Hunt Showdown: Was passiert, wenn man stirbt?

Wie funktioniert der Tod im Match? Jetzt wird es etwas komplizierter. Voraussetzung für alles, was jetzt folgt, ist, dass ihr im Team zu zweit oder zu dritt spielt. Sterbt ihr allein in einer Runde, gibt es nur den endgültigen Tod, der oben bereits beschrieben wurde.

Dadurch steigt euer Blutlinien-Level von 1 bis 100. Durch den Aufstieg in der Blutlinie schaltet ihr neue Fähigkeiten, Waffen und Ausrüstung frei, die ihr dann mit neuen Jägern nutzen könnt. Das ist die einzige Art von sicherem Fortschritt, den es in Hunt: Showdown gibt.

Was ist Blutlinien-Erfahrung? Die Blutlinie definiert euren matchübergreifenden Fortschritt in Hunt: Showdown. Egal, ob ihr ein Match verliert und sterbt oder lebend aus dem Kampf hervorgeht, ihr erhaltet Erfahrungspunkte auf eure Blutlinie für das, was ihr im Spiel getan habt.

Was dann passiert, ist schnell erklärt: Ihr verliert alles, was der Jäger dabei hatte und auch den Charakter selbst. Für die Runde, die ihr nicht überlebt habt, erhaltet ihr außerdem nur die Hälfte der Blutlinien-Erfahrung.

Das bedeutet, dass das Spiel allein ein wenig anspruchsvoller ist und ihr in der Gruppe noch einige Versuche habt, bevor es endgültig für euch vorbei ist. Wie das genau funktioniert und warum ihr, egal, was passiert, trotzdem Fortschritt macht, erklären wir im Folgenden.

Wie funktioniert der Tod in Hunt? Zuallererst müssen wir zwischen dem Tod im Match und einem wirklich endgültigen Tod in Hunt unterscheiden:

