Unterhaltung für Erwachsene: 10 MMOs und Multiplayer ab 18 Jahren, die wir empfehlen

Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Horror-Game, in dem ein psychotischer Killer eine Gruppe von relativ wehrlosen Überlebenden durch eine schaurige Landsch...

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Dying Light 2 ist ein Survival-Game aus der Ego-Perspektive, in dem ihr eine Open World angelehnt an Europa erkundet. Euch erwarten rasante Parkour-Manöver gepa...

Wer also lieber in seichten Runden und ohne Weltkriegs-Flair ballert, findet mit Warzone eine Alternative. Warzone kann separat heruntergeladen werden und ist sogar kostenlos.

Call of Duty: Vanguard ist ein klassischer Shooter. Neben der recht kurzen Kampagne findet ihr einen Multiplayer-Teil mit vielen verschiedenen Spielmodi, von „Suchen und Zerstören“ über Team Deathmatch bis hin zu dem eher an Arena-Shooter angelegten Champion’s Hill.

Der neuste Ableger der CoD-Reihe spielt in einem Weltkriegs-Setting. Ihr spielt als Soldaten gegen die Nazis und besucht dabei sogar reale Schauplätze wie das Kehlsteinhaus in Berchtesgaden (Map „Eagles’s Nest“).

Ihr kämpft euch mit einem Team aus 4 Charakteren durch Level voller Zombies und erledigt Missionen, um eine der letzten Bastionen der Menschheit zu unterstützen. Gespielt wird also in Runden – ideal für den gemütlichen Zocker-Abend.

Offiziell hat GTFO noch keine USK-Angabe, allerdings wäre alles andere als ab 18 schwer verwunderlich. Ihr feuert mit Waffen auf menschenähnliche Wesen, schlachtet diese in Horden ab und befindet euch durchgehend in einem bedrückenden Horror-Setting. Die Entwickler schreien euch sogar noch selbst an .

GTFO ist ein Hardcore-Koop-Shooter, der sich stark am Gameplay der Payday-Spiele oder Left4Dead orientiert. Ihr spielt in einer Gruppe aus 4 Gefangenen – mit anderen Spielern oder KI – und braucht viel Koordination, um euch durch die dunklen Level zu schleichen.

Als Gefangene werdet ihr in einen verlassenen Forschungs-Komplex geschickt, um dort wichtige Daten zu retten. Klingt einfach? Wäre es auch, gäbe es dort nicht seltsame Aliens in Massen, die euch nur mit Freuden zerfleischen, wenn ihr ihren Schlaf stört.

Dabei lag ein Augenmerk auch darauf, wie aktiv die Community in den jeweiligen Spielen noch ist und wann sie erschienen sind. Wir stellen euch vorrangig neuere Spiele vor und solche, die ihr problemlos auch mit Fremden zocken könnt, wenn gerade keine Freunde am Start sind.

Shooter sind traditionell das Genre, welches hier noch die wenigsten Abstriche macht. Denn die sind meist ohnehin schon nur ab 18 zu bekommen. Wir stellen euch hier jedoch eine Bandbreite an Spiele vor, die sich rein an Erwachsene richten – wobei Shooter einen größeren Anteil haben.

