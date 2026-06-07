Militär-Shooter legt sich mit Battlefield an, verzichtet auf aktuelle Trends: Kein Battle Royale, kein Extraction-Shooter

WARDOGS ist ein kommender Taktik-Militär-Shooter, der vor allem für Fans von Battlefield und ARMA spannend sein könnte. In 2 neuen Videos zeigen die Entwickler neues Gameplay, und betonen, dass es nicht die Modi hat, die viele Spieler heutzutage nerven.

Was ist WARDOGS für ein Spiel? Der Militär-Shooter soll noch 2026 erscheinen und setzt auf taktisches Gameplay mit 100 Spielern gleichzeitig. 3 Teams kämpfen auf einer großen Map um die Kontrolle einer Zone. Dafür gibt es dann Punkte und mit 100 Punkten gewinnt ein Team.

Um das Genre zu erweitern, soll man mit Mitspielern noch Basen bauen können, und übergreifend über einzelne Matches hinaus, soll man Geld durch viele Aktionen sammeln, das man für neue Waffen und Ausrüstungen ausgeben kann. Im Zuge der Future Games Show 2026 zeigte man einen Trailer und veröffentlichte zusätzlich längeres Gameplay.

Den Trailer könnt ihr hier sehen:

Video starten Militär-Shooter WARDOGS zeigt in neuem Trailer Gameplay und die verschiedenen Elemente des Spiels Autoplay

Auf aktuelle Shooter-Trends hat WARDOGS keine Lust

Was sieht man im neuen Gameplay-Trailer? Im neuen Trailer präsentiert Entwickler Bulkhead mehrere Aspekte des Gameplays. Man sieht den Kampf am Boden mit verschiedenen Waffen sowie die Verteidigung von Basen, die man laut der Steam-Seite selbst ausbauen kann. Im Zuge dieser Sequenzen stellt man auch den Voice-Chat in den Fokus und man sieht Solo- und Teamgameplay. Außerdem sieht man Fahrzeuge wie Panzer und Helikopter, die man wie etwa in Battlefield wohl selbst steuern kann.

Eine Betonung im Trailer liegt auch auf der Tatsache, was WARDOGS nicht ist. Mit den Worten kein Battle Royale und kein Extraction-Shooter sagt man sich von aktuellen Shooter-Trends los, die vielen Fans des Genres wohl auch auf die Nerven gehen.

Zuletzt kündigte man für das kommende COD: Modern Warfare 4 etwa neue Infos zum Extraction-Modus DMZ an, und auch Battlefield 6 hat mit REDSEC einen eigenen Battle-Royal-Modus, der COD: Warzone Konkurrenz machen sollte. WARDOGS hingegen konzentriert sich auf den eigenen King of the Hill -Modus, setzt aber mit dem Geld, das man verdient, trotzdem auf eine übergreifende Progression.

Wie kommt der Trailer bei der Community an? Unter dem YouTube-Trailer kommt vor allem gut an, dass man weder Battle Royale noch Extraction-Shooter sein möchte. Für Nutzer @planetsec9 ist das beispielsweise schon ein Verkaufsargument. Er vergleicht das Spiel mit BattleBit, aber mit realistischer Grafik. Auch angebliche Playtester melden sich in den Kommentaren zu Wort und loben das Gameplay.

Im Zuge des Gameplay-Trailers veröffentlichten die Entwickler auch ein 35-minütiges YouTube-Video aus der Pre-Alpha, das direktes Gameplay ohne Schnitt zeigt – falls ihr mehr vom direkten Spiel sehen wollt.

Ein genaues Release-Datum haben wir Entwickler bisher nicht bekannt gegeben, das Spiel soll aber bereits seit über 3 Jahren in Entwicklung sein und noch 2026 im Early Access erscheinen. Auch die Genre-Größe Call of Duty kehrt 2026 zurück: Activision kündigt Call of Duty: Modern Warfare 4 an und beweist, warum die Konkurrenz durch Battlefield 6 wichtig war