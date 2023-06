„Das ist alles, was ich je wollte“ – Düsterer Shooter auf Steam erfüllt Fans gleich 3 Wünsche, die sie seit Jahren hegen

Ein neuer Trailer zum Horror-Geheimtipp Hunt: Showdown ist aufgetaucht und er sorgt für heftiges Jubeln in der Fanbase. Denn in dem kurzen Video werden gleich drei der größten Fanwünsche auf einmal erfüllt.

Was passiert bei Hunt: Showdown? Im Sommer bekommt der Horror-Shooter-Geheimtipp auf ein Steam ein gewaltiges Update spendiert. Zwar ist der ankündigte Sprung auf eine neue Version der Engine noch nicht fertig, doch das könnte den Fans gerade wohl kaum egaler sein.

Die neuen Features präsentieren die Entwickler in einem wirklich kurzen Trailer mit dem Titel “Wild Target”, der jedoch in seiner kurzen Spielzeit einige Infos bereithält. Denn das Update, mit dem einhergehenden Event, erfüllt drei der größten Community-Wünsche auf einen Schlag.

Es kann endlich regnen. Was banal klingt, wünschen sich Fans schon seit Jahren.

Ein neuer Boss, “Rotjaw”, betritt die Bayous und es ist tatsächlich ein Alligator. Ein neuer Boss war etwas, was sich Spieler lange gewünscht haben und auch, dass es tatsächlich der “Gator” wird, feiert die Community. Dort war das eine Art “Running Gag” der letzten Jahre.

Der Boss hat keinen festen Spawnpunkt in einem der Camps, sondern kann sich über die Karte bewegen. Eine solche Mechanik wünschen sich die Spieler ebenfalls schon sehr lange und sehr laut.

Wann kommt das Update? Das ist derzeit noch nicht bekannt. Aktuell wissen wir nur, dass es im Sommer passieren soll und mit einem Event einhergeht. Von dem Event können wir wieder eine ähnliche Mechanik, wie von den Letzten erwarten. Also Punkte auf der Karte sammeln und damit Dinge freischalten.

Einen ersten Einblick in die neuen Features zeigt der oben erwähnte Trailer. Er nimmt euch mit in einen eindrucksvollen Ausflug in die Bayous, der nur so vor Atmosphäre trieft. Seht ihn euch direkt hier an:

„Wie der Regen über die Dächer läuft, sieht einfach fantastisch aus“

Wie reagieren die Fans jetzt? Ungewohnt positiv. Die meisten Updates kommen bei der schnippischen Community von Hunt eher gemischt an, meistens hat irgendjemand etwas auszusetzen. Doch nach dem Wild-Target-Trailer ist die Stimmung im reddit ungeschlagen gut.

Der Trailer hat im reddit zu Hunt: Showdown in 4 Tagen ganze 1.500 Upvotes erreicht. Die meisten anderen Posts dort erreichen nur selten die 500er-Marke. Noch dazu haben, Stand 5. Juni, 334 Kommentare ihren Platz unter dem Video gefunden.

Dort feiern einige Leute das Update und den Trailer selbst, andere führen das Meme der letzten Jahre weiter. So ist einer der Kommentare mit den meisten Upvotes: “Bitte Crytek, macht endlich einen Alligator-Boss” und die Antwort darauf: “Nein, ich denke nicht, dass sie das je machen”.

Damit spielen sie auf die Standard-Kommentare unter praktisch jedem Trailer der letzten Jahre an. Auch hier wird schnell wieder deutlich, dass Crytek mit dem Update das Herz der Fans trifft.

Was sagen die Fans? An dieser Stelle möchten wir einige der Kommentare direkt wiedergeben. Sie stammen aus einem reddit-Thread, auf dem der Trailer mit den Änderungen diskutiert wird:

IAmOliveMeister sagt: “Wow, wie der Regen über die Dächer läuft, sieht einfach fantastisch aus”

jmdmagic führt den Witz fort, bekommt 682 Upvotes für: “Keine Ahnung Leute, denkt ihr, der neue Boss könnt ein Alligator werden?”

TimeGlitches schreibt: “Der Alligator ist schon cool, aber der Regen ist noch besser”

Der_Spanier sagt: “Der Regen ist eine solide 10 von 10. Ich bin so froh, dass es jetzt doch kommt, nachdem die Entwickler erst Bedenken geäußert hatten, da Regen die Soundkulisse stören könnte”

NowaVision schreibt: “Ich hoffe, das ist nicht nur so ein Event-Ding. Ich will den Regen und den Alligator als Teil des Hauptspiels!”

Marionberry sagt: “Okay, wow. Das ist wie.. alles, was ich jemals in diesem Spiel wollte?!”

Was haltet ihr von dem Trailer und dem Update? Spielt ihr selbst Hunt: Showdown und freut euch ebenfalls schon auf die neuen Features? Oder denkt ihr nach diesem Video und den Fakten darüber nach, das Spiel doch einmal anzuwerfen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

