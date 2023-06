Neuer Shooter auf Steam sieht aus wie Battlefield auf Wish bestellt – Wird zum Bestseller, bekommt 89 % positive Reviews

Mit BattleBit Remastered gibt es auf Steam einen neuen Herausforderer der etablierten Shooter-Größen wie Call of Duty und Battlefield. Und der kommt direkt richtig gut an.

Was ist das für ein Spiel? BattleBit ist ein First-Person-Shooter, der ein wenig so aussieht, als hätte jemand Battlefield in Lego nachgebaut. Das Game lockt mit einer zerstörbaren Umgebung, Proximity-Voice-Chat und jeder Menge Chaos – mit bis zu 254 Spielern auf einem Server.

Bereits die Playtests von BattleBit Remastered lockten zehntausende Spieler an. Am 15. Juni feierte der Shooter seinen EA-Launch und zog direkt an den großen Brüdern CoD und Battlefield vorbei.

BattleBit Remastered ist für 14,79 € auf Steam zu haben – oder für ein bisschen mehr, wenn man die 3 engagierten Devs unterstützen will.

Den Trailer zum Launch seht ihr hier:

BattleBit Remastered schlägt zum Launch ein

So erfolgreich ist das Spiel bereits: BattleBit Remastered stieg sofort stark ein und ist schon ein Bestseller. Auf Steam steht es derzeit auf Platz 2 der meist-verkauften Spiele, hinter Valves eigenem Free2Play-Titel CS:GO (Stand: 17. Juni 13:30).

Zwischenzeitlich schob es sich sogar am Shooter-Giganten vorbei, wie die Entwickler in einem Tweet zeigen.

Auf den 2. Platz reagieren sie mit einer Umfrage: “CS:GO ist F2P, heißt das, wir gewinnen?”. Die Fans beantworten das mit einem “Ja”.

Wie kommt BattleBit an? Nach allem, was man aktuell sieht, richtig gut. BattleBit Remastered erreichte heute seinen bisherigen Peak von 38.487 gleichzeitigen Spielern, mit einem Schnitt von 27.447 Spielern in den letzten 30 Tagen (via SteamCharts).

Und die Spieler, die es bereits zocken, scheint es auch bestens zu gefallen. Hier eine kleine Auswahl der Reviews auf Steam, wo es derzeit bei 89 % positiven Bewertungen steht. Dabei werden vor allem immer wieder Parallelen zu Battlefield gezogen:

“3 Typen haben ein besseres Spiel als die Battlefield-Devs gemacht LMAO”

“Das beste Nicht-Battlefield-Spiel aller Zeiten. Jeder bei Dice sollte gefeuert werden.”

“Super Spiel. Es funktioniert sofort und fühlt sich inhaltlich komplett an. Sehr reaktionsschnell und knackig.”

Steam-Nutzer DutchCrunch hebt das spaßige Movement, Gun-Play und die Maps sowie die Server und die Performance hervor. Da hätten 3 Devs ein fertigeres Produkt im Early-Access abgeliefert, als AAA-Studios zum Release.

Gibt es auch was zu meckern? Nicht jeder ist restlos begeistert. Kritiker bemängeln die Kombination aus schnellem Movement und Time-To-Kill mit dem eher realistisch anmutenden Gunplay, die unübersichtlichen Maps und das umständliche Bearbeiten der Loadouts.

Daran könnte sich aber noch einiges ändern, denn BattleBit Remastered befindet sich noch im Early Access und wird es voraussichtlich für die nächsten 2 Jahre bleiben. In dieser Zeit will man weiter an dem Spiel arbeiten und dabei auch das Feedback der Spieler berücksichtigen.

Während BattleBit Remastered sich an Battlefield orientiert und es mit taktischen Elementen paart, arbeitet Ubisoft mit XDefiant an einer Alternative zu Call of Duty. Den Arena-Shooter und 6 weitere vielversprechende Online-Shooter findet ihr in unserer Liste:

