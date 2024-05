Diablo 4: Ein dummer Fehler kann euch viele Millionen Gold kosten – Und ein perfektes Item

In der Community werde häufig die Position vertreten, dass alles, was nicht perfekt ist, direkt in die Tonne gehört. Das trifft allerdings nur dann zu, wenn ihr die letzten paar Prozente aus dem Charakter herausholen wollt und wirklich jede Stellschraube optimiert: „Benutzt das Item, wenn es gut ist, und farmt ein neues für die Härtung.“

Das ist allerdings in vielen Fällen ein Fehler, denn: Beides kostet enorm viel Gold und Gold ist ohnehin eine enorm knappe Ressource in Season 4 . Mit etwas Pech kostet euch ein Item bereits hier mehrere Millionen:

Season 4 hat einige neue Features in Diablo 4 eingeführt. Eines davon sind die Crafting-Systeme Härtung und Vollendung. Diese sind eigentlich super, aber wenn ihr Items in der falschen Reihenfolge verbessert, werft ihr ziemlich buchstäblich Gold weg.

