Fortnite zeigt neuen Trailer zu Chapter 5 Season 4 – Präsentiert 8 neue Skins aus dem Universum von Marvel

Mehr Informationen zur neuen Season in Fortnite mit dem aktuellen Wissensstand und einigen Leaks lest ihr auf unserer Info-Seite zu Fortnite Chapter 5 Season 4: Fortnite: Wann startet Chapter 5 Season 4? Alles zum Release, Battle Pass und Leaks

Was weiß man noch? 3 neue Waffen teasert Epic schon an:

In Fortnite war ein Item so stark, dass Spieler es sogar hassen, wenn sie damit die Lobby dominieren

Beim Online-Shooter Fortnite Battle Royale steht mit Chapter 5 Season 4 eine neue Season an. Ein Teaser-Trailer über 91 Sekunden gibt Spielern jetzt einen Vorgeschmack auf die Season, die am 16. August starten wird. Epic verrät und zeigt schon 8 Skins aus dem Battle Pass und kündigt 3 neue Waffen an.

