Diablo 4: Exquisites Blut farmen und Fürst Zir beschwören

Auch in Season 4 von Diablo 4 gibt es Bosse, die spezifische Items droppen. Wie ihr Fürst Zir/Lord Zir beschwört und wo ihr „Exquisites Blut“ bekommt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

So beschwört ihr Fürst Zir: Ihr findet Zir nur auf Weltstufe 4 im Unterschlupf „Sitz des Uralten“ in dem „Verdunkelten Weg“, östlich von Kyovashad. Um ihn beschwören zu können, braucht ihr 9 Stück von dem Material „Exquisites Blut“.

Wo bekomme ich „Exquisites Blut“? Seit Season 4 droppen die Mats, die ihr für die Bosse benötigt, fast in allen Aktivitäten. Je nachdem, welchen Content ihr am liebsten in Season 4 macht, farmt ihr die Flaschen im Prinzip ganz „nebenbei“.

Die Blutflaschen bekommt ihr unter anderem als Drop:

von Feinden und aus Truhen in der Höllenflut

in Alptraum-Dungeons

von Weltenbossen

von Schatzgoblins

von dem Baum des Flüsterns

Welches Level hat Zir? Zir hat ein Level von 80, ebenso auch die Gegner, die euch in dem „Verdunkelten Weg“ und vor dem „Sitz des Uralten“ erwarten. Dort trefft ihr überwiegend auf Abscheuliche und Skelette.

Infos zu den Loot-Drops bei Zir

Welche Uniques droppt Zir? Bei Zir habt ihr die Chance auf klassenspezifische Uniques, aber auch auf welche, die alle Klassen ausrüsten können:

alle Klassen: Beinschienen der Reue, Klingenplatte, Verwegenheit, Yens Segen

Barbaren: Ramaladnis Opus, Zorn von Harrogath, Auslöscher, Hackbeil des Schlächters, Gohrs Vernichtende Greifer, Arreats Haltung

Zauberer: Stab des Endlosen Zorns, Eisherzbruch, Gewand des Unendlichen, Esadoras überfließende Kamee, Zersplittertes Winterglas

Druiden: Entzücken des wahnsinnigen Wolfes, Vasilys Gebet, Großstab der Vettel, Fleischwolf, Hackbeil des Schlächters, Wildherzenhunger

Jäger: Schattenberührung, Augen in der Dunkelheit, Himmelsjäger, Asharas Khanjar, Kuss des Gauners

Totenbeschwörer: Kürass des Bluthandwerkers, Unsterbliches Antlitz, Beinschienen der Leeren Gruft, Lidlose Wand, Cruors Umarmung

Was droppt Zir noch? Neben den Uniques bekommt ihr bei Zir auch Legendarys sowie „Sandversengte Fesseln“, die ihr zum Beschwören von Andariel benötigt – einer der beiden Bosse, bei dem ihr Uber Uniques farmen könnt. Beachtet, dass nur der Spieler die Boss-Mats gedroppt bekommt, der Zir beschwört hat. Außerdem erhaltet ihr bei Zir einen kosmetischen Kopfschutz.

Zir besiegen – Darauf müsst ihr achten

Wie bekämpfe ich Fürst Zir? Bereitet euch gut auf den Kampf gegen Zir vor und erhöht euren Feuerwiderstand über eure Ausrüstung und Edelsteine im Schmuck, der maximale Wert dafür ist 70 %. Alternativ könnt ihr euch mit dem „Elixier des Feuerwiderstands“ ausrüsten.

Nachdem ihr durch den „Verdunkelten Weg“ gegangen seid, erreicht ihr den „Sitz des Uralten“, in dessen Herz ihr Fürst Zir beschwört. Mit einem lauten Grollen kommt er aus seinem Versteck „gekrabbelt“.

Als Erstes greift euch Zir alleine an, später spawnt er vampirische Mobs. Er schlägt mit seinen Flügeln und lässt Blut auf euch hinab regnen, weicht beidem so gut wie möglich aus. Sobald Zir eine krabbenähnliche Haltung einnimmt, schlägt er mit seinen Klauen nach euch. Achtet darauf, dass ihr euch schnell hinter ihn bewegt.

Nach einiger Zeit teleportiert sich Zir von euch weg und lädt einen mächtigen Flügelschlag auf, um euch damit zurückzuwerfen. Dabei seht ihr eine Markierung auf dem Boden, der ihr ausweichen solltet. Je nachdem, welchen Build ihr spielt, könnt ihr Zirs Mobs gut dafür nutzen, euren Schaden aufzuladen.

Seit Season 4 gibt es „Gequälte“ Versionen der Bosse. Sie haben dann Level 200 und erfordern die 3-fache Menge Mats zum Beschwören – also 27 Flaschen Blut für Zir – und zusätzlich Stygische Steine. Die bekommt ihr in der Grube und bei Weltbossen auf Weltstufe 4. Dafür droppen die Bosse aber auch mehr Loot.

Falls ihr noch auf der Suche nach einem geeigneten Build für derartigen Content seid, findet ihr in unserer Tier List eine Übersicht über die stärksten Klassen und Builds im Endgame von Season 4 in Diablo 4. Dazu gibt es eine kurze Beschreibung, was die Builds so drauf haben und was sie so gut macht.