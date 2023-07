Ein neuer Shooter auf Steam begeistert aktuell tausende Spieler. Jetzt haben die Entwickler über ihre Pläne für die Zukunft gesprochen.

Was ist das für ein Spiel? BattleBit Remastered ist ein First-Person-Shooter, in dem bis zu 254 Spieler in verschiedenen PvP-Modi gegeneinander antreten. Das Spielprinzip erinnert dabei an die beliebte Spielreihe Battlefield: Es gibt chaotische Schlachten mit haufenweise Spielern, die sich wahlweise zu Fuß oder in verschiedenen Vehikeln bekämpfen.

Das Besondere an BattleBit ist, dass der knapp 15 € teure Shooter optisch an ein Battlefield aus Lego erinnert und bereits in Playtests zehntausende Spieler begeistern konnte.

Mittlerweile hat der Shooter über 35.000 Spieler-Rezensionen und kommt auf Steam richtig gut. Starke 91 % aller Bewertungen sind positiv. Obendrein hat BattleBit im Release-Monat Juni durchschnittlich 45.000 Spieler auf Steam und erreichte einen Höchstwert von 86.636 zeitgleich aktiven Spielern (via Steamcharts).

Falls ihr euch einen Eindruck von BattleBit Remastered verschaffen wollt, könnt ihr hier einen Trailer sehen:

Entwickler verraten Zukunftspläne

Was erhält de Shooter, das sich Battlefield-Fans seit 1,5 Jahren wünschen? In einem Bericht vom 01. Juli haben die Entwickler der von BattleBit einen kleinen Vorgeschmack darauf gegeben, welche Inhalte sie für den Shooter in Zukunft planen.

Zu den geplanten Inhalten zählen auch Community-getriebene Server mit speziellen Spielmodi, Karten und von den Admins anpassbaren Regeln. Spieler können sich mit der Einführung von Community-Server eigenständig Server mieten und dann selbst entscheiden, welche Modi und Maps zu welchen Regeln gespielt werden.

Außerdem ermöglicht ein sogenannter Server-Browser, dass sich Spieler einen Server heraussuchen können, der Regeln, maps und Modi ihren Vorlieben entsprechend anbietet.

Ein solcher Server-Browser fehlt in Battlefield 2042, dem jüngsten Teil der beliebten Spielreihe, obwohl das in vergangenen Battlefield-Ablegern ein beliebtes Feature war. Wenig überraschend wünschen sich jetzt zahlreiche Battlefield-Fans seit Monaten einen Server-Browser für 2042 (via Reddit).

Welche neuen Inhalte plant der Shooter sonst noch? Neben der Planung eines Server-Browser sprachen die Entwickler noch von anderen Inhalten, die BattleBit Remastered zukünfti erhalten solle.

Demnach wolle man

neue Waffen, Maps, Gadgets und Map-Remakes bringen

neue Spielmodi einführen

Experten im erkennen von Cheats rekrutieren

Während BattleBit Remastered einen erfolgreichen Release feiert und eine hoffentlich erfolgreiche Zukunft plant, läuft in Battlefield 2042 bereits die 5. Season. Den Trailer dazu findet ihr auf MeinMMO:

