Spieler finden seltsames Item in Diablo 4, warnen: Wer das aufhebt, kann seine Ausrüstung verlieren

Im Moment gibt es einen Bug in Diablo 4, bei dem ein Quest-Item euren mühsam gefarmten Loot zerstören kann. Blizzard arbeitet bereits an einer Lösung, so lange ermahnen die Spieler zur Vorsicht, was ihr so vom Boden aufhebt.

Was ist das für ein Item?

Die Überreste von Dorfbewohnern (engl. „Villager Remains“) gehören zu einer Nebenquest in Kyovashad.

Im Moment finden Spieler die Items haufenweise in Stapeln auf dem Boden in der Stadt, häufig am Eingang oder direkt am Stadtportal.

Die Community warnt: Sollte euch das Item auffallen, lasst es auf jeden Fall liegen.

Darum solltet ihr das Item nicht aufheben: Auf Reddit sowie im offiziellen Forum gibt es dutzende Meldungen von Spielern, die nach dem Aufheben der Überreste ihre Items verloren haben. Dabei geht es nicht nur um das, was ihr im Inventar habt, sondern auch um angelegte Ausrüstung.

Einige Spieler berichtet, sie hätten etwa ihren Ring der Sternlosen Himmel verloren oder andere mythische Items – also solche, die ihr nicht einfach mal so neu farmen könnt.

Woher genau der Fehler kommt oder was dazu führt, dass ihr Gegenstände verliert, ist aktuell nicht klar. Die Community vermutet, dass die Überreste mit einem Duping-Glitch zu tun haben und von Betrügern missbraucht werden, um wertvolle Items unerlaubt zu vervielfältigen. Solltet ihr die Überreste versehentlich aufgehoben haben, könnt ihr sie auf verschiedene Arten wieder loswerden:

Verlasst Kyovashad zu Fuß – das ist anscheinend der sicherste Weg

Teleportiert euch zu einem anderne Punkt auf der Map – hier gibt es allerdings schon Berichte dazu, dass es zu fehlenden Items kommen kann, zumindest, wenn ihr zu lange wartet

loggt auf keinen Fall einfach aus, hier treten laut Berichten die meisten Probleme auf

Das Problem erinnert an eine neue Betrugs-Masche, die gerade in Diablo 4 kursiert. Hier kann es dazu kommen, dann gekaufte Items sich einfach in Luft auflösen.

Blizzard kennt das Problem, ist bereits an einer Lösung dran

Auf X hat sich der Community Manager von Diablo 4, Adam Fletcher, bereits zu Wort gemeldet. Er sagt: Das Problem sei bekannt und man arbeite bereits an einer Lösung. Wann diese angedacht ist, wissen wir noch nicht, vermutlich wird sie aber so bald wie möglich per Hotfix nachgereicht.

Im gleichen Post verspricht Fletcher, dass „Anfang nächster Woche“, also irgendwann diese Woche, ein Patch für mehr Leder und Erz aufgespielt werden soll. Das ist schon länger geplant und soll jetzt endlich kommen.

Leder und Erz sind nach wie vor ein Flaschenhals für Spieler, die ihre Ausrüstung verbessern wollen, um das Maximum aus ihrem Charakter zu holen. Entsprechend genervt sind sie von dem Grind, den sie für so simple Materialien benötigen und freuen sich nun über den Buff.

Bisher wissen wir noch nicht, wie Spieler, die Items durch den Bug verloren haben, entschädigt werden. Einige fragen nach einem Rollback, also nach einem Zurücksetzen des Charakters auf einen Stand von vor dem Bug. Solltet ihr betroffen sein, könnt ihr erst einmal nur warten, oder ihr versucht, eure Items bei einem Händler zu kaufen: Ihr könnt die seltensten Items in Diablo 4 einfach von einem Händler bekommen