Diablo 4: Das Diadem der Urahnen ist ein Cosmetic, aber ihr könnt es aktuell nicht verwenden

In Diablo 4 gibt es zahlreiche Cosmetics, die ihr freischalten könnt. Das Diadem der Urahnen/Diadem of the Ancient gehört dazu – allerdings können Spieler es aktuell nicht als Skin ausrüsten.

Was ist das für ein Item? Das Diadem der Urahnen ist ein kosmetischer Kopfschutz, den ihr bei dem Boss Fürst Zir als Drop bekommen könnt. Für gewöhnlich aktiviert ihr Cosmetics einfach mit einem Klick und fügt sie so eurer Garderobe hinzu. Das ist bei dem Diadem aktuell jedoch offenbar nicht möglich.

Zusätzlich gibt es aktuell den Fehler, dass man den kosmetischen Kopfschutz nicht mehr ausrüsten kann, wenn er sich bereits in der Garderobe befindet. Er wird euch schlicht nicht angezeigt. Falls ihr ihn bereits ausgerüstet habt, etwa auf dem ewigen Realm, seht ihr ihn zwar auf dem Charakter, aber nicht in der Auflistung aller Kopfschutz-Varianten.

Cosmetic wird zum Item ohne Stats

Was sagen die Spieler dazu? In einem Beitrag auf Reddit zeigt der Nutzer Dunc4n1d4h0 am 13. Oktober 2024 ein Bild des Diadems. Erkennbar ist dort, dass er das Item ausrüsten, einlagern oder fallenlassen kann. Jedoch gibt es keine Möglichkeit, es als Skin der Garderobe hinzuzufügen.

Er fragt die Community, was der Zweck des Items sei, außer zu trollen. Zwei der Diademe sind bei Fürst Zir gedroppt, er kann sie ausrüsten, aber sie sind nicht kosmetisch, schreibt er.

In den Kommentaren weist GeoTrouveriendutou darauf hin, dass es eigentlich ein Cosmetic sein soll, man es aber aktuell nicht als solches verwenden kann. Auf dem Item steht sonst, dass ihr es benutzen könnt, um es eurer Garderobe hinzuzufügen (wie ihr in diesem älteren Reddit-Beitrag seht). Brave-Ad-8456 rät, das Item in die Beutetruhe zu packen, bis der Bug gefixt wird.

Auch im Blizzard-Forum ist das fehlerhafte Diadem ein Thema. Dort schreibt Wh1skey: „Ich habe das gerade von Zir bekommen, und es ist kein Cosmetic mehr, sondern ein ausrüstbares Item ohne Stats. 1 Rüstung, 1 Gegenstandsmacht. Accountgebunden, nicht verwertbar.“ Als „richtiger“ Kopfschutz lohnt sich das Item also nicht.

Und Icetor kommentiert: „Blizzard, bitte nehmt uns nicht das beste kosmetische Rüstungsteil von Vessel of Hatred weg. Bringt die Krone zurück in unsere Sammlungen für Transmog!“

Wann wird das gefixt? Bisher hat sich Blizzard weder im Forum noch auf Reddit, noch auf X zu dem Diadem der Urahnen geäußert. Es ist also aktuell unklar, wann die Entwickler das Problem lösen, sodass Spieler das Diadem wieder als Cosmetic aktivieren und ausrüsten können.

