Fortnite verschickt Hinweise auf seine neue OG-Season an Streamer, kündigt damit mögliche Skins an

Was haltet ihr von den Pins und den möglichen Remix-Skins? Glaubt ihr, Epic Games hat so seinen Battle Pass schon zum Teil offenbart? Welche Skins wünscht ihr euch? Lasst es uns wissen! Mehr zu Fortnite: OG 2 findet ihr hier: Fortnite: Wann endet Chapter 5 Season 4? Alles zum Live-Event und Start von Season: OG 2

Während der Rippley-Pin eine vergoldete Version des normalen Pins ist, sind vor allem der Midas- und TnTina-Pin interessant. Beide Pins zeigen Versionen der Skins, die es so in Chapter 2 oder auch danach nicht gegeben hat.

Was war im Paket drin? Viele verschiedene Dinge, die sich um die kommende Season von Fortnite drehen. Die Season soll laut den Teasern „Remix“ heißen und euch in Chapter 2 zurückführen.

Fortnite hat ein Paket an den Streamer „Rejekun“ versendet, um die kommende Season zu bewerben. Season: Remix oder in der Community „OG: 2“ soll euch zurück ins zweite Kapitel des Battle Royales bringen. Was diese Pakete für Hinweise liefern, zeigen wir euch.

