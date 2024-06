CoD MW3 & Warzone: Season 4 Reloaded – Alles zu Roadmap, Start und Inhalten

In Dragon Ball: Sparking! ZERO erwarten euch jede Menge Charaktere

Mit Season 4 Reloaded könnt ihr euch die Zeit bis zum Release des neuen Teils der „Call of Duty“-Reihe vertreiben. Der neue Titel Black Ops 6 hat bereits einen Reveal-Trailer erhalten, der zeigt, dass der neue Titel kontrovers werden könnte: Der Reveal-Trailer zu Call of Duty: Black Ops 6 zeigt: Der Shooter könnte kontrovers werden

Was ist in Warzone neu in Season 4 Reloaded? Auch für Warzone gibt es neue Änderungen in Season 4 Reloaded von CoD: MW3. Unter anderem erwarten uns ein neuer Modus und ein neues Event:

Welche neuen Events gibt es in Season 4 Reloaded? Insgesamt erwarten uns mit Season 4 Reloaded in CoD: MW3 vier neue Events:

Welche neuen Inhalte gibt es für MWZ? Auch der Zombiemodus in CoD: MW3 erhält mit Season 4 Reloaded neuen Content. In den instabilen Rifts könnt ihr euch neuen wellenbasierten Herausforderungen stellen, bis ihr alle Gegner getötet habt oder selbst überwältigt werdet.

Am 26.06. kam das Reloaded-Update für Season 4 in CoD: MW3 und Warzone und bringt zwei neue Waffen, eine neue Multiplayer-Map, neue Modi, neuen Content für den Zombiemodus und für Warzone. Außerdem kommen neue wöchentliche Challenges und Events ins Spiel.

