Fortnite: Live-Event zu Chapter 5 Season 4 startet morgen – Alles zu Remix: Der Auftakt

In Fortnite neigt sich Chapter 5 Season 4 bald dem Ende zu. Passend dazu hat Epic Games ein Live-Event vorbereitet – Remix: Der Auftakt. Wann es startet und was dabei passiert, erfahrt ihr hier und am Tag des Events in unserem Live-Ticker.

Update, 31. Oktober: Der Artikel wurde mit neuen Infos bezüglich des Live-Events und Season 4: Remix ergänzt.

Wann endet Chapter 5 Season 4? Das genaue Enddatum wurde auf den 02. November 2024 gesetzt. Ihr habt also noch zwei Tage, bis die Marvel-Season sich verabschiedet und etwas Neues auf euch wartet.

Epic Games hat schon fleißig Teaser und Videos auf x.com veröffentlicht, in denen die neue Season angekündigt wird: Remix. Damit aber Season 4 beendet wird, gibt es noch ein Live-Event. Nachfolgend findet ihr alle wichtigen Infos zum Event.

Die Helden aus Chapter 5 Season 4 werden sich bald von euch verabschieden:

Fortnite: Alles zum Live-Event und Start von Remix

Wann startet das Live-Event? Epic Games hat nach seinem letzten Patch einen Live-Event-Timer in Fortnite aktiviert. Dieser zählt nun bis zum Start des Live-Events herunter, der auf den 01. November um 23:30 Uhr deutscher Zeit datiert ist. Wir werden zudem diese Übersicht in einen Live-Ticker umbauen, seid also dabei, während wir euch topaktuell mit den wichtigsten Infos versorgen.

Remix: Der Auftakt startet ganz spät

Das solltet ihr vor dem Start wissen: Bei jedem Live-Event herrscht ein großer Andrang an Spielern. Es ist also ratsam, sich einige Stunden und spätestens eine halbe Stunde vor dem Start des Live-Events eingeloggt zu haben. Tut ihr das nicht, werdet ihr sicher mit Warteschlangen zu kämpfen haben und verpasst so womöglich das geplante Spektakel.



Habt ihr Pech mit dem Log-In, könnt ihr auf Bei jedem Live-Event herrscht ein großer Andrang an Spielern. Es ist also ratsam, sich einige Stunden und spätestens eine halbe Stunde vor dem Start des Live-Events eingeloggt zu haben. Tut ihr das nicht, werdet ihr sicher mit Warteschlangen zu kämpfen haben und verpasst so womöglich das geplante Spektakel.Habt ihr Pech mit dem Log-In, könnt ihr auf Twitch oder YouTube einem Streamer zuschauen. Viele deutschsprachige Content Creator streamen Events solcher Art auf verschiedenen Plattformen.

Was kommt nach Season 4? Viele Teaser von Epic Games deuten auf eine Rückkehr zu Chapter 2 an. Eine solche Season ist kürzer als üblich, lässt Fans aber in die damalige Zeit eintauchen. Wie in Season: OG kehrte zu der Zeit die Map von Chapter 1 zurück, passend mit Skins aus der Zeit. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Epic Games die Rückkehr der Map sowie der Waffen-Meta aus Chapter 2 geplant hat.

Welches Thema hat Remix? Chapter 2 drehte sich anfangs größtenteils nur um die Agenten von Shadow und Ghost. Teaser auf x.com bestätigen nun das Setting und bringen nicht nur die Map, sondern auch neue Skins im alten Look zurück.

Wie in Season: OG werden wieder bekannte Gesichter mit zwei bis drei weiteren Skins fusioniert, um einen neuen Skin zu ergeben. Folgende können euch diesmal erwarten:

Alle möglichen Skins aus Season: Remix – Chapter 2

Muskelkater Midas

1-Ball (Eine Variation von 8-Ball)

Chaos-Agentin

TnTina Bergsteigerin

Skye gemischt mit Guff/Ollie

Mehr Infos stehen uns leider noch nicht zur Verfügung. Wir werden diesen Part weiter ergänzen, sobald Epic Games mehr offenbart.

Was haltet ihr von einem kommenden Live-Event und Season: Remix? Seid ihr gespannt auf die neuen Skins oder möchtet ihr wieder eure Feinde in der alten Meta vernichten?