Spieler des Gourmet-Shooters Hunt: Showdown werden mit Idee aus Call of Duty konfrontiert – Reagieren schnöselig

Hunt: Showdown gilt als Geheimtipp bei den Shooter-Fans. Ein Spiel für echte Kenner und Genießer, so sagt man. Nun werden die Fans aber einer Mechanik ausgesetzt, die man sonst eher aus den breit aufgestellten Shootern kennt. Sie bekommen einen Battle Pass – und finden das gar nicht gut.

Was ist das für ein Pass? Hunt: Showdown bekommt mit dem neuen Event einen Battle Pass. Das verkündeten die Entwickler über ihre Social-Media-Kanäle und sorgten dabei für sehr gemischte Reaktionen bei den Fans des Gourmet-Shooters.

Der Pass trägt den Namen „The Gilded Path“ und wird in einer normalen und in einer Premium-Version in das Spiel kommen. Dabei könnt ihr neue kosmetische Gegenstände und sogar einen legendären Jäger freischalten, der sich weiterentwickelt, je weiter ihr im Pass voranschreitet.

Er betritt das Spiel am 27. Juli gemeinsam mit dem neuen Event „Serpent’s Moon“, welches zwei neue Waffen-Varianten und eine neue Tageszeit, den namensgebenden Serpent’s Moon, in den Horror-Shooter bringt.

Wie lange ihr dann habt, um den Pass zu lösen oder ob er auch nach dem Event im Spiel bleiben wird, ist derzeit noch unklar.

Im Video gibt es den Trailer zu einem der älteren Events:

Weitere Videos Mehr Videos für dich Hunt: Showdown zeigt knallharte Action im Trailer

Wie sah es bisher aus? Hunt: Showdown hat in der Vergangenheit auf ein solches Konzept verzichtet. Man arbeitete bisher mit einzelnen, kosmetischen DLCs und optionalen, rein kosmetischen Ingame-Käufen. Auch die Events taten dem keinen Abbruch, selbst, wenn man während Events für echtes Geld Items kaufen konnte, um diese schneller abzuschließen.

Dabei wurde von Entwickler Crytek immer kommuniziert, dass man diese Booster nicht benötigt, sondern sie dem Zweck dienen, das Studio selbst zu unterstützten, falls man das möchte. Man konnte die Events ohne Weiteres auch ohne diese Booster abschließen.

Die Community reagiert von oben herab – und sehr gespalten

Spieler meckern über bekannte Mechanik: Die Spielerschaft von Hunt: Showdown reagiert sehr zwiegespalten auf den kommenden Battle Pass. Viele finden es nicht schön, dass ihr persönlicher Geheimtipp jetzt wie alle anderen Shooter auch wird.

Einige führen das auf die Einstellung von David Fifield als General Manager von Hunt: Showdown zurück. Dieser hatte vorher unter anderem an Call of Duty und Halo mitgewirkt. Einige User in den Kommentaren ziehen daher voreilige Schlüsse und spotten.

So schreibt Logan (via Facebook): „Einer meiner Lieblingsaspekte von Hunt war, dass es so einzigartig war. Das ist jetzt gestorben.“

Auch Wes zeigt sich unbeeindruckt (via Facebook): „Euer CoD-Typ David ist ja total originell, ich lache mich kaputt. Das hab ich aus 252 Metern Entfernung kommen sehen.“

Humberto schreibt (via Facebook): „Echt jetzt? Erst findet man weniger Bloodbonds, dann werden die Skins teurer und jetzt kommt ein Battle Pass für ein Vollpreis-Spiel? Macht Hunt doch direkt Free2Play.“

Viel Zuspruch erhält auch Mansour (via Facebook): „Ich habe alle Hoffnung in das Spiel verloren. Es war schlimm genug, dass neue Inhalte so langsam herauskamen und dass ihr mehrere Währungen in das Spiel einfügt. Jetzt verwehrt ihr Leuten auch noch Zugang zu Inhalten, die ihr Geld lieber für eure DLCs und Skins als für einen Battle Pass ausgeben. Ich bin durch mit dem Spiel.“

Das Lager der negativ eingestellten Fans teilt sich jedoch die miese Grundstimmung zum Battle Pass auch mit denen, die sich eigentlich darauf freuen.

Andere Fans unterstützen die Idee: Auf der anderen Seite gibt es einen großen Teil der Community, die den Battle Pass gerne kaufen. Witzigerweise sind aber auch davon viele nicht begeistert von der Mechanik selbst, möchten jedoch die Entwickler und ihren Lieblingsshooter unterstützten.

Dabei ist den Fans auch schon fast egal, was eigentlich in dem Battle Pass drin ist. Viele der User fühlen sich eng verbunden mit dem ungewöhnlichen Horror-Shooter und wollen dafür sorgen, dass Hunt: Showdown noch lange weiterlebt und entwickelt wird.

So schreibt toothybrushman (via reddit): „Ich denke, das ist eine gute Idee. Crytek hat das Spiel schon auf die bizarrsten Arten und Weisen versucht zu monetarisieren. […] Battle Passes haben gezeigt, dass sie ein erfolgreiches System in vielen Spielen sein können. Wenn sie das Spiel unbedingt weiter monetarisieren müssen, ist das der Weg, den sie gehen sollten.“

Jan schreibt (via Facebook): „Viele Leute scheinen nicht zu verstehen, dass Hunt ein Multiplayer-Spiel ist. Das benötigt eben Ressourcen. Ihr würdet auch nicht umsonst arbeiten.“

Marc schließt sich an (via Facebook): „Ich kaufe den Battle Pass, aber nur, um das Spiel, was ich liebe, zu unterstützten und so lange es geht am Leben zu halten.“

Jordan sagt (via Facebook): „Ich unterstützte das Spiel und das Team so gut wie ich kann, aber ich glaube nicht, dass ein Battle Pass der richtige Weg für Hunt ist. Es kann Spiele zerstören und Fans zum Burnout bringen. Wir werden sehen, was passiert.“

Was haltet ihr davon? Spielt ihr Hunt aktiv und denkt, ein Battle Pass ist genau das, was der Shooter benötigt? Oder seid ihr auf der anderen Seite und verurteilt die Entwickler für die Einführung eines solchen Systems? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

In meinem Lieblings-Shooter auf Steam töten Feinde mich bald nicht mehr, nachdem ich schon gewonnen habe