Hunt: Showdown schafft Bestenlisten ab, weil ihr das Spiel falsch spielt

Die Entwickler des beliebten Shooters Hunt: Showdown haben nun ein für alle Mal die Nase voll von Leuten, die ihr Spiel einfach nicht richtig spielen. Da Nerfs und Co. nichts brachten, wird nun die ganze Bestenliste aus dem Spiel entfernt. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was wurde entfernt? Mit dem großen Update 1.9 hat Hunt: Showdown einiges im Spiel neu gemacht, verbessert und verändert. Doch neben den üblichen Änderungen sticht eine ganz besonders hervor. Aufmerksamen Augen sollte nämlich aufgefallen sein, dass ein kompletter Reiter im Hauptmenü des Spiels fehlt, nämlich die Bestenliste.

Ihr könnt somit nicht mehr nachschauen, welche KD, wie viele Kills oder Bosse eure Freunde haben. Aber auch global gibt es aktuell keine Möglichkeit mehr, wie ihr euch mit anderen Spielern vergleichen könnt. Ganz aufgehoben ist das System, jedoch nicht.

Alles, was die Bestenliste aufgezeichnet hat, zeichnet euer Profil auch weiterhin auf. Ihr könnt somit also zumindest eure eigenen Werte im Blick behalten und euch selbst verbessern. Nur sieht das eben niemand mehr, außer euch. Und genau das ist laut Entwickler Crytek der Knackpunkt.

Warum wurde die Bestenliste gestrichen? Laut einer Entwicklernotiz in den Patchnotes des Updates liegt es daran, dass die Spieler durch die Bestenliste Hunt nicht mehr so spielen, wie das eigentlich gewollt war. Die Bestenliste sollte als Möglichkeit dienen, den besten Jäger zu finden und zu küren, doch misst nach falschen Wertevorstellungen, so Crytek.

Neue Accounts, nur um die Bestenlisten zu stürmen. Das wollte Crytek nicht mehr.

Da die Bestenliste automatisch nach KD (Kill/Death-Ratio – wie viele Kills auf einen Tod) sortiert war, begannen Spieler immer häufiger damit, das eigentliche Spielprinzip zu ignorieren. Die Werte Teamplay, Taktik, Vorsicht und die Jagd nach der Beute, worum sich das ganze Game eigentlich dreht, wurden dabei häufig nicht mehr berücksichtigt.

Kompetitive Spieler wollten einfach nur die höchste KD haben und ganz oben in der Bestenliste stehen. Das führte dazu, dass die „besten Jäger“ ihre Runden gut getarnt mit einem Scharfschützengewehr auf ein und derselben Stelle verbrachten und dabei das Geschehen um sich herum ignorierten.

Doch diese Spielweise sieht der Entwickler, als auch viele in der Community, schlichtweg als falsch und nicht gewollt an. Eine gute KD macht keinen guten Jäger aus und die Bestenlisten sollen nicht mehr so tun, als ob es so wäre. So die Stimmen der Fans.

Hier seht ihr den Trailer zum Spiel:

Community atmet auf – „Die Bestenlisten waren ein Witz“

Wie reagieren die Spieler? In erster Linie erleichtert. Die Fans fordern bereits seit geraumer Zeit, dass die Bestenlisten geändert werden sollten. Das Argument dabei ist, dass Leute, die nur auf KD spielen, den anderen den Spaß verderben. Eine neue Bestenliste, die nach erfolgreichen Extraktionen oder getöteten Bossen sortiert, können sich viele aber vorstellen.

Auch Crytek selbst möchte die Bestenliste nicht für immer aus dem Spiel lassen. Man arbeitet derzeit bereits an einer angepassten Version, wollte aber nicht warten, bis diese fertig ist, um das Problem in Angriff zu nehmen.

Außerdem herrscht derzeit viel Schadenfreude in der Community auf reddit. Die KD-Camper, die gerne von der Community als „Busch-Ewoks“ betitelt werden, sollten nun weniger Spaß in Hunt haben. Das wiederum freut viele Spieler.

Einige betonen auch, dass es gleichzeitig das Problem von Smurf-Accounts angeht. Also erfahrene Spieler, die sich neue Accounts machen, um gegen Neulinge antreten zu können. In den Bestenlisten waren solche frischen Jäger häufig ganz vorn mit dabei. Werte, wie eine KD von 35 mit 70 Kills auf 2 Tode, konnte man in der Bestenliste regelmäßig entdecken. Hier wird schnell klar, dass es sich um einen Smurf handelt, so die Fans.

Das sagen die Fans: Einige Stimmen aus der Community möchten wir euch wiedergeben, damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt:

Kom_ schreibt (via reddit): „Was ein fantastisches Update. Ich bin so stolz, Teil dieser Community zu sein. Ich kann nicht erwarten, das Spiel weiter wachsen zu sehen.“

Titan228 schreibt auf Discord: „Sobald du in die Leaderbord-Lobbys kommst, ist das Spiel einfach dumm. Die Leute können ja gut treffen, das lasse ich ihnen, aber es wird dann irgendwie zu CSGO, aber mit Cowboys. Das nahm mir den Spaß am Spiel.“

totally not a spy beschwert sich über das Update: „Super, jetzt, wo das Leaderbord weg ist, können wir die Hacker nicht mal mehr sehen.“

fnetma schreibt (via reddit): „Ich bin ganz ehrlich komplett zufrieden damit, dass sie entfernt werden. Die Leute spielen natürlicher, wenn sie sich nicht nur auf ihre Stats konzentrieren.“

Was haltet ihr persönlich von dem Update? Findet ihr es sinnvoll, die Bestenlisten direkt komplett zu entfernen? Oder habt ihr euch gerne auf die obersten Plätze gekämpft? Was haltet ihr davon, dass Crytek euch sagen will, wie ihr richtig zu spielen habt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

