde noch nichts angekündigt, doch laut Leakern sollen sich in diesem Update die Dateien für das kommende Live-Event und Inhalte zu Fortnite: Reload befinden. Skins sind hier eher unwahrscheinlich.

Fortnite: Patch 31.41 – Wird es ein Live-Event geben?

Was wissen wir über ein Live-Event? Es wurden noch keine Dateien zum Live-Event von Fortnite gefunden. Wir wissen jedoch, dass Chapter 5 bald endet, denn nach Season 4 startet Season: Remix – also eine Reise in die Vergangenheit, indem Spieler Chapter 2 neu erkunden dürfen.

Solche Seasons sind viel kürzer, bieten aber den Spielern die Chance besondere Skins zu ergattern, bei denen es sich oft um einen Mix aus alten Klassikern handelt. Shiina hatte dementsprechend in den Daten schon einen Live-Event Timer finden können, der noch nicht aktiviert wurde. Es ist gut möglich, dass dieser nach dem Update gestartet wird.

Was könnte im Live-Event passieren? Derzeit tummeln sich die Spieler noch auf der alten Map von Chapter 5. Die Map von Chapter 2 sieht jedoch ganz anders aus.

Es ist also gut möglich, dass ein Ereignis die Map wieder ins Chaos stürzt und euch eine Zeitreise in die Vergangenheit ermöglicht. Bestätigt ist das jedoch noch nicht. Da der Server Down bald beginnt, werden wir euch mit den wichtigsten Leaks in unserem Live-Ticker versorgen. Bleibt also dran. Mehr Infos zu Season: Remix findet ihr hier: Fortnite verschickt Hinweise auf seine neue OG-Season an Streamer, kündigt damit mögliche Skins an