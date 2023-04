Mann baut sich PC mit 5 Teilen aus einem Müll-Container, den er 6 Monate lang durchwühlt – Kriegt viel Anerkennung

Auf reddit hat sich ein Mann aus South Dakota gemeldet, der einen PC zusammengebaut hat. Er verwendete 5 Teile, die er aus einem Müll-Container eines PC-Geschäfts fischte. Nur zwei Teile des PCs sind nicht aus dem Container, sondern die hatte er noch zu Hause herumliegen. Er sagt, mit dem PC könne er einwandfrei Minecraft und Roblox spielen. Die Leute auf reddit sind beeindruckt – aus Nachhaltigkeits-Gründen.

Das sagt der Mann: In einem Interview mit Kotaku sagt der reddit-Nutzer, er habe von „Dumpster Diving“ gelesen: Ein Trend, bei dem man die Müll-Container einer Firma oder eines Wohnblocks auf nützliche Gegenstände durchwühlt.

Im Sommer 2022 hat er beschlossen, das auch mal zu versuchen und habe den örtlichen PC-Laden in seiner Stadt „mitten im Nichts“ aufgesucht, um dort Dinge zu finden. Welche Stadt das genau ist, verrät er nicht – da würde er sich ja seinen Müll-Angelplatz zunichtemachen.

Es war ein bisschen Zeug da. Seitdem schaue ich immer wieder in den Container des Geschäfts. Den PC aus dem Reddit-Post hab ich fast nur mit Teilen zusammengebaut, die ich dort im Laufe von 6 oder 7 Monat gefunden habe.

PC mit “Müll-Teilen” spielt ohne Probleme Minecraft und Roblox

Was ist das für ein PC? Auf reddit sagt er:

Das Motherboard ist aus einem Dell Optiplex 9010

Das Gehäuse von einem HP Omen 25L

Der hat 16 GB RAM

Der Prozessor ist ein i7 3770

Der PC hat eine 256 GB SSD-Festplatte

Die Grafikkarte ist eine GTX 570

der PC hat ein 750 Watt Netzteil

Nur das Netzteil und der Arbeitsspeicher hatte er für ein anderes Build gekauft und noch nutzlos zu Hause herumliegen. Für die zwei Teile habe er etwa 120 $ bezahlt.

Die anderen Teile sind aus dem Container des PC-Geschäfts. Für die hat er etwa 120 $ bezahlt.

PC-Bastler schob zickige Grafikkarte in den Ofen

Gab’s Probleme beim Zusammenbau? Die etwa 10 Jahre alte Grafikkarte machte Zicken. Es lief zwar einigermaßen, aber die Treiber ließen sich nicht korrekt installieren.

Der reddit-Nutzer hat die Grafikkarte dann im Ofen gebacken und danach ging es tatsächlich:

Was man bei dem Ofentrick im Prinzip macht: Du nimmst so ziemlich alles von der Karte runter – bist du das Minimum hast, die Leiterplatine, dann verpackst du sie in Aluminium, um die anfälligeren Teile der Platine zu schonen. Dann heizt du den Ofen auf etwa 200 Grad vor, schiebst die Platine rein. Es dauert etwa 8 bis 12 Minuten für eine Grafikkarte, glaube ich.

Laden wirft alte, aber noch funktionierende Hardware weg

Was war am schwersten zu finden? Die SSD. Nach so einer Festplatte habe er Monate gesucht, aber nie was gefunden. Wenn mal eine Festplatte im Container lag, dann war die schon zerlegt.

Als er die SSD fand, dachte er zunächst, die sei noch neu, aber es waren bereits einige Daten drauf. Er habe sie dann sofort gelöscht, um die Privatsphäre des Nutzers zu schützen.

Das Motherboard hingegen habe er früh gefunden und das bereitete ihm auch keinerlei Probleme. Der Laden sortiere manchmal einfach alte Hardware aus, die noch funktioniert.

Viel Lob für nachhaltigen Ansatz

Was kann er mit dem PC machen? Er sagt, er spielt damit eigentlich nur Minecraft, Roblox und Scrap Mechanic. Dafür reicht der PC.

Wie ist die Reaktion? Der Reddit-Nutzer hat den Post in einem Subreddit zu „Dumpster Diving“ vorgestellt, wo die Leute auch aus Nachhaltigkeits-Gründen begeistert von der Leistung sind.

Manche Leute betreiben Dumpser Diving, weil sie arm und darauf angewiesen sind. Andere aber machen es aus ideologischen Gründen, um sich für Nachhaltigkeit und gegen die Wegwerf-Kultur zu positionieren. Es gibt auch Bastler, die Dumpster Diving systematisch durchziehen, um damit Kohle zu machen.

Ein Nutzer merkt aber an: Er sei schon froh, dass das Netzteil eines der Teile ist, die nicht aus dem Müll-Container sind.

Auch das “Grafikkarten backen” scheint es etwas zu sein, an das man einen “Bitte lieber nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen nachmachen”-Schild hängen sollte.

Das Titelbild ist ein Symbolbild: Foto von Kevin Butz auf Unsplash