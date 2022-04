Mit dem Update 1.8.1 kommen erneut viele neue Inhalte in den Horror-Shooter Hunt: Showdown. Darunter auch neue Arten von Zombies (Grunts), die unter anderem den Campern einheizen sollen. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist das für ein Update? Vergangene Woche stellten die Entwickler von Hunt: Showdown in einem Entwickler-Livestream das kommende Update 1.8.1 vor. Es folgt dem eher kritisch betrachteten Update 1.8.0 und soll in den kommenden Wochen erscheinen.

Neben umfangreichen Bugfixes, neuen legendären Jägern und Waffen-Skins, erwarten euch auch gänzlich neue Gameplay-Inhalte. Darunter kleinere Überarbeitungen verschiedener Maps als auch zwei neue Arten der Zombie-NPC-Gegner, auch Grunts genannt.

Die Highlights des kommenden Patches:

Änderungen am Monetarisierungs-System – Hier möchte sich Crytek mehr auf die Verkäufe des Spiels stützen können als auf DLCs. Dafür seien Änderungen notwendig. Wie genau die aber aussehen werden, ist aktuell noch nicht bekannt.

Ein komplett neues Quest-System – Dazu soll es mehr verschiedene tägliche und wöchentliche Aufgaben geben. Ihr könnt dann über die Woche hinweg durch das Erfüllen der täglichen Quests Punkte sammeln, für die es dann Belohnungen gibt. Das System soll auch nach dem Update 1.8.1 weiter ausgebaut werden.

2 neue Arten von Grunts, die mit dem Update in das Spiel kommen. Außerdem ändern sich einige der Grunts, die sich bereits im Spiel befinden.

Einige Balance-Änderungen, unter anderem an den Waffen mit Schlagringen – Diese verursachen nun so viel Schaden, wie der Schlagring selbst.

Der neue Skin für das Lebel-Gewehr kommt ebenfalls mit 1.8.1 ins Spiel

Neuer Grunt schießt zurück und nervt Camper

Der Pistolen-Grunt: Einer der beiden neuen Zombie-Variationen trägt erstmals eine Schusswaffe und soll in erster Linie die allgemeine Geschwindigkeit des Spiels erhöhen. Die mit Schusswaffen ausgestatteten Zombies sollen auf allen Karten spawnen und dabei sogar verschiedene Waffen tragen.

Um dann tatsächlich damit zu schießen, ist so ein Zombie-Gehirn aber dann doch nicht in der Lage. Die Grunts nutzen die Schusswaffen im Nahkampf. Trifft euch einer von ihnen aber damit, löst sich ein Schuss aus der Waffe, der entsprechend weit zu hören ist.

Damit dient der neue Pistolen-Grunt als Sound-Falle, ähnlich wie die Raben und knackende Äste, die es bereits gibt. Nur ist er lauter und verwirrender, da ihr nur von dem Geräusch her nicht nachvollziehen könnt, ob dort ein Zombie oder ein Spieler schießt.

Außerdem lässt der Grunt, wie nun auch alle anderen, seine Waffen fallen, wenn man ihn tötet. Hat diese vorher aber einen Schuss abgegeben, ist sie kaputt und kann nicht mehr aufgehoben werden.

Warum nervt er Camper? Es gilt also, die neuen Grunts zu töten, bevor sie euch angreifen können, wenn ihr leise unterwegs sein möchtet. Da ihr euch aber nicht immer leise und schnell bewegen könnt, werden die Pistolen-Grunts das allgemeine Gameplay deutlich verschnellern und vor allem Camper ärgern.

Für die wird es nämlich nicht nur schwerer, sich lautlos fortzubewegen. Auch das Abschätzen, ob sich nun zwei Teams bekämpfen oder ein Pistolen-Grunt am Werk ist, wird schwieriger. Dadurch fühlt man sich allgemein weniger sicher in den Karten von Hunt und sieht sich dazu gedrängt, in Bewegung zu bleiben.

Noch lauter als diese Raben – Der Pistolen-Grunt soll weit zu hören sein

Der Laternen-Grunt: Der zweite untote Geselle, der neu in das Spiel kommt, trägt eine Laterne mit sich herum. Diese ist zufällig entweder bereits entzündet oder aber erloschen. Greift euch der Zombie dann an, zerbricht die Lampe, die er bei sich trägt.

Ist sie entfacht, steckt er euch mit dem ersten Treffer in Brand

Ist sie erloschen, zerspringt die Lampe und hinterlässt eine Öl-Pfütze auf dem Boden

Diese Öl-Pfützen können dann mit jeder beliebigen Quelle von Feuer ebenfalls in Brand gesetzt werden und brennen dann deutlich länger, als normales Feuer es tun würde. Tötet ihr den Grunt, bevor er euch angreift, lässt er auch seine Laterne fallen und ihr könnt sie nutzen wie jede andere Lampe, die ihr in der Spielwelt findet.

Spieler sind noch skeptisch nach Frust des letzten Updates

Wie reagiert die Community? Grundsätzlich kommen die angekündigten Änderungen gut bei den Fans des Shooters an, dennoch ist die Stimmung aktuell eher verhalten. Grund dafür waren diverse Fehlentscheidungen in der Vergangenheit, unter anderem mit Update 1.8.0 und dem Traitor’s Moon-Event.

Im Livestream zeigen die Entwickler, wie sie auf die Kritik des letzten Patches reagieren wollen

Entwickler Crytek erklärte sich in einem Livestream und entschuldigete sich für die letzten Updates. Sie sagten, dass sie aus den Fehlern lernen wollen. Davon sind viele Fans noch nicht ganz überzeugt. Einige sagen, man müsse sich erst um grundlegende Probleme kümmern, bevor man neue Inhalte angeht.

So gibt es derzeit einen Bug im Spiel, der euch durch Wände schauen und schießen lässt. Des Weiteren sind Server-Probleme an der Tagesordnung und erst letzte Woche berichteten einige Spieler in einem Thread darüber, dass sie anscheinend grundlos gebannt worden seien (via reddit).

Allgemein hofft die Community aber, dass die Entwickler hier zu ihrem Wort stehen, die Fehler in den Griff bekommen und das neue Update wieder ein Erfolg wird. Denn die angekündigten Änderungen kommen bei den Fans generell sehr gut an.

Was sagen die Spieler? In einem Thread auf reddit, in dem das neue Update diskutiert wird, sind die Kommentare recht positiv gestimmt:

TheRoot_ schreibt: „Dass Munitionskisten jetzt einen Sound machen, ist wirklich interessant.“

fcvino schreibt: „Ich bin ein großer Fan von dem Pistolen-Grunt. Er wird definitiv dafür sorgen, dass sich Spieler ängstlicher fühlen und sich mehr bewegen. Ich liebe das!“

Auch Canadiancookie schließt sich an: „Diese Sound-Fallen machen das Spiel nur dann schlechter, wenn man immer am gleichen Ort stehen bleibt. Nämlich da, wo sie hochgingen. Die Änderungen sind super.“

Ontyyy nimmt es mit mehr Humor: „Noch mehr Wege, um von den NPCs zerstört zu werden. Ich liebe es haha.“

Was haltet ihr von den Änderungen? Spielt ihr aktuell aktiv Hunt: Showdown und habt die letzten Updates verfolgt? Oder seid ihr momentan nicht so aktiv und nehmt das Update 1.8.1 als Grund, um noch einmal in den Shooter zu schauen?

MeinMMO-Autor Mark Sellner würde das befürworten, denn er sagt: „Ich habe 2021 über 700 Stunden Hunt: Showdown gespielt und deswegen solltet ihr das auch tun.„